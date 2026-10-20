Ein Spiel in Spaniens höchster Liga live zu erleben, gehört zu den großen Fußballreisen: ob beim El Clásico im Spotify Camp Nou, in der mitreißenden Atmosphäre des San Mamés oder an einem Spieltag im Santiago Bernabéu.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige, von den Spielterminen der großen Duelle bis zu den durchschnittlichen Ticketpreisen, damit Ihr keinen Anpfiff verpasst.

Die nächsten La-Liga-Spiele und Tickets

Wo kann ich La-Liga-Tickets kaufen?

Für La-Liga-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Am zuverlässigsten kauft Ihr La-Liga-Tickets über die offiziellen Websites der Vereine. Dort findet Ihr sie im Bereich „Tickets“.

Die Tickets gehen häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel in den Verkauf. Möglicherweise müsst Ihr dafür ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Tickets könnt Ihr auch an Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft am oder in der Nähe des jeweiligen Stadions befinden. Manche Vereine haben zudem Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in ihrer Heimatstadt.

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, Ihr Euch schon vor dem offiziellen Verkaufsstart Plätze sichern oder kurzfristig noch Tickets ergattern möchtet, kommen auch Zweitmarktanbieter wie StubHub infrage.

Wann findet der nächste El Clásico statt?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt. Das Rückspiel folgt im Mai im Bernabéu.

Auch für das Madrider Derby stehen in dieser Saison beide Termine fest: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September am 7. Spieltag im Riyadh Air Metropolitano. Das Rückspiel findet am 4. April 2027 am 30. Spieltag im Bernabéu statt.

Spiel Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 (noch zu bestätigen) Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 (noch zu bestätigen) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Preise für La-Liga-Tickets unterscheiden sich erheblich.

Die meisten Vereine bieten nach Altersgruppen gestaffelte Preise an, etwa für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Altersgrenzen unterscheiden sich jedoch von Verein zu Verein.

Darüber hinaus hat die Lage des Sitzplatzes im Stadion großen Einfluss auf den Ticketpreis. Plätze mit besonders guter Sicht sind oft am teuersten. Manche Vereine teilen auch ihre Spiele in Preiskategorien ein. Große Duelle gegen namhafte Gegner, etwa das Madrider Derby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid oder der El Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid, fallen dabei in die höchste Kategorie und kosten entsprechend mehr.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als Meister der vergangenen beiden Spielzeiten in die Saison 2026/27. Hansi Flicks Mannschaft gewann den titelentscheidenden El Clásico der vergangenen Saison gegen Real Madrid mit 2:0 und sicherte sich damit drei Spiele vor Schluss ihre 29. Meisterschaft. Es war der zweite Titel in Folge seit Flicks Amtsantritt 2024. In dieser Zeit kamen auch ein Gewinn der Copa del Rey und des spanischen Supercups hinzu.

Real Madrid erlebte dagegen eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde inmitten von Berichten über Unruhe im Kader während der Spielzeit durch Alvaro Arbeloa ersetzt. Real Madrid belegte den zweiten Platz und blieb ohne einzigen Titel, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Verein dieses Formats. Als Reaktion holte Präsident Florentino Perez Jose Mourinho zurück ins Bernabéu. 13 Jahre nach seiner ersten Amtszeit beginnt er dort seine zweite, während der Verein wieder in die Erfolgsspur finden will.

Ein Spieler, dessen Ansehen so hoch ist wie nie zuvor, ist Kylian Mbappe. Der Stürmer von Real Madrid war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils Torschützenkönig der La Liga. Zudem geht er in die Saison 2026/27, nachdem er als erst zweiter Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal den Goldenen Schuh gewonnen hat: Bei der WM 2026 in Nordamerika erzielte er zehn Tore und wurde Torschützenkönig, während Frankreich Vierter wurde. Mit einem eingespielten Kader und Mourinho als Trainer, der bei keinem seiner großen Vereine eine Saison ohne Titel beendet hat, hofft Real Madrid darauf, dass Mbappe seine WM-Form auch in der Liga zeigt und der Klub ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen kann.