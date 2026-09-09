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Kommende Bundesliga-Partien am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Stadion Tickets Fr., 4. Sep., 20:30 Stuttgart vs. Köln MHPArena (Stuttgart) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Bayer Leverkusen vs. Union Berlin BayArena (Leverkusen) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Borussia M'gladbach vs. Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Paderborn vs. Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Werder Bremen vs. RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Tickets Sa., 5. Sep., 18:30 Schalke 04 vs. Bayern München VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 6. Sep., 15:30 Hamburger SV vs. Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 6. Sep., 17:30 Eintracht Frankfurt vs. Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets

Wie kommt man an Bundesliga-Tickets?

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, Bundesliga-Tickets zu kaufen, ist über die offiziellen Vereinsseiten. Es lohnt sich, dort regelmäßig nach Informationen zu Ticketverkäufen, Veröffentlichungsterminen und Verfügbarkeit zu schauen.

Dauerkarteninhaber erhalten oft zuerst Zugriff, gefolgt von Mitgliedern und dann der Allgemeinheit.

Viele Vereine bieten Mitgliedern vorrangigen Zugang zu Vorverkäufen und bevorzugte Ticketoptionen, daher könnte sich eine Anmeldung lohnen, wenn Sie planen, mehrere Spiele zu besuchen.

Wer sich im Laufe der Saison Plätze für hochkarätige Bundesliga-Spiele wie Bayern München gegen Borussia Dortmund („Der Klassiker“) und Hamburger SV gegen Werder Bremen („Nordderby“) sichern möchte, sollte allerdings versuchen, Tickets so früh wie möglich zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind.

Darüber hinaus können Fans Plätze auf dem Sekundärmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets?

Offizielle Bundesliga-Tickets kosten im Durchschnitt zwischen 10 € und 90 €.

Hier sind einige Beispiele für die Preisgestaltung der Vereine:

Verein Stehplatz (Erwachsene) Sitzplatz (Standard) Sitzplatz (Oberrang) Bayern München 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

Die Bundesliga ist zudem bekannt für die „50+1“-Regel, die sicherstellt, dass die Vereine mehrheitlich den Mitgliedern und nicht einzelnen Investoren gehören. Das hält die Ticketpreise im Vergleich zu anderen europäischen Topligen relativ erschwinglich.

Wie bekommt man Bundesliga-Hospitality-Tickets?

VIP- oder Hospitality-Pakete, die Spieltickets, Unterkunft, Zugang zu Lounges und weitere Vorteile umfassen, sind bei der Mehrheit der Bundesliga-Vereine ebenfalls erhältlich.

Sie möchten wissen, was Sie von einem Hospitality-Paket erwarten können? Hier ist, worauf Sie in den wichtigsten Bundesliga-Stadien wie der Allianz Arena, dem Signal Iduna Park und der Red Bull Arena achten sollten:

Standard-VIP-Sitz: Gepolsterter Premium-Sitz an einer erstklassigen Stelle im Stadion mit Zugang zu einer Gemeinschaftslounge, Buffet und kostenlosen Getränken, ab 200 € pro Spiel

Club- / Business-Lounge: Reservierte Premium-Sitzplätze mit exklusivem Lounge-Zugang vor, während und nach dem Spiel, hochwertigem Catering, Open Bar und Unterhaltung, ab 300 € pro Spiel

Themen- / Premium-Lounge: Speziell gebrandete Hospitality-Bereiche, zum Beispiel Champions Club, Gold Lounge oder RBL Club, mit aufgewerteten Menüs, Champagner und erstklassigen Sitzplätzen, ab 600 € pro Spiel

Private Suite / Skybox: Vollständig geschlossene private Loge für 8 bis 20 Gäste mit luxuriösem Essen, persönlichem Personal und privaten Einrichtungen, ab 3.000 € pro Spiel

Ultra-Premium-Paket: Hospitality auf Top-Niveau wie Prestige- oder Platinum-Lounges mit Gourmetküche, unbegrenzten Premium-Getränken und VIP-Zugang, ab 1.200 € pro Person pro Spiel

Was sollte man über die Bundesliga wissen?

Mit einer Reihe globaler Fußballstars wie Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick und Luis Diaz, die derzeit in Deutschland für einige der größten Vereine der Welt spielen, darunter Bayern München und Borussia Dortmund, reißen sich Fans um Bundesliga-Tickets.

Dass die Bundesliga große Namen des Sports anzieht, ist natürlich nichts Neues, schließlich glänzten zuvor bereits Spieler wie Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben und Jude Bellingham auf der deutschen Bühne.

Die 1963 gegründete Bundesliga hat eine reiche Geschichte und sich als eine der konkurrenzfähigsten Ligen Europas etabliert. Die Liga, die für ihre lebendige, freundliche Atmosphäre und leidenschaftlichen Fans aller Altersgruppen bekannt ist, umfasst 18 Teams aus dem ganzen Land.

Obwohl Bayern München vor zwei Jahren zum ersten Mal seit 2012 von Bayer Leverkusen entthront wurde, hat der Klub seitdem zurückgeschlagen und den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten mit einem kumulierten Vorsprung von 29 Punkten gewonnen. Harry Kane war erneut der Katalysator im Toreschießen, und die englische Legende jagt nun die Marke von 100 Toren für den deutschen Rekordmeister.