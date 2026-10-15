Die Jagd nach dem wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball beginnt in der Saison der UEFA Champions League 2026/27 von Neuem. Europas Spitzenklubs treten in einer erweiterten Ligaphase mit 36 Mannschaften gegeneinander an. Jeder Spieltag verspricht hochklassigen Fußball auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

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UEFA Champions League 2026/27: Spielplan und Termine

Nach der Auslosung stehen für jeden Klub acht Gegner fest: vier für Heimspiele und vier für Auswärtsspiele, verteilt auf vier Lostöpfe. Die UEFA setzt die Ligaphase von September 2026 bis Ende Januar 2027 an.

Spielplan der Ligaphase

1. Spieltag: 8.–10. September 2026 (abgeschlossen)

8.–10. September 2026 (abgeschlossen) 2. Spieltag: 13.–14. Oktober 2026 (bevorstehend)

13.–14. Oktober 2026 (bevorstehend) 3. Spieltag: 20.–21. Oktober 2026

20.–21. Oktober 2026 4. Spieltag: 3.–4. November 2026

3.–4. November 2026 5. Spieltag: 24.–25. November 2026

24.–25. November 2026 6. Spieltag: 8.–9. Dezember 2026

8.–9. Dezember 2026 7. Spieltag: 19.–20. Januar 2027

19.–20. Januar 2027 8. Spieltag: 27. Januar 2027 (alle 18 Spiele finden gleichzeitig statt)

Spielplan der K.-o.-Phase

Play-offs der K.-o.-Phase (Plätze 9–24): 16.–17. und 23.–24. Februar 2027

16.–17. und 23.–24. Februar 2027 Achtelfinale: 9.–10. und 16.–17. März 2027

9.–10. und 16.–17. März 2027 Viertelfinale: 6.–7. und 13.–14. April 2027

6.–7. und 13.–14. April 2027 Halbfinale: 27.–28. April und 4.–5. Mai 2027

27.–28. April und 4.–5. Mai 2027 Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Wie werden die Champions-League-Partien zugelost?

Jeder Klub trifft auf zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4. Gegen jeweils eine Mannschaft aus jedem Topf spielt er zu Hause, gegen die andere auswärts.

Während alle acht Gegner bei der Auslosung bestimmt werden, legt die UEFA die genaue Reihenfolge der Spiele, die konkreten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18.45 Uhr MEZ und 21.00 Uhr MEZ) kurz danach fest und veröffentlicht sie. So sollen Terminkonflikte bei Stadien und Spielorten vermieden und die Auswahl der Spiele für die Übertragung berücksichtigt werden.

Qualifizierte Champions-League-Klubs und Lostöpfe

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, FC Brügge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Neapel, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann findet das Finale der UEFA Champions League 2027 statt?

Datum Spiel Spielort Tickets Sa., 5. Juni 2027 Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Tickets für Spiele der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Tickets für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase können direkt über den offiziellen Mitgliederverkauf und die Verlosungsphasen der Klubs erworben werden.

Tickets für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase können direkt über den offiziellen Mitgliederverkauf und die Verlosungsphasen der Klubs erworben werden. Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Tickets für neutrale Fans für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.

Tickets für neutrale Fans für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden. Wiederverkaufsplattform der UEFA: Die einzige offizielle Plattform, auf der nach dem Ausverkauf der ersten Ticketkontingente von anderen Fans zurückgegebene Tickets zum Originalpreis gekauft werden können.

Die einzige offizielle Plattform, auf der nach dem Ausverkauf der ersten Ticketkontingente von anderen Fans zurückgegebene Tickets zum Originalpreis gekauft werden können. Zweitmarkt-Plattformen: Für stark nachgefragte Spiele oder kurzfristige Ticketkäufe bieten Plattformen wie LiveFootballTickets Möglichkeiten auf dem Zweitmarkt.

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Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Tickets, die direkt über den offiziellen Mitgliederverkauf der Klubs oder öffentliche Verlosungen der UEFA erworben werden, haben feste Originalpreise.

Turnierphase / Kategorie Sitzplatzbereich Offizielle Originalpreisspanne Ligaphase Reguläre Plätze 35–150 € (30–130 £) K.-o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale) Reguläre Plätze 50–350 € (45–300 £) Finale: Fans First Für die Fans der Finalisten reserviert 70–82 € (ca. 60 £ / 80–100 $) Finale: Kategorie 3 Oberränge hinter den Toren / in den Ecken 180–210 € (ca. 150 £ / 210 $) Finale: Kategorie 2 Ober- und mittlere Ränge der Haupttribünen sowie Eckbereiche 560–650 € (ca. 480 £ / 700–760 $) Finale: Kategorie 1 Bevorzugte Plätze an den Seitenlinien und auf den unteren Rängen der Haupttribünen 820–950 € (ca. 700 £ / 1.100 $)

Ticketpreise auf dem Zweitmarkt und beim Wiederverkauf

Die Preise auf Ticketplattformen von Drittanbietern schwanken je nach Beliebtheit des Gegners, Bedeutung und zeitlicher Nähe des Spiels sowie Stadionkapazität:

Ligaphase: Tickets für reguläre Spiele kosten in der Regel ab 55 bis über 300 $. Bei besonders gefragten Begegnungen, etwa Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, können die Preise über 600 bis über 1.000 $ liegen.

Viertel- und Halbfinale: Tickets für stark nachgefragte K.-o.-Duelle kosten meist ab etwa 150 bis über 375 £ (200 bis über 500 $) und im Durchschnitt 500 bis über 800 £.

Finale: Die Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei Plätzen der Kategorien 3 und 4 bei etwa 1.350 bis über 2.500 $ und können für begehrte Plätze in zentraler Lage auf 5.000 bis über 13.000 $ steigen.

Wer hat die Champions League bisher gewonnen?

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis Spielort 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1:1 (4:3 i. E.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5:0 Allianz Arena (München) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2:0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter Mailand 1:0 Atatürk-Olympiastadion (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1:0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1:0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 FC Bayern München Paris Saint-Germain 1:0 Estadio da Luz (Lissabon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2:0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3:1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiew) 2017 Real Madrid Juventus 4:1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atlético Madrid 5:3 (i. E.) San Siro (Mailand)

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