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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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So kauft man Tickets für die Nitto ATP Finals 2026: Spielplan in Turin, Ticketpreise, Informationen zum Austragungsort und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für die Nitto ATP Finals 2026 im November in Turin zu sichern

Die Nitto ATP Finals sind der Höhepunkt der professionellen Tennissaison der Männer: Bei diesem mitreißenden Saisonabschluss kämpfen die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Dieses Ereignis sollte man nicht verpassen. Tickets können schon heute gebucht werden.

Seit 2021 findet das Turnier im italienischen Turin statt, genauer gesagt in der eindrucksvollen Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Leider fehlt der italienische Ausnahmespieler bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt. Dennoch steht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld bereit, darunter Carlos Alcaraz und Alexander Zverev, um den begeisterten Fans eine Show zu bieten.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Aktuelle zu den Tickets für die Nitto ATP Finals: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte am Tag und am Abend und endet am zweiten Sonntag mit dem mit Spannung erwarteten Finale.

Datum

Turnierphase (Uhrzeit: MEZ)

Tickets

Sonntag, 15. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Montag, 16. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Dienstag, 17. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Mittwoch, 18. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Donnerstag, 19. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Freitag, 20. November

Gruppenphase: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Samstag, 21. November

Halbfinals: Tagessession (11.30 Uhr)

Tickets


Halbfinals: Abendsession (18 Uhr)

Tickets

Sonntag, 22. November

Endspiele: eine Session (15 Uhr)

Tickets

Wie kann man Tickets für die Nitto ATP Finals 2026 kaufen?

Offizielle Einzelkarten und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.

Die offiziellen autorisierten Verkaufskanäle sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals sowie ATP Tour Experiences für alle, die Premium-Pakete suchen.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die Preise für offizielle Tickets zu den Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich erheblich je nach Session (frühe Gruppenspiele gegenüber Halbfinals oder Finale) und Sitzplatzkategorie. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet die preiswertesten Optionen meist bei den frühen Gruppenspielen, insbesondere unter der Woche.

Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendsessions sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

Gruppenphase: Die Preise für Tagessessions beginnen bei etwa 82 Euro.

Halbfinals (Samstag, 21. November): Je nach Session und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 beziehungsweise 305 Euro und mehr als 1.100 Euro.

Endspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Eintrittskarten kosten ab 749 Euro, Premium-Plätze direkt am Spielfeld (Parterre) bis zu 2.172 Euro.

Weitere Möglichkeiten: Wenn die Arena-Tickets für die Schlussrunden ausverkauft sind, könnt ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15 bis 45 Euro) oder Zugang zum Fan Village (15 bis 30 Euro) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub verfolgen.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Köstlichkeiten bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Weltklasse-Tennisturnier. 

Die Inalpi Arena ist Italiens größte Indoor-Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeberin des Turniers und wird es noch bis 2027 ausrichten.

Wer hat die Nitto ATP Finals zuletzt gewonnen?

Jahr

Sieger im Einzel

Sieger im Doppel

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers



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