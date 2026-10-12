Die Super League und die NRL haben uns zuletzt mit packendem Rugby League auf Vereinsebene begeistert. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne: Am 15. Oktober beginnt in Australien die Rugby-League-Weltmeisterschaft. Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Gastgeber.

Auf der Südhalbkugel steht ein Monat voller intensiver und mitreißender Spiele bevor. Zehn Teams kämpfen um den Weltmeistertitel. Wer das Turnier vor Ort erleben möchte, kann sich ab sofort Tickets für die Spiele sichern.

Australien geht als klarer Favorit ins Rennen um den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954. Allerdings dürfte die Konkurrenz durch Mitgastgeber und Rivalen aus der Region Neuseeland sowie England, Samoa und Tonga groß sein.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für die kommenden Spiele der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele: 15 Gruppenspiele, Halbfinals und das Finale.

Parallel dazu finden auch die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby statt.

Turnierphase Datum Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für die jeweiligen Austragungsorte und Stadien.

Die wichtigsten autorisierten Verkaufsplattformen sind Ticketmaster Australia und Ticketmaster New Zealand. Je nach Spielort, etwa bei Partien in bestimmten Stadien Australiens oder Neuseelands, wird auch Ticketek als Vertriebspartner eingesetzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) sind für Erwachsene ab 19 AUD erhältlich. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Gruppenphase und Halbfinals Ab 19 AUD Ab 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD





Die genaue Einteilung der Sitzplatzkategorien hängt stark von den unterschiedlichen Plänen der zehn Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich gibt es mehrere Kategorien:

Kategorie 1 / Premium : Plätze auf Höhe der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.

Kategorie 2 : In der Regel Plätze auf den oberen Seitenrängen oder in den Ecken der Stadien.

Kategorie 3 / Reguläre Tickets : Meist Plätze hinter den Torstangen oder auf den höher gelegenen Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.

Schaut kurz vor dem Turnier auf den offiziellen Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Begegnung Stadion (Ort) Tickets Do., 15. Okt. (20:05 Uhr AEDT) Gruppe A: Australien gegen Neuseeland Allianz Stadium (Sydney) Tickets Fr., 16. Okt. (17:45 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 17. Okt. (14:25 Uhr PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon Santos National Football Stadium (Port Moresby) Noch bekanntzugeben Sa., 17. Okt. (17:05 Uhr AWST) Gruppe B/C: England gegen Tonga HBF Park (Perth) Tickets So., 18. Okt. (16:05 Uhr AEDT) Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln McDonald Jones Stadium (Newcastle) Tickets Fr., 23. Okt. (20:05 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 24. Okt. (14:25 Uhr PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Noch bekanntzugeben Sa., 24. Okt. (14:35 Uhr AWST) Gruppe B/C: England gegen Frankreich HBF Park (Perth) Tickets So., 25. Okt. (18:05 Uhr NZDT) Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln One NZ Stadium (Christchurch) Tickets So., 25. Okt. (19:05 Uhr AEST) Gruppe A: Australien gegen Fidschi Suncorp Stadium (Brisbane) Tickets Fr., 30. Okt. (20:05 Uhr AEDT) Gruppe B/C: England gegen PNG WIN Stadium (Wollongong) Tickets Sa., 31. Okt. (14:30 Uhr AEST) Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tickets Sa., 31. Okt. (19:05 Uhr AEST) Gruppe A: Australien gegen Cookinseln Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tickets So., 1. Nov. (17:40 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich & Tonga gegen Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 7. Nov. (20:05 Uhr AEDT) 1. Halbfinale: Teilnehmer noch offen McDonald Jones Stadium (Newcastle) Noch bekanntzugeben So., 8. Nov. (20:05 Uhr AEDT) 2. Halbfinale: Teilnehmer noch offen Allianz Stadium (Sydney) Noch bekanntzugeben So., 15. Nov. (18:35 Uhr AEST) Finale: Teilnehmer noch offen Suncorp Stadium (Brisbane) Noch bekanntzugeben

In welchen Stadien findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die folgenden zehn Stadien sind Austragungsorte der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft:

Land Stadion (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:

Jahr Sieger Finalgegner Endstand Stadion (Ort) 2021 Australien Samoa 30:10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australien England 6:0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australien Neuseeland 34:2 Old Trafford (Manchester) 2008 Neuseeland Australien 34:20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australien Neuseeland 40:12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australien England 16:8 Wembley (London) 1992 Australien Großbritannien 10:6 Wembley (London) 1988 Australien Neuseeland 25:12 Eden Park (Auckland) 1977 Australien Großbritannien 13:12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







