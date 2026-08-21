Porto setzte sich in der vergangenen Saison im Kampf der portugiesischen „Big 3“-Klubs durch und krönte sich zum 31. Mal zum Meister der Primeira Liga. Da sowohl Benfica als auch Sporting CP den Titel zurückerobern wollen, steht uns die nächste packende Spielzeit bevor.

Während die beiden Großklubs aus Lissabon und Porto in der Regel die meisten Schlagzeilen im portugiesischen Fußball bestimmen, wollen auch die 15 anderen Vereine der Primeira Liga in den kommenden Monaten positive Schritte machen. Schon heute könnt ihr Tickets buchen, um jeden von ihnen live zu sehen.

GOAL liefert euch alle neuesten Ticket-Informationen zur portugiesischen Primeira Liga, darunter den anstehenden Spielplan, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Bevorstehende Top-Spiele der portugiesischen Primeira Liga

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 28. Aug. (20.15 Uhr) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Tickets Sa., 29. Aug. (15.30 Uhr) Alverca vs Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Tickets Sa., 29. Aug. (15.30 Uhr) Arouca vs Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Tickets Sa., 29. Aug. (18 Uhr) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Tickets So., 30. Aug. (15.30 Uhr) Nacional vs Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Tickets So., 30. Aug. (18 Uhr) Casa Pia vs Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Tickets So., 30. Aug. (20.30 Uhr) Famalicão vs Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Tickets Mo., 31. Aug. (18.45 Uhr) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lissabon) Tickets Mo., 31. Aug. (20.45 Uhr) Sporting Braga vs Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Sporting CP vs Nacional Estádio José Alvalade (Lissabon) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Alverca vs Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Estrela vs Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Gil Vicente vs Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Santa Clara vs Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azoren) Tickets 4./5./6./7. Sep. (TBA) Vitória Guimarães vs Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Tickets

So könnt ihr Tickets für die portugiesische Primeira Liga kaufen

Offizielle Tickets für die portugiesische Primeira Liga können direkt über die Ticketkanäle des jeweiligen Heimklubs gekauft werden, da die Liga keine zentralisierten Tickets verkauft.

Tickets für reguläre Spiele gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag für Vereinsmitglieder in den Verkauf, während die verbleibenden Plätze etwa eine Woche vor dem Spiel für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Tickets für hochkarätige Spiele wie O Clássico (Benfica vs Porto) oder das Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP) fast nie in den freien Verkauf gehen, da Vereinsmitglieder in der Regel alle verfügbaren Karten kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der portugiesischen Primeira Liga auch auf dem Sekundärmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig Tickets kaufen möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die portugiesische Primeira Liga?

Die offiziellen Tickets für Spiele der portugiesischen Primeira Liga variieren stark je nach Klub, Gegner und Mitgliedsstatus. Standardtickets für die breite Öffentlichkeit liegen typischerweise zwischen 30 € und 90 €. Für Vereinsmitglieder, die als Sócios bekannt sind, können die Preise auf 15 € bis 40 € pro Spiel sinken.

Da die Primeira Liga jedoch stark lokal geprägt ist, werden die Preisstrukturen unabhängig von den einzelnen Vereinen festgelegt, insbesondere von Benfica, Sporting CP und Porto.

Behaltet für zusätzliche Informationen die offiziellen Ticketportale der Vereine oder Zweitmarktplattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Rekorde und Statistiken der portugiesischen Primeira Liga

Die portugiesische Primeira Liga, die 1934 gegründet wurde, wird bekanntermaßen von den „Big Three“ (Os Três Grandes) dominiert: Benfica, Porto und Sporting CP. Zusammen haben sie bis auf zwei Meisterschaften alle Titel in der Geschichte der Liga gewonnen. Diese beiden Triumphe außerhalb der Big 3 gelangen Belenenses (1945/46) und Boavista (2000/01).

Meistertitel in Serie: Porto ist der einzige Klub, der fünf Titel in Folge gewonnen hat. Dieses Kunststück gelang dem Verein von 1994 bis 1999.

Längste Serie ohne Niederlage: Porto stellte unter Sérgio Conceição zwischen 2020 und 2022 mit 58 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage den Rekord auf.

Die Boavista-Schockwelle von 2001: Boavista durchbrach unter Trainer Jaime Pacheco mit dem Titel 2000/01 ein 55 Jahre währendes Monopol der Big Three und löste in der gesamten Stadt Porto riesige Feierlichkeiten aus.

Noch nie abgestiegen: Benfica, Porto und Sporting CP sind seit der Gründung der Liga nie abgestiegen.

Stadien und Spielorte der portugiesischen Primeira Liga

Klub Stadion & Ort Kapazität Benfica Estádio da Luz (Lissabon) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lissabon) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azoren) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Hinweis: Casa Pia trägt seine Heimspiele im neutralen Estádio Municipal de Rio Maior aus, da das eigene Stadion die Anforderungen für die höchste Liga nicht erfüllt.



