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Nitto ATP FinalsGetty Images
Book Nitto ATP Finals tickets
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So kauft man Tickets für die Nitto ATP Finals: Termine in Tarino, Ticketpreise und mehr

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So sichern Sie sich Tickets für die Nitto ATP Finals

Die Nitto ATP Finals 2026 finden in der Inalpi Arena im italienischen Turin statt und bringen die besten Spieler des Herrentennis zusammen. Das prestigeträchtige Saisonfinale läuft vom 15. bis 22. November.

Das Interesse an diesem Spitzenturnier ist weltweit groß, entsprechend begehrt sind die Plätze. GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr Euch jetzt Tickets sichern und keinen Moment der Action verpassen könnt.

Wann finden die Nitto ATP Finals statt?

Datum und Uhrzeit

Spielrunde

Ort

Tickets

So., 15. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Mo., 16. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Di., 17. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Mi., 18. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Do., 19. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Fr., 20. November 2026

Gruppenphase

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Sa., 21. November 2026

Halbfinals

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

So., 22. November 2026

Finals

Inalpi Arena, Turin, Italien

Tickets

Wo kann man Tickets für die Nitto ATP Finals kaufen?

Tickets findet Ihr am besten direkt über die offizielle Website der Nitto ATP Finals. Sie werden in mehreren Phasen freigegeben. Registrierte Fans und Newsletter-Abonnenten erhalten in der Regel frühzeitig Zugang. Sobald der allgemeine Verkauf beginnt, sind die Tickets wegen des exklusiven Charakters dieses Spitzenevents schnell ausverkauft.

Wenn auf der offiziellen Website keine Tickets mehr erhältlich sind, ist Ticombo eine Option. Auf einem Zweitmarkt wie Ticombo könnt Ihr auch dann noch Plätze für dieses große Tennisturnier finden, wenn über die ursprünglichen Verkaufskanäle keine Tickets mehr verfügbar sind.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals?

Die Ticketpreise für dieses hochkarätige Tennisevent hängen vom Spieltermin und der Platzwahl in der Inalpi Arena ab. Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für Spiele der Gruppenphase am Tag im Allgemeinen bei etwa 82 Euro. Damit sind sie die günstigste Möglichkeit, Weltklasse-Tennis live zu sehen.

Wenn das reguläre Ticketkontingent ausverkauft ist, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Für die ersten Spieltermine der Gruppenphase beginnen die Preise auf dem Zweitmarkt derzeit bei etwa 176 Euro.

Alles Wissenswerte über die Nitto ATP Finals

Die Nitto ATP Finals bilden den Abschluss der Saison im professionellen Herrentennis. Teilnehmen dürfen ausschließlich die acht besten Einzelspieler und die acht besten Doppelteams der Welt. Statt mit einer üblichen K.-o.-Runde beginnt das Turnier mit einer Gruppenphase, in der alle Teilnehmer innerhalb ihrer Gruppe gegeneinander antreten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen anschließend ins Halbfinale ein. Das Endspiel findet am Sonntag, dem 22. November, statt.

Da es keine frühen Runden gegen niedriger platzierte Gegner gibt, ist bei jedem Spieltermin ein hochkarätiges Duell zwischen Spitzenspielern garantiert. 2026 findet das Turnier zum sechsten Mal in Folge im italienischen Turin statt. Die Fans vor Ort werden Titelverteidiger Jannik Sinner unterstützen, der seinen Titel gegen starke Herausforderer wie Carlos Alcaraz und Alexander Zverev verteidigen will.

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