Die Super League und die NRL haben uns zuletzt mit packendem Rugby League auf Vereinsebene begeistert. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne: Am 15. Oktober beginnt in Australien die Rugby-League-Weltmeisterschaft. Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Gastgeber.
Auf der Südhalbkugel steht ein Monat voller intensiver und mitreißender Spiele bevor. Zehn Teams kämpfen um den Weltmeistertitel. Wer das Turnier vor Ort erleben möchte, kann sich ab sofort Tickets für die Spiele sichern.
Australien geht als klarer Favorit ins Rennen um den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954. Allerdings dürfte die Konkurrenz durch Mitgastgeber und Rivalen aus der Region Neuseeland sowie England, Samoa und Tonga groß sein.
Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für die kommenden Spiele der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele: 15 Gruppenspiele, Halbfinals und das Finale.
Parallel dazu finden auch die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby statt.
Turnierphase
Datum
Gruppenspiele
15. Oktober bis 1. November
Halbfinals
7./8. November
Finale
15. November
Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?
Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für die jeweiligen Austragungsorte und Stadien.
Die wichtigsten autorisierten Verkaufsplattformen sind Ticketmaster Australia und Ticketmaster New Zealand. Je nach Spielort, etwa bei Partien in bestimmten Stadien Australiens oder Neuseelands, wird auch Ticketek als Vertriebspartner eingesetzt.
Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.
Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle reguläre Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) sind für Erwachsene ab 19 AUD erhältlich. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.
Spieltyp
Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)
Familienticket (2+2 oder 1+3)
Gruppenphase und Halbfinals
Ab 19 AUD
Ab 49 AUD
Finale (Suncorp Stadium)
Ab 39 AUD
Ab 109 AUD
Die genaue Einteilung der Sitzplatzkategorien hängt stark von den unterschiedlichen Plänen der zehn Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich gibt es mehrere Kategorien:
- Kategorie 1 / Premium: Plätze auf Höhe der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.
- Kategorie 2: In der Regel Plätze auf den oberen Seitenrängen oder in den Ecken der Stadien.
- Kategorie 3 / Reguläre Tickets: Meist Plätze hinter den Torstangen oder auf den höher gelegenen Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.
Schaut kurz vor dem Turnier auf den offiziellen Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.
Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Begegnung
Stadion (Ort)
Tickets
Do., 15. Okt. (20:05 Uhr AEDT)
Gruppe A: Australien gegen Neuseeland
Allianz Stadium (Sydney)
Fr., 16. Okt. (17:45 Uhr AEDT)
Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 17. Okt. (14:25 Uhr PGT)
Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Noch bekanntzugeben
Sa., 17. Okt. (17:05 Uhr AWST)
Gruppe B/C: England gegen Tonga
HBF Park (Perth)
So., 18. Okt. (16:05 Uhr AEDT)
Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Fr., 23. Okt. (20:05 Uhr AEDT)
Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 24. Okt. (14:25 Uhr PGT)
Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Noch bekanntzugeben
Sa., 24. Okt. (14:35 Uhr AWST)
Gruppe B/C: England gegen Frankreich
HBF Park (Perth)
So., 25. Okt. (18:05 Uhr NZDT)
Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln
One NZ Stadium (Christchurch)
So., 25. Okt. (19:05 Uhr AEST)
Gruppe A: Australien gegen Fidschi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Fr., 30. Okt. (20:05 Uhr AEDT)
Gruppe B/C: England gegen PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sa., 31. Okt. (14:30 Uhr AEST)
Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sa., 31. Okt. (19:05 Uhr AEST)
Gruppe A: Australien gegen Cookinseln
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
So., 1. Nov. (17:40 Uhr AEDT)
Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich & Tonga gegen Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 7. Nov. (20:05 Uhr AEDT)
1. Halbfinale: Teilnehmer noch offen
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Noch bekanntzugeben
So., 8. Nov. (20:05 Uhr AEDT)
2. Halbfinale: Teilnehmer noch offen
Allianz Stadium (Sydney)
Noch bekanntzugeben
So., 15. Nov. (18:35 Uhr AEST)
Finale: Teilnehmer noch offen
Suncorp Stadium (Brisbane)
Noch bekanntzugeben
In welchen Stadien findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die folgenden zehn Stadien sind Austragungsorte der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft:
Land
Stadion (Ort)
Kapazität
Australien
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Neuseeland
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Neuguinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:
Jahr
Sieger
Finalgegner
Endstand
Stadion (Ort)
2021
Australien
Samoa
30:10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australien
England
6:0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australien
Neuseeland
34:2
Old Trafford (Manchester)
2008
Neuseeland
Australien
34:20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australien
Neuseeland
40:12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australien
England
16:8
Wembley (London)
1992
Australien
Großbritannien
10:6
Wembley (London)
1988
Australien
Neuseeland
25:12
Eden Park (Auckland)
1977
Australien
Großbritannien
13:12
Sydney Cricket Ground (Sydney)