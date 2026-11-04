In der Super League und der NRL haben wir zuletzt packende Spiele im heimischen Rugby League erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten.

Nach drei Wochen intensiver und mitreißender Gruppenspiele kämpfen nur noch vier Teams um den Titel: Australien, Neuseeland, Tonga und Samoa. An diesem Wochenende (7. und 8. November) stehen die Halbfinals an, das Finale findet am kommenden Sonntag (15. November) statt. Wer das Turnier hautnah erleben möchte, kann sich noch heute Tickets für die Spiele sichern.

Australien ging als klarer Favorit ins Turnier, um zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 den Titel zu gewinnen. Australien hat zwar alle Gruppenspiele gewonnen, weiß aber, dass schwere Prüfungen bevorstehen: an diesem Wochenende gegen Samoa und, falls der Finaleinzug gelingt, im Endspiel in Brisbane gegen den Sieger der Partie Neuseeland gegen Tonga.

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Spielen der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielstätte (Ort) Sa., 7. Nov. (20:05 Uhr AEDT) Halbfinale: Neuseeland gegen Tonga Tickets McDonald Jones Stadium (Newcastle) So., 8. Nov. (20:05 Uhr AEDT) Halbfinale: Australien gegen Samoa Tickets Allianz Stadium (Sydney) So., 15. Nov. (18:35 Uhr AEST) Finale: Teilnehmer noch offen Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen der jeweiligen Gastgeberstadt und Spielstätte.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia (sowie Ticketmaster New Zealand). Je nach Spielstätte, etwa bei Partien an bestimmten Austragungsorten in Australien oder Neuseeland, kommt auch Ticketek als Vertriebspartner zum Einsatz.

Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann außerdem Tickets über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosten für Erwachsene ab 19 AUD. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Spielstätte und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Gruppenphase und Halbfinals Ab 19 AUD Ab 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die genaue Einteilung der einzelnen Kategorien hängt stark von der Anordnung der Sitzplätze in den zehn Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich gibt es jedoch mehrere Kategorien:

Kategorie 1 / Premium : Plätze auf Höhe der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.

: Plätze auf Höhe der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld. Kategorie 2 : In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.

: In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken. Kategorie 3 / Reguläre Tickets: Meist Plätze hinter den Torstangen oder weit oben auf den oberen Rängen. Sie bieten die günstigsten Möglichkeiten, ein Spiel zu besuchen.

Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, die Halbfinals und das Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Datum Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

Die folgenden zehn Spielstätten richten Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft aus:

Land Spielstätte (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die jüngsten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: