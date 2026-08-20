So kauft man Tickets für die Scottish Premiership 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Stadioninformationen und mehr

Früher in diesem Jahr erlebten wir eines der packendsten Saisonfinals, die es je in der Scottish Premiership gegeben hat, und um die Spannung noch zu erhöhen, war es nicht einmal das übliche Zweierrennen des Old Firm. Sichert euch noch heute Tickets und seid bei der Action dieser Saison dabei.

An einem nervenaufreibenden Tag im Mai erzielte Celtic im Celtic Park zwei späte Tore gegen Hearts und verwehrte dem Klub aus Edinburgh damit den ersten Meistertitel seit 1960. Besonders bitter für Hearts: Das Team hatte fast acht Monate lang an der Tabellenspitze gestanden.

Nun peilen die Bhoys unter der Leitung von Martin O'Neill den sechsten Meistertitel in Folge an, oder unglaublicherweise den 15. in den vergangenen 16 Spielzeiten. Die schottische Fußballszene dreht sich natürlich nicht nur um Celtic, und es gibt viele Gelegenheiten, jede der zwölf Premiership-Mannschaften auf dem Platz zu sehen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, damit Sie sich Plätze für Spiele der Scottish Premiership sichern können, darunter wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Topspiele der Scottish Premiership

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 29. Aug. (15 Uhr) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Tickets So., 30. Aug. (15 Uhr) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Tickets So., 30. Aug. (15 Uhr) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Tickets Sa., 19. Sep. (15 Uhr) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Tickets Sa., 19. Sep. (15 Uhr) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Tickets So., 20. Sep. (12 Uhr) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Scottish Premiership

Offizielle Spieltickets für die Scottish Premiership können direkt über die Ticketplattformen oder die Tageskassen der jeweiligen Heimvereine gekauft werden. Die Liga nutzt kein zentrales Ticketportal, stattdessen kontrolliert und verwaltet jeder der 12 Mitgliedsklubs seine Verkäufe selbst.

Spieltickets gehen in der Regel zwei bis vier Wochen vor dem angesetzten Spieltermin in den Verkauf. Da Dauerkarteninhaber den Großteil der Stadionplätze belegen, wird das verbleibende Kontingent in klaren, gestaffelten Prioritätsstufen freigegeben:

Dauerkarteninhaber / Klubmitglieder zuerst: Bis zu drei bis vier Wochen vor dem Spiel öffnen die Plattformen in der Regel exklusive Kauf- oder Buchungsfenster für Dauerkarteninhaber, um zusätzliche Plätze zu kaufen, sowie für offizielle Klubmitglieder.

Freier Verkauf: Wenn noch Tickets übrig sind, werden sie etwa ein bis zwei Wochen vor dem Anpfiff für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Scottish Premiership auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die Scottish Premiership?

Offizielle reguläre Erwachsenentickets für Spiele der Scottish Premiership kosten in der Regel zwischen 20 und 50 £, wobei sich die Standardpreise bei Topspielen verdoppeln oder sogar verdreifachen können.

Die meisten Klubs teilen ihre Heimspiele je nach Nachfrage in zwei oder drei Kategorien ein, was den Grundpreis des Tickets bestimmt:

Kategorie A (Premiumspiele): Das sind Spiele mit hoher Nachfrage gegen Celtic oder Rangers, ebenso wie lokale Rivalitäten wie das Edinburgh Derby zwischen Hearts und Hibernian.

Kategorie B/C (Standardspiele): Reguläre Ligaspiele gegen die übrigen Erstligisten.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, oder schauen Sie auf Sekundärmarktplätzen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Rekorde und Statistiken der Scottish Premiership

Die Rivalität zwischen Celtic und Rangers, bekannt als Old Firm, steht für die längste anhaltende Phase nationaler Dominanz im Weltfußball. Celtic führt die Rangliste mit 56 Meistertiteln an, während Rangers mit 55 direkt dahinter liegt.

Meistertitel in Folge: Celtic und Rangers teilen sich den Rekord mit jeweils neun Meistertiteln nacheinander. Celtic gelang das zweimal, von 1965 bis 1974 und von 2011 bis 2020, während Rangers dies von 1988 bis 1997 schaffte.

Die 41-jährige Sperre: Hearts kam in der Saison 2025/26 nahe heran, aber kein Klub außerhalb des Old Firm hat die Meisterschaft seit 1985 gewonnen, als Alex Ferguson Aberdeen zum Titel führte.

Die meisten Punkte in einer Saison: Celtic hält die absolute Bestmarke mit 103 Punkten in der Saison 2001/02 unter Martin O'Neill.

Die wenigsten Punkte in einer Saison: Der inzwischen aufgelöste Gretna FC hält den Negativrekord mit nur 13 Punkten in der Saison 2007/08.

Stadien und Spielorte der Scottish Premiership

Klub Stadion & Ort Kapazität Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



