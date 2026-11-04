In der Super League und der NRL haben wir zuletzt packende Spiele im heimischen Rugby League erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten.
Nach drei Wochen intensiver und mitreißender Gruppenspiele kämpfen nur noch vier Teams um den Titel: Australien, Neuseeland, Tonga und Samoa. An diesem Wochenende (7. und 8. November) stehen die Halbfinals an, das Finale findet am kommenden Sonntag (15. November) statt. Wer das Turnier hautnah erleben möchte, kann sich noch heute Tickets für die Spiele sichern.
Australien ging als klarer Favorit ins Turnier, um zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 den Titel zu gewinnen. Australien hat zwar alle Gruppenspiele gewonnen, weiß aber, dass schwere Prüfungen bevorstehen: an diesem Wochenende gegen Samoa und, falls der Finaleinzug gelingt, im Endspiel in Brisbane gegen den Sieger der Partie Neuseeland gegen Tonga.
Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Spielen der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.
Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Tickets
Spielstätte (Ort)
Sa., 7. Nov. (20:05 Uhr AEDT)
Halbfinale: Neuseeland gegen Tonga
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
So., 8. Nov. (20:05 Uhr AEDT)
Halbfinale: Australien gegen Samoa
Allianz Stadium (Sydney)
So., 15. Nov. (18:35 Uhr AEST)
Finale: Teilnehmer noch offen
Suncorp Stadium (Brisbane)
Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?
Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen der jeweiligen Gastgeberstadt und Spielstätte.
Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia (sowie Ticketmaster New Zealand). Je nach Spielstätte, etwa bei Partien an bestimmten Austragungsorten in Australien oder Neuseeland, kommt auch Ticketek als Vertriebspartner zum Einsatz.
Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann außerdem Tickets über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.
Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle reguläre Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosten für Erwachsene ab 19 AUD. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Spielstätte und Sitzplatzkategorie.
Spieltyp
Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)
Familienticket (2+2 oder 1+3)
Gruppenphase und Halbfinals
Ab 19 AUD
Ab 49 AUD
Finale (Suncorp Stadium)
Ab 39 AUD
Ab 109 AUD
Die genaue Einteilung der einzelnen Kategorien hängt stark von der Anordnung der Sitzplätze in den zehn Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich gibt es jedoch mehrere Kategorien:
- Kategorie 1 / Premium: Plätze auf Höhe der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.
- Kategorie 2: In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.
- Kategorie 3 / Reguläre Tickets: Meist Plätze hinter den Torstangen oder weit oben auf den oberen Rängen. Sie bieten die günstigsten Möglichkeiten, ein Spiel zu besuchen.
Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.
Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, die Halbfinals und das Finale).
Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.
Phase
Datum
Gruppenspiele
15. Oktober bis 1. November
Halbfinals
7./8. November
Finale
15. November
Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?
Die folgenden zehn Spielstätten richten Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft aus:
Land
Spielstätte (Ort)
Kapazität
Australien
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Neuseeland
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Neuguinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Wer hat die jüngsten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:
Jahr
Sieger
Finalgegner
Endstand
Spielstätte (Ort)
2021
Australien
Samoa
30:10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australien
England
6:0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australien
Neuseeland
34:2
Old Trafford (Manchester)
2008
Neuseeland
Australien
34:20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australien
Neuseeland
40:12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australien
England
16:8
Wembley (London)
1992
Australien
Großbritannien
10:6
Wembley (London)
1988
Australien
Neuseeland
25:12
Eden Park (Auckland)
1977
Australien
Großbritannien
13:12
Sydney Cricket Ground (Sydney)