Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoSpanien
MetLife Stadium
team-logoArgentinien
Book World Cup 2026 Tickets
Übersetzt von

So kommt man an Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Last-Minute-Resale-Tickets, England gegen Argentinien, der Weg ins Finale und mehr

SHOPPING
Tickets
Weltmeisterschaft

Alles, was du wissen musst, um dir diese WM-Tickets zu sichern, darunter, wo du sie kaufen kannst, Ticketpreise und mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat einen Punkt absoluter Hochspannung erreicht, und der weltweite Ansturm auf WM-Tickets hat offiziell alle historischen Rekorde gebrochen. 

Der Turnierbaum hat bereits atemberaubende Spektakel hervorgebracht: Norwegen schockte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in New York, während ein auf zehn Mann reduziertes England die Co-Gastgeber aus Mexiko mit 3:2 in einem Thriller für die Ewigkeit im Azteca-Stadion niederrang. Der Lohn dafür? Ein feststehender, hochkarätig besetzter Viertelfinal-Kracher am Samstag, 11. Juli, in Miami. 

Die Planung Ihrer Ticketstrategie für das Turnier erfordert eine sorgfältige Recherche zu den offiziellen Bewerbungsfenstern und den Sitzplatzkategorien in den Stadien. Während Sie Ihre Turniervorbereitungen abschließen, ist es ein kluger Schachzug, sicherzustellen, dass Ihr Sportwettenkonto vollständig mit Bonusguthaben aufgeladen ist. Besuchen Sie unsere Promo-Bewertung, um mit unserem verifizierten 1xbet-Promo-Code erstklassige Prämien freizuschalten. Wir befinden uns offiziell mitten im dramatischen Achtelfinale, in dem Turnierträume geschmiedet werden und Schwergewichte auf der Strecke bleiben.  

Unterdessen haben Frankreich und Marokko erfolgreich ihren Weg zu einem richtungsweisenden Duell heute in Boston gebucht.

WM-Tickets buchenTickets buchen

Vollständiger Spielplan der kommenden WM-2026-Partien

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsOrtTickets
14. Juli, Anstoß 19 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich gegen SpanienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anstoß 20 Uhr EDTHalbfinale 2: England gegen ArgentinienAtlanta Stadium, USATickets kaufen
18. Juli, Anstoß 15 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Frankreich / Spanien  gegen England / ArgentinienMiami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anstoß 15 Uhr EDTWM-Finale: Frankreich / Spanien  gegen England / ArgentinienNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie kann ich Tickets für die WM 2026 kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa-Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen

Da in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, während das Turnier näher rückt.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

MEHR LESEN: So kaufen Sie Resale-Tickets für die WM 2026: offizieller FIFA-Resale, Mexiko-Resale, Informationen & mehr

WM-Tickets buchenTickets buchen

Kann ich Resale-Tickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA Resale Marketplace ist der offizielle Kanal für sichere Transaktionen und wurde am 2. April wieder geöffnet. 

Er ist über das Ticketportal auf der FIFA-Website für internationale, amerikanische und kanadische Einwohner zugänglich.

Einwohner Mexikos sollten den FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) nutzen, der ebenfalls wieder geöffnet wurde, um lokale Resale-Transaktionen unter offiziellen Schutzmaßnahmen abzuwickeln.

Sekundärmarktplätze wie StubHub bleiben eine beliebte und praktikable Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Zugang zu den heißesten Partien des Turniers suchen. 

Prüfen Sie unbedingt die AGB der Website, auf der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass Tickets bei variabler Preisgestaltung schon ab 60 $ für frühe Gruppenspiele erhältlich sein können, für das Finale aber auf über 10.000 $ steigen könnten. 

Die Preise werden im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigabe- und Verkaufsphasen voraussichtlich schwanken. 

Die Schätzungen sehen wie folgt aus:

PhaseTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgebernationen)60 $ - 620 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) 75 $ - 2.735 $
Runde der letzten 32105 $ - 750 $
Achtelfinale170 $ - 980 $ 
Viertelfinale 275 $ - 1.775 $
Halbfinale 420 $ - 3.295 $
Finale2.030 $ - 10.875 $

Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?

Der Ticketansatz der FIFA entspricht den Trends in verschiedenen Sport- und Unterhaltungssektoren, in denen die Preise schwanken, um Verkäufe und Zuschauerzahlen zu optimieren. 

Die FIFA wendet für den Ticketprozess zur WM 2026 eine variable Preisgestaltung an, zusammen mit einer dynamischen Preisgestaltung. Das bedeutet, dass die Preise in den verschiedenen Verkaufsphasen auf Grundlage einer Prüfung von Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel schwanken können.

Ticketpreise können sich jederzeit ändern, was mehr Flexibilität beim Umgang mit möglichen unvorhergesehenen Entwicklungen bietet. 

Bei der variablen Preisgestaltung der FIFA für die WM 2026 werden die Preise vor dem Angebot der Tickets in jeder Verkaufsphase flexibel festgelegt. Die dynamische Preisgestaltung greift jedoch, sobald eine Verkaufsphase eröffnet wird.

Welche Teams haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams machten sich auf den Weg zur 23. Ausgabe der FIFA-Weltmeisterschaft, wobei nun alle 48 Startplätze für Nationalmannschaften offiziell vergeben sind. Dazu gehören die drei Gastgebernationen Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten, die sich automatisch qualifiziert haben.

Das Teilnehmerfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

  • AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, DR Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • CONCACAF (Nord-/Mittelamerika & Karibik): Kanada, Curacao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten
  • CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Ozeanien): Neuseeland
  • UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Der Qualifikationsprozess endete am 31. März 2026, als sich die letzten Sieger der interkontinentalen und europäischen Playoffs ihre Plätze im erweiterten Turnier mit 12 Gruppen sicherten, das in diesem Juni beginnt.

Was sind die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bereits im Juni 2022 wurden die sechzehn Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. 

LandStadion (Stadt)Kapazität während des WM-Turniers
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen und erstreckt sich über 16 Gastgeberstädte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. 

104 Spiele werden über 34 Tage in ganz Nordamerika ausgetragen. 

Erstmals wird das Turnier mit 48 Teams ausgetragen und gemeinsam von drei Nationen veranstaltet. 

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

WM-Tickets buchenTickets buchen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen