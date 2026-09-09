Saudi-Pro-League-Tickets buchen:

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Vollständige Spielplanliste für den kommenden 6. Spieltag

Hier sind alle Spiele aufgeführt, die derzeit für die kommenden zwei Spieltage der Saison angesetzt sind und alle 18 Vereine umfassen.

Beachtet auch, dass Al-Ittihad und Al-Ahli ihre Spiele neben ihrer eigentlichen Heimstätte, dem Alinma Stadium, gelegentlich auch im älteren Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Jeddah austragen. Wundert euch also nicht, wenn für denselben Klub beide Spielstätten aufgeführt sind.

6. Spieltag

Datum Spiel Uhrzeit AST (GMT +3 Std.) Spielstätte Tickets Mo., 7. Sep. 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 Uhr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tickets Mo., 7. Sep. 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 Uhr Kingdom Arena Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 Uhr Al Ettifaq Club Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 Uhr Al Hazem Club Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 Uhr Alinma Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 Uhr Mohammed Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 Uhr Al Hazem Club Stadium Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 Uhr Maydan Tamweel Al Oula Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 Uhr Al-Awwal Park Tickets

Wie kann man Saudi-Pro-League-Tickets kaufen?

Um Tickets für Spiele der Saudi Pro League zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg die offizielle Liga-Website. Dort könnt ihr im Reiter „Matches“ zum Bereich „Fixture/Tickets“ navigieren.

Spieltage werden in der Regel über drei Tage hinweg ausgetragen, wobei die Mehrzahl von Donnerstag bis Samstag stattfindet, um mit dem saudischen Wochenende, Freitag und Samstag, zusammenzufallen. Die Tickets werden normalerweise ein paar Wochen vor jedem Spiel freigegeben.

Wenn ihr euch zusätzlich vor der offiziellen Freigabe Plätze sichern oder kurzfristig noch Tickets ergattern wollt, könnt ihr auch den Zweitmarktanbieter StubHub in Betracht ziehen, bei dem es Tickets ab 17 SAR gibt.

Wie viel kosten Saudi-Pro-League-Tickets?

Ein einfaches Ticket für ein Spiel der Saudi Pro League bekommt man in der Regel für 50 bis 100 SAR. Damit ist der Stadionbesuch für Alleinreisende, Fan-Gruppen oder fußballbegeisterte Familien erschwinglich.

Für besondere Ereignisse, vor allem mit namhaften Fußballteams wie Al Hilal FC oder Al Nassr FC, fallen die Preise allerdings höher aus, insbesondere in den besten Sichtbereichen.

Es gibt außerdem eine zweite Möglichkeit, Saudi-Pro-League-Tickets über StubHub zu kaufen. Die Preise können dort je nach Spielpaarung und Nähe zum Termin schwanken, sowohl über als auch unter dem Listenpreis eines Tickets, mit Tickets ab 17 SAR.

Was sollte man über die Saudi Pro League 2026/27 wissen?

Die Saudi Pro League mag zwar 2007 gegründet worden sein, ihre Wurzeln reichen jedoch bis in die 1950er Jahre und zum Wettbewerb His Majesty's League zurück. Rechnet man bis in diese frühen Tage zurück, haben neun verschiedene Vereine die saudische Meisterschaft gewonnen. Seit der Umbenennung der höchsten Spielklasse in Saudi Pro League haben jedoch drei Teams dominiert. 15 der 18 Titel seit 2007 gingen an Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) und Al-Ittihad (3), wobei Al-Nassr am Ende der Saison 2025/26 unter Jorge Jesus eine siebenjährige Wartezeit bis zur Rückeroberung der Krone beendete. Seitdem hat Ange Postecoglou die Verantwortung für die Titelverteidigung 2026/27 übernommen.

Erfolg führt unweigerlich zu Popularität und deshalb überrascht es nicht, dass diese drei Vereine, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr, zusammen mit Al-Ahli die höchsten Zuschauerzahlen der Liga haben. Tatsächlich stehen sie für mehr als 60 % der gesamten jährlichen Zuschauerzahl der Saudi Pro League. Diese Klubs ziehen zudem in der Regel den Großteil der ausländischen Stars an, die im Nahen Osten spielen.

Der Kauf von Cristiano Ronaldo im Jahr 2022 ist der herausragende Transfer in der Geschichte der SPL. Bei Al-Nassr herrschte große Euphorie, zumal CR7 zuvor einen Wechsel zum lokalen Nachbarn und Erzrivalen Al Hilal abgelehnt hatte. Ronaldos Ankunft revolutionierte den saudi-arabischen Fußball insgesamt und bereitete den Boden dafür, dass zahlreiche Spieler aus europäischen Topligen in die Saudi Pro League wechselten.

Da vier der aktuellen Saudi-Pro-League-Teams in Riad beheimatet sind, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab und Al-Riyadh, gehört für Sportliebhaber bei einer Reise in die saudische Hauptstadt oft auch der Besuch eines Pro-League-Spiels während ihres Urlaubs dazu. Da Spieler wie Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran und Darwin Nunez für Al-Hilal und Al-Nassr gespielt haben oder noch spielen, überrascht es nicht, dass die Ticketnachfrage hoch ist, wenn diese Klubs im Einsatz sind.

Klubs aus Riad mögen den saudischen Fußball in der Vergangenheit dominiert haben, doch Al Ittihad aus der Küstenstadt Jeddah am Roten Meer hat sich über die Jahre hinweg eindrucksvoll behauptet und ist einer der größten Fußballvereine des Landes und ganz Asiens. Zahlreiche Fußballfans würden das Team gern live erleben, vor allem wenn es eine glanzvolle Besetzung mit Karim Benzema, Moussa Diaby und Fabinho hat.

Die Saison 2026/27 hat zudem eine zusätzliche Bedeutung für den saudischen Fußball insgesamt, da die Liga vom 24. Dezember 2026 bis zum 7. Februar 2027 eine verlängerte Winterpause einlegt, damit Saudi-Arabien den AFC Asian Cup 2027 ausrichten kann.