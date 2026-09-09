Serie-A-Tickets buchen:

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Wie kann man Serie-A-Tickets kaufen?

Für Spiele der Serie A gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Karten für einzelne Partien bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um Serie-A-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg der über die offiziellen Websites der Klubs. Dort müsst ihr dann zum Bereich „Tickets“ navigieren.

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, ihr euch Plätze schon vor dem offiziellen Verkaufsstart sichern möchtet oder vielleicht auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, könnt ihr sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets?

Die Kosten für Serie-A-Tickets variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Klub zu Klub, wobei die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsseiten bei rund 40 € beginnen.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht die höchsten Kosten verursachen. Einige Klubs klassifizieren Spiele außerdem nach Kategorien, wobei Topduelle gegen große Gegner wie das Mailand-Derby (AC Mailand gegen Inter Mailand) und das Rom-Derby (Roma gegen Lazio) in die höchste Stufe fallen, sodass die Preise entsprechend steigen.

Im Folgenden zeigt euch GOAL die Serie-A-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die erwarteten Ticketpreisspannen an Spieltagen sowie die Einstiegspreise für Dauerkarten.

Serie-A-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene) Dauerkarte (Erwachsene) AC Mailand San Siro Stadium 30 € - 220 € Ab 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Ab 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Ab 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Ab 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Ab 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Ab 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Ab 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Ab 200 € Inter Mailand San Siro Stadium 30 € - 240 € Ab 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Ab 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Ab 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Ab 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Ab 230 € Neapel Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Ab 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Ab 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Ab 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Ab 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Ab 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Ab 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Ab 250 €

Alles, was ihr über die Serie A wissen müsst

Die Serie A gilt als eine der prestigeträchtigsten Fußballligen der Welt und beherbergt einige der größten und am stärksten unterstützten Klubs der Welt, etwa Juventus, AC Mailand und Inter Mailand, die allesamt auf eine lange und glanzvolle Geschichte zurückblicken.

Die Serie A zieht außerdem eine ganze Reihe talentierter Spieler an. Es ist also kein Wunder, dass Fußballfans aus allen Ecken der Welt nach Italien kommen wollen, um die mitreißende Action live zu erleben. Neben dem hochklassigen Fußball reisen die Menschen auch in Scharen dorthin, um alles zu erleben, was das Land zu bieten hat.

Vor dem Beginn der italienischen Fußballsaison 1929/30 fand eine Umstrukturierung der bestehenden italienischen Fußballmeisterschaft statt, die seit 1898 ausgetragen worden war, hin zu einem nationalen Ligaformat mit Hin- und Rückrunde. Dadurch wurde das Format der Serie A geschaffen, wie wir es heute kennen und lieben.

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, ihre defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Fanbasis, wird die Serie A konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball gezählt. In der Saison 2025/26 belegte die Serie A in der UEFA-Koeffizientenrangliste auf Basis der Leistungen in europäischen Wettbewerben über die vergangenen fünf Spielzeiten den zweiten Platz, hinter der Premier League aus England und vor der spanischen La Liga.

Inter Mailand ist der amtierende Meister, nachdem der Klub in der vergangenen Saison seinen zweiten Serie-A-Titel innerhalb von drei Spielzeiten und insgesamt den 21. gewonnen hatte. Die „Nerazzurri“ sicherten sich außerdem den Titel in der Coppa Italia und holten damit zum ersten Mal seit der berühmten Triple-Saison 2009/2010 wieder mehrere Trophäen in einer Spielzeit.

Allerdings ist es Juventus, das in Sachen gewonnener Meisterschaften deutlich über allen anderen steht. Die „Alte Dame“ hat insgesamt 36 italienische Meistertitel geholt, darunter eine Serie von neun Titeln in Folge zwischen 2011 und 2020.