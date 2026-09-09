So kauft man Tickets für die Eredivisie 2026/27: Durchschnittliche Ticketpreise, Ajax, Feyenoord und mehr

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Wie kann man Eredivisie-Tickets für 2026/27 kaufen?

Es gibt mehrere Wege, sich Plätze in niederländischen Stadien zu sichern, abhängig vom Profil des Spiels, der Sicherheitsstufe und dem Zeitraum Ihrer Planung:

Offizielle Ticketportale der Klubs: Der Kauf direkt über die offiziellen Ticketshops der Klubs, zum Beispiel ajax.nl, feyenoord.nl oder psv.nl, ist der wichtigste Weg zu Tickets zum Nennwert. Die Tickets werden normalerweise 2 bis 4 Wochen vor dem Anpfiff online freigeschaltet.

Niederländisches Clubcard-System: In den Niederlanden ist für Hochrisiko- oder stark nachgefragte Spiele, etwa De Klassieker oder lokale Derbys, eine verifizierte niederländische Clubcard oder eine offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich. Besucher aus dem Ausland können sich für digitale Klubmitgliedschaften registrieren, zum Beispiel die Ajax Club Card oder den PSV Supporters Club, um eine Kaufberechtigung für nicht eingeschränkte Spiele zu erhalten.

Offizielle Wiederverkaufsplattformen: Die meisten Topklubs der Eredivisie betreiben auf ihren Websites offizielle Ticket-Wiederverkaufsplätze, auf denen Dauerkarteninhaber ihre Plätze bei ausverkauften Spielen sicher zum Nennwert an verifizierte Fans weiterverkaufen können.

Sekundäre Wiederverkaufsplattform: Wenn offizielle Verkaufsphasen ausverkauft sind oder Sie für Topspiele keine Clubcard haben, bieten sekundäre Ticketmarktplätze verifizierte digitale Wiederverkaufsoptionen für internationale Reisende. Achten Sie darauf, die AGB der Website zu prüfen, auf der Sie kaufen.

Wie viel kosten Eredivisie-Tickets für 2026/27?

Der direkte Kauf über niederländische Klubs auf Einzelspielbasis bietet einige der wettbewerbsfähigsten Preise unter den europäischen Topligen:

Direkte Preise zum Nennwert: Einzeltickets für Erwachsene liegen in der Regel zwischen 20 € und 85 € , abhängig von Klub, Stadionkategorie und Gegnerkategorie. Spiele mit geringerem Profil in Stadien wie dem AFAS Stadion oder der Euroborg beginnen am günstigeren Ende der Preisspanne, während Partien mit den "Big Three" am oberen Ende liegen.

Tribünenbereiche: Die günstigsten Plätze und Stehplatzbereiche befinden sich hinter den Toren auf den Kurzseiten (Korte Zijde). Zentrale Sitzplätze auf den Längsseiten (Lange Zijde) haben höhere Preise zum Nennwert.

Preise auf sekundären Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen Einsteiger-Tickets für normale Eredivisie-Spiele bei etwa 30 € bis 45 €, während intensive Rivalitäten wie De Klassieker oder De Topper marktgetriebene Preise haben, die von der Tabellenlage abhängen.

Ermäßigungskategorien: Die meisten niederländischen Klubs bieten ermäßigte Ticketkategorien für junge Fans, also für Unter-12-Jährige und Unter-18-Jährige, sowie Familienpakete für Heimspiele an.

Wann wurde die Eredivisie gegründet?

Die 1956 gegründete Eredivisie ist eine der lebendigsten Erstligawettbewerbe Europas und feiert in der Saison 2026/27 70 Jahre professionellen niederländischen Fußball.

Die niederländische Liga wird weltweit für ihr Bekenntnis zum Total Football, ihre produktiven Akademietalente und ihren offensiven Stil geschätzt und bietet eine Matchday-Atmosphäre, die man nicht verpassen sollte.

Von der lautstarken Johan Cruijff ArenA mit 55.000 Plätzen in Amsterdam und dem Hexenkessel De Kuip (Feyenoord-Stadion) in Rotterdam bis zu den intimen, feindseligen Stadien De Grolsch Veste von FC Twente oder De Adelaarshorst von Go Ahead Eagles basiert die niederländische Fankultur auf tiefer Leidenschaft in den Gemeinschaften, Choreografien und ununterbrochener lautstarker Unterstützung.



