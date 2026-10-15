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So kommt ihr an Tickets für die UEFA Champions League 2026/27: Anstehende Begegnungen, Spiele, Ticketpreise und mehr

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So könnt ihr in dieser Saison spektakulären europäischen Fußball in der Champions League verfolgen

Die Jagd nach dem wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball beginnt in der Saison der UEFA Champions League 2026/27 von Neuem. Europas Spitzenklubs treten in einer erweiterten Ligaphase mit 36 Mannschaften gegeneinander an. Jeder Spieltag verspricht hochklassigen Fußball auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

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UEFA Champions League 2026/27: Spielplan und Termine

Nach der Auslosung stehen für jeden Klub acht Gegner fest: vier für Heimspiele und vier für Auswärtsspiele, verteilt auf vier Lostöpfe. Die UEFA setzt die Ligaphase von September 2026 bis Ende Januar 2027 an.

Spielplan der Ligaphase

  • 1. Spieltag: 8.–10. September 2026 (abgeschlossen)
  • 2. Spieltag: 13.–14. Oktober 2026 (bevorstehend)
  • 3. Spieltag: 20.–21. Oktober 2026
  • 4. Spieltag: 3.–4. November 2026
  • 5. Spieltag: 24.–25. November 2026
  • 6. Spieltag: 8.–9. Dezember 2026
  • 7. Spieltag: 19.–20. Januar 2027
  • 8. Spieltag: 27. Januar 2027 (alle 18 Spiele finden gleichzeitig statt)

Spielplan der K.-o.-Phase

  • Play-offs der K.-o.-Phase (Plätze 9–24): 16.–17. und 23.–24. Februar 2027
  • Achtelfinale: 9.–10. und 16.–17. März 2027
  • Viertelfinale: 6.–7. und 13.–14. April 2027
  • Halbfinale: 27.–28. April und 4.–5. Mai 2027
  • Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Wie werden die Champions-League-Partien zugelost?

Jeder Klub trifft auf zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4. Gegen jeweils eine Mannschaft aus jedem Topf spielt er zu Hause, gegen die andere auswärts.

 Während alle acht Gegner bei der Auslosung bestimmt werden, legt die UEFA die genaue Reihenfolge der Spiele, die konkreten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18.45 Uhr MEZ und 21.00 Uhr MEZ) kurz danach fest und veröffentlicht sie. So sollen Terminkonflikte bei Stadien und Spielorten vermieden und die Auswahl der Spiele für die Übertragung berücksichtigt werden.

Qualifizierte Champions-League-Klubs und Lostöpfe

TopfQualifizierte Klubs
Topf 1Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
Topf 2Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, FC Brügge, Real Betis, PSV Eindhoven
Topf 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Neapel, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray
Topf 4Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann findet das Finale der UEFA Champions League 2027 statt?

DatumSpielSpielortTickets
Sa., 5. Juni 2027Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ)Estadio Metropolitano, MadridTickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Tickets für Spiele der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

  • Ticketportale der Klubs: Tickets für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase können direkt über den offiziellen Mitgliederverkauf und die Verlosungsphasen der Klubs erworben werden.
  • Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Tickets für neutrale Fans für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.
  • Wiederverkaufsplattform der UEFA: Die einzige offizielle Plattform, auf der nach dem Ausverkauf der ersten Ticketkontingente von anderen Fans zurückgegebene Tickets zum Originalpreis gekauft werden können.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Für stark nachgefragte Spiele oder kurzfristige Ticketkäufe bieten Plattformen wie LiveFootballTickets Möglichkeiten auf dem Zweitmarkt.

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Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Tickets, die direkt über den offiziellen Mitgliederverkauf der Klubs oder öffentliche Verlosungen der UEFA erworben werden, haben feste Originalpreise.

Turnierphase / KategorieSitzplatzbereichOffizielle Originalpreisspanne
LigaphaseReguläre Plätze35–150 € (30–130 £)
K.-o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale)Reguläre Plätze50–350 € (45–300 £)
Finale: Fans FirstFür die Fans der Finalisten reserviert70–82 € (ca. 60 £ / 80–100 $)
Finale: Kategorie 3Oberränge hinter den Toren / in den Ecken180–210 € (ca. 150 £ / 210 $)
Finale: Kategorie 2Ober- und mittlere Ränge der Haupttribünen sowie Eckbereiche560–650 € (ca. 480 £ / 700–760 $)
Finale: Kategorie 1Bevorzugte Plätze an den Seitenlinien und auf den unteren Rängen der Haupttribünen820–950 € (ca. 700 £ / 1.100 $)

Ticketpreise auf dem Zweitmarkt und beim Wiederverkauf

Die Preise auf Ticketplattformen von Drittanbietern schwanken je nach Beliebtheit des Gegners, Bedeutung und zeitlicher Nähe des Spiels sowie Stadionkapazität:

  • Ligaphase: Tickets für reguläre Spiele kosten in der Regel ab 55 bis über 300 $. Bei besonders gefragten Begegnungen, etwa Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, können die Preise über 600 bis über 1.000 $ liegen.
  • Viertel- und Halbfinale: Tickets für stark nachgefragte K.-o.-Duelle kosten meist ab etwa 150 bis über 375 £ (200 bis über 500 $) und im Durchschnitt 500 bis über 800 £.
  • Finale: Die Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei Plätzen der Kategorien 3 und 4 bei etwa 1.350 bis über 2.500 $ und können für begehrte Plätze in zentraler Lage auf 5.000 bis über 13.000 $ steigen.

Wer hat die Champions League bisher gewonnen?

JahrSiegerFinalgegnerErgebnisSpielort
2026Paris Saint-GermainArsenal1:1 (4:3 i. E.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Mailand5:0Allianz Arena (München)
2024Real MadridBorussia Dortmund2:0Wembley Stadium (London)
2023Manchester CityInter Mailand1:0Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1:0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1:0Estadio do Dragao (Porto)
2020FC Bayern MünchenParis Saint-Germain1:0Estadio da Luz (Lissabon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2:0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3:1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiew)
2017Real MadridJuventus4:1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtlético Madrid 5:3 (i. E.)San Siro (Mailand)

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