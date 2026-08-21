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Book Portuguese Primeira Liga match tickets
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So kauft man Tickets für die Primeira Liga 2026/27: Kommende Spiele, Preise, Stadioninformationen und mehr

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Liga Portugal
Benfica
FC Porto
Sporting CP

Verpassen Sie in dieser Saison nicht Ihre Chance, mitreißende Action aus der portugiesischen Liga zu erleben

Porto setzte sich in der vergangenen Saison im Kampf der portugiesischen „Big 3“-Klubs durch und krönte sich zum 31. Mal zum Meister der Primeira Liga. Da sowohl Benfica als auch Sporting CP den Titel zurückerobern wollen, steht uns die nächste packende Spielzeit bevor.

Während die beiden Großklubs aus Lissabon und Porto in der Regel die meisten Schlagzeilen im portugiesischen Fußball bestimmen, wollen auch die 15 anderen Vereine der Primeira Liga in den kommenden Monaten positive Schritte machen. Schon heute könnt ihr Tickets buchen, um jeden von ihnen live zu sehen.

GOAL liefert euch alle neuesten Ticket-Informationen zur portugiesischen Primeira Liga, darunter den anstehenden Spielplan, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Bevorstehende Top-Spiele der portugiesischen Primeira Liga

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Fr., 28. Aug. (20.15 Uhr)

Rio Ave vs Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Tickets

Sa., 29. Aug. (15.30 Uhr)

Alverca vs Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Tickets

Sa., 29. Aug. (15.30 Uhr)

Arouca vs Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Tickets

Sa., 29. Aug. (18 Uhr)

Académico de Viseu vs Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Tickets

So., 30. Aug. (15.30 Uhr)

Nacional vs Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Tickets

So., 30. Aug. (18 Uhr)

Casa Pia vs Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Tickets

So., 30. Aug. (20.30 Uhr)

Famalicão vs Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Tickets

Mo., 31. Aug. (18.45 Uhr)

Benfica vs Estoril

Estádio da Luz (Lissabon)

Tickets

Mo., 31. Aug. (20.45 Uhr)

Sporting Braga vs Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Marítimo vs Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Porto vs Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Sporting CP vs Nacional

Estádio José Alvalade (Lissabon)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Alverca vs Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Estrela vs Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Gil Vicente vs Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Santa Clara vs Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azoren)

Tickets

4./5./6./7. Sep. (TBA)

Vitória Guimarães vs Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Tickets

So könnt ihr Tickets für die portugiesische Primeira Liga kaufen

Offizielle Tickets für die portugiesische Primeira Liga können direkt über die Ticketkanäle des jeweiligen Heimklubs gekauft werden, da die Liga keine zentralisierten Tickets verkauft.

Tickets für reguläre Spiele gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag für Vereinsmitglieder in den Verkauf, während die verbleibenden Plätze etwa eine Woche vor dem Spiel für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Tickets für hochkarätige Spiele wie O Clássico (Benfica vs Porto) oder das Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP) fast nie in den freien Verkauf gehen, da Vereinsmitglieder in der Regel alle verfügbaren Karten kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der portugiesischen Primeira Liga auch auf dem Sekundärmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig Tickets kaufen möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die portugiesische Primeira Liga?

Die offiziellen Tickets für Spiele der portugiesischen Primeira Liga variieren stark je nach Klub, Gegner und Mitgliedsstatus. Standardtickets für die breite Öffentlichkeit liegen typischerweise zwischen 30 € und 90 €. Für Vereinsmitglieder, die als Sócios bekannt sind, können die Preise auf 15 € bis 40 € pro Spiel sinken.

Da die Primeira Liga jedoch stark lokal geprägt ist, werden die Preisstrukturen unabhängig von den einzelnen Vereinen festgelegt, insbesondere von Benfica, Sporting CP und Porto.

Behaltet für zusätzliche Informationen die offiziellen Ticketportale der Vereine oder Zweitmarktplattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Rekorde und Statistiken der portugiesischen Primeira Liga

Die portugiesische Primeira Liga, die 1934 gegründet wurde, wird bekanntermaßen von den „Big Three“ (Os Três Grandes) dominiert: Benfica, Porto und Sporting CP. Zusammen haben sie bis auf zwei Meisterschaften alle Titel in der Geschichte der Liga gewonnen. Diese beiden Triumphe außerhalb der Big 3 gelangen Belenenses (1945/46) und Boavista (2000/01).

Meistertitel in Serie: Porto ist der einzige Klub, der fünf Titel in Folge gewonnen hat. Dieses Kunststück gelang dem Verein von 1994 bis 1999.

Längste Serie ohne Niederlage: Porto stellte unter Sérgio Conceição zwischen 2020 und 2022 mit 58 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage den Rekord auf.

Die Boavista-Schockwelle von 2001: Boavista durchbrach unter Trainer Jaime Pacheco mit dem Titel 2000/01 ein 55 Jahre währendes Monopol der Big Three und löste in der gesamten Stadt Porto riesige Feierlichkeiten aus.

Noch nie abgestiegen: Benfica, Porto und Sporting CP sind seit der Gründung der Liga nie abgestiegen.

Stadien und Spielorte der portugiesischen Primeira Liga

Klub

Stadion & Ort

Kapazität

Benfica

Estádio da Luz (Lissabon)

68.100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lissabon)

52.095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50.033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30.286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30.029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azoren)

12.500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12.046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10.600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9.288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7.000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6.932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6.912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6.150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5.300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5.200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5.186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5.094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5.000

*Hinweis: Casa Pia trägt seine Heimspiele im neutralen Estádio Municipal de Rio Maior aus, da das eigene Stadion die Anforderungen für die höchste Liga nicht erfüllt.


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