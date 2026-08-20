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Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
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So kauft man Tickets für die MLS 2026: Auftaktwochenende der Major League Soccer, Spielplan, Preise und mehr

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So sichern Sie sich Tickets für die MLS-Spiele 2026

Tickets für die MLS 2026 gibt es bei StubHub ab 15 $, und zwar für alle 30 Klubs der Liga, während die reguläre Saison bis zum Decision Day am 7. November läuft, ehe am 18. November die Playoffs beginnen. Die Saison wurde Mitte Juli nach einer seltenen Unterbrechung mitten in der Spielzeit für die FIFA-Weltmeisterschaft wieder aufgenommen, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde, und der Schlussspurt ist inzwischen in vollem Gange.

Inter Miami geht als Titelverteidiger in die zweite Hälfte der Saison, mit Lionel Messi weiterhin als größtem Publikumsmagneten der Liga, während Atlanta United in der MLS weiter die größten Zuschauerzahlen anzieht. GOAL hat die neuesten Infos zu Spielplan, Preisen und dazu, wo ihr MLS-2026-Tickets jetzt genau kaufen könnt.

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Wann findet die MLS 2026 statt?

PhaseDaten
Reguläre Saison21. Februar - 7. November 2026
WM-Pause25. Mai - 16. Juli 2026
Playoffs18. November - 18. Dezember 2026
Teams30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference)
Format34 Spiele pro Team in der regulären Saison; die Playoffs sind im K.-o.-Format
OrtUSA und Kanada

Die MLS-Partien an diesem Wochenende:

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrCharlotte FC vs D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrInter Miami CF vs Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrLAFC vs Portland TimbersBMO Stadium (Los Angeles)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrOrlando City SC vs Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrNew York Red Bulls vs Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrCF Montreal vs LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrAustin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrNashville SC vs Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrSt. Louis CITY SC vs Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Tickets
Sa., 22. Aug., 21:30 UhrVancouver Whitecaps FC vs FC DallasBC Place (Vancouver)Tickets
Sa., 22. Aug., 22:30 UhrSan Diego FC vs Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Tickets
Sa., 22. Aug., 22:30 UhrSan Jose Earthquakes vs Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Tickets
So., 23. Aug., 16:30 UhrNew England Revolution vs New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Tickets
So., 23. Aug., 19 UhrAtlanta United FC vs Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Tickets

Die Anstoßzeiten sind wie veröffentlicht angegeben und können sich näher am Termin noch ändern, deshalb solltet ihr die genaue Uhrzeit auf eurem Ticket prüfen. Der komplette Spielplan bis zum Decision Day ist über den obigen Link verfügbar.

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Inter Miami CF
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DC United crest
DC United
DCU

Wo man MLS-2026-Tickets kaufen kann

StubHub bündelt alle 30 MLS-Klubs an einem Ort, sodass ihr nicht 30 verschiedene Teamseiten prüfen müsst.

  • Eine Suche, jeder Klub. Filtert nach Team, Gegner, Preisspanne oder Sitzbereich, ohne die Seite zu verlassen.
  • Schnell vergriffene Spiele. Topspiele, besonders alles mit Inter Miami, sind am schnellsten ausverkauft, also kauft früh.
  • FanProtect-Garantie. Ihr erhaltet ein gültiges Ticket oder euer Geld zurück.
  • Sofortige mobile Zustellung. Tickets werden direkt auf euer Handy übertragen, ideal für kurzfristige Käufe am Spieltag.
  • Vorverkauf vs. Wiederverkauf. Einige Klubs bieten Dauerkarteninhabern frühen Zugang zu Heimspielen, bevor der allgemeine Verkauf beginnt; StubHub ist der schnellste Weg, sobald dieses Fenster vorbei ist oder wenn schwer zu bekommende Plätze im Auswärtsblock gesucht werden.
  • Hospitality. Premium-Pakete, darunter Optionen direkt am Spielfeldrand und in Suiten, sind für Topspiele verfügbar.

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Wie viel kosten MLS-2026-Tickets?

TicketartPreis
Günstigstes verfügbares TicketAb 15 $ (
Ligaschnitt, reguläre Saison25 $-50 $
Topspiele oder RivalenduelleÜber dem Durchschnitt, variiert je nach Begegnung
PlayoffsAm teuersten in der Saison

Was den Preis beeinflusst:

  • Sitzplatzlage. Plätze direkt am Spielfeldrand und VIP-Bereiche kosten deutlich mehr als Sitze in den oberen Rängen.
  • Gegner und Form. Die Heimspiele von Inter Miami, die um Messi herum aufgebaut sind, gehören konstant zu den teuersten und sind am schnellsten ausverkauft.
  • Stadiongröße. Größere Arenen wie das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta bieten eine größere Bandbreite an Preisen als kleinere, fußballspezifische Stadien.

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Alles, was ihr über die MLS 2026 wissen müsst

Inter Miami ist der amtierende MLS-Cup-Sieger, nachdem das Team im Dezember Vancouver mit 3:1 besiegt und damit seinen ersten Titel in der Liga gewonnen hat. Lionel Messi gewann mit 29 Toren den Goldenen Schuh und zudem zum zweiten Mal in Folge die MVP-Auszeichnung, als erster Spieler in der MLS-Geschichte mit zwei MVP-Titeln hintereinander. Miami verlor in der Offseason Jordi Alba und Sergio Busquets, verpflichtete aber mit Dayne St. Clair den Torhüter des Jahres 2025 sowie den mexikanischen Stürmer Germán Berterame.

Atlanta United zog auch in der vergangenen Saison wieder die größten Zuschauerzahlen in der MLS an und kam im Mercedes-Benz Stadium auf einen Schnitt von mehr als 43.000 Fans, darunter 65.520 bei einem einzelnen Spiel am 1. Spieltag gegen CF Montreal, weiterhin eine der höchsten Zuschauerzahlen bei einem Einzelspiel in der Liga in dieser Saison.

Die MLS unterbrach die reguläre Saison für sieben Wochen, vom 25. Mai bis zum 16. Juli, während die FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde, ehe der Spielbetrieb Mitte Juli wieder aufgenommen wurde. Die reguläre Saison läuft nun bis zum Decision Day am 7. November, die Playoffs folgen vom 18. November bis zum 18. Dezember.

Alles, was ihr über die Spielstätten wissen müsst

Inter Miami spielt jetzt im Miami Freedom Park, dem neuen fußballspezifischen Stadion mit 25.000 Plätzen in Fort Lauderdale, das im April 2026 eröffnet wurde und die bisherige Heimstätte Chase Stadium ersetzt hat.

Die MLS-Stadien unterscheiden sich stark in ihrer Größe, von fußballspezifischen Arenen mit Platz für etwa 18.000 bis 25.000 Zuschauer wie dem Q2 Stadium in Austin und dem GEODIS Park in Nashville bis hin zu NFL-großen Spielstätten für die größten Publikumsmagneten der Liga, darunter das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Prüft vor dem Kauf immer die konkrete Spielstätte, den Sitzplan und die Kapazität in eurem StubHub-Angebot, da Größe und Aufbau der Stadien je nach Markt stark variieren.

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