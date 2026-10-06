Pferdesport-Fans auf der ganzen Welt werden ihren Blick auf den Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky, richten, wo an zwei Tagen, dem 30. und 31. Oktober, die 43. jährlichen Breeders' Cup World Championships ausgetragen werden.

Verpasst nicht die Chance, Teil eines der Höhepunkte im globalen Rennkalender zu sein, und sichert euch noch heute eure Tickets.

Obwohl Japans Huf-Held Forever Young vor zwölf Monaten die Schlagzeilen beherrschte, als er im Hauptrennen, dem Breeders' Cup Classic, einen historischen Sieg feierte, sind alle 14 Grade-1-Rennen, die an den beiden Tagen ausgetragen werden, packende Wettbewerbe, die die riesige Zuschauermenge vor Ort durchgehend in Atem halten.

Die Vorbereitung abseits der Rennbahn auf die beiden unvergesslichen Renntage ist fast genauso mitreißend wie die Action auf der Bahn selbst. Das stadtweite Breeders' Cup Festival übernimmt Lexington ab Montag, dem 25. Oktober, mit pferdesportbezogenen Veranstaltungen, Live-Unterhaltung und Feierlichkeiten.

Lasst euch von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, darunter, wo ihr Breeders' Cup-2026-Tickets kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet der Breeders' Cup 2026 statt?

Die Breeders' Cup World Championships 2026 finden am Freitag, dem 30. Oktober, und Samstag, dem 31. Oktober, statt. Der Keeneland Race Course in Lexington ist in diesem Jahr bereits zum vierten Mal Austragungsort des Pferdesport-Spektakels, nachdem das Event zuvor 2015, 2020 und 2022 dort stattfand.

So kauft ihr Tickets für den Breeders' Cup 2026

Offizielle Tickets für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland gingen am 21. April 2026 erstmals in den freien Verkauf. Sie konnten online direkt über den Breeders' Cup Ticket Hub, bei SeatGeek (dem offiziellen Ticketanbieter) oder telefonisch über das Ticketbüro gekauft werden.

Alle Tickets für den Breeders' Cup 2026 müssen im Voraus gekauft werden, vor Ort am Keeneland Race Course werden keine Tickets verkauft. Die Besucherzahl ist auf 43.000 Personen pro Tag begrenzt. Das Kontingent ist stark limitiert, viele Tribünen- und Gastronomiebereiche sind bereits ausverkauft, sodass in erster Linie nur noch allgemeine Trackside-Tickets und Reisepakete verfügbar sind.

Wer sich kurzfristig noch Tickets sichern möchte, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zur Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Breeders' Cup 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland reichten von 85 $ für ein eintägiges General-Admission-Ticket bis zu 2.465 $ für Premium-All-inclusive-Zwei-Tages-Dining-Pakete.

Die Aufschlüsselung der offiziellen Ticketpreise nach Kategorie, Bereich und Dauer sieht wie folgt aus:

Ticket-/Pakettyp Preis Freitag Preis Samstag Preis für 2 Tage Trackside General Admission 85 $ 159 $ 244 $ Clubhouse General Admission 212 $ 477 $ 689 $ Table Seating Reserved 186 $ 371 $ 557 $ Grandstand Reserved Seats 265 $ 477 $ 742 $ Clubhouse Reserved Seats k. A. k. A. 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes k. A. k. A. ab 1.590 $ pro Sitz Clubhouse Boxes k. A. k. A. ab 1.802 $ pro Sitz Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet k. A. k. A. 1.961 $ Premium Clubhouse Dining k. A. k. A. 2.465 $

Behaltet kurz vor dem Event die offizielle Breeders' Cup-Website für zusätzliche Informationen im Blick, ebenso wie Zweitverkaufsplattformen wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wie sieht der Rennplan für den Breeders' Cup 2026 aus?

Insgesamt werden an den beiden Tagen des Breeders' Cup 14 Rennen ausgetragen. Am Freitag, dem 30. Oktober, finden fünf Jugend-Championship-Rennen statt. Am folgenden Tag, Samstag, dem 31. Oktober, stehen weitere neun Rennen auf dem Programm, deren Höhepunkt der mit 7 Millionen $ dotierte Breeders' Cup Classic ist. Hier sind die Details zu jedem einzelnen Rennen (alle angegebenen Zeiten sind lokale ET):

Freitag, 30. Oktober

Der Zeitplan am Freitag umfasst frühe Rahmenrennen ab 11:55 Uhr (wie The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes und Allowance-Rennen), bevor die großen Grade-1-Jugend-Championships beginnen:

14:55 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 Uhr - Breeders' Cup Juvenile

17:35 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Turf

Samstag, 31. Oktober

Am Samstag stehen neun World-Championship-Klassen für ältere Pferde und Elite-Dreijährige auf dem Programm, gekrönt vom prestigeträchtigen Breeders' Cup Classic. Der Tag beginnt mit frühen Maiden- und Allowance-Rennen ab 11:15 Uhr, bevor die großen Grade-1-Events wie folgt beginnen:

13:10 Uhr - Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 Uhr - Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 Uhr - Breeders' Cup Sprint

15:04 Uhr - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 Uhr - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 Uhr - Breeders' Cup Mile

16:48 Uhr - Breeders' Cup Distaff

17:36 Uhr - Breeders' Cup Turf

18:16 Uhr - Breeders' Cup Classic

Alles, was ihr über den Keeneland Race Course wissen müsst

Der Keeneland Race Course, der 1936 erstmals seine Tore öffnete, gilt weithin als Kronjuwel des amerikanischen Vollblutrennsports. In Lexington, Kentucky, im Herzen der Bluegrass-Region gelegen, arbeitet Keeneland nach einem einzigartigen Non-Profit-Modell, bei dem die Einnahmen aus Rennen und Auktionen direkt wieder in die Pferdebranche und lokale Wohltätigkeitsorganisationen investiert werden.

1986 wurde die Anlage zum National Historic Landmark erklärt und dient sowohl als erstklassige Rennbahn als auch als größtes Vollblut-Auktionshaus der Welt.

Unvergessliche Momente in Keeneland

Königlicher Besuch von Queen Elizabeth II. (1984) : Queen Elizabeth II. besuchte Keeneland, um die erste Austragung eines Stakes-Rennens zu verfolgen, das zu ihren Ehren ins Leben gerufen wurde: den 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland errichtete eigens für ihren Besuch einen speziellen Winner's Circle an der Bahn.

American Pharoahs Grand Slam (2015) : Keeneland war 2015 erstmals Gastgeber der prestigeträchtigen Breeders’ Cup World Championships. Im letzten Rennen seiner Karriere dominierte die Triple-Crown-Legende American Pharoah den Breeders’ Cup Classic, brach den Streckenrekord und wurde damit das erste Pferd der Geschichte, das den inoffiziellen 'Grand Slam' des Rennsports gewann.

Rekordbrechende Auktionen : Keenelands Pferdeauktionen sind legendär. Mehr als 20 Sieger des Kentucky Derby, darunter Triple-Crown-Held Justify, gingen durch den Verkaufsring von Keeneland. 1985 erzielte ein Jährling 13,1 Millionen $, stellte damit einen Weltrekord auf, der jahrzehntelang Bestand hatte. Die September Yearling Sale setzt weiterhin moderne Branchenmaßstäbe und generiert einen Allzeitrekord von 536,7 Millionen $.

Hollywoods Lieblingsrennbahn: Wegen ihres zeitlosen 'Retro-Gefühls', der gepflegten Rasenflächen und der ikonischen Kalksteinbauten wurde Keeneland häufig als Filmkulisse genutzt. Berühmt ist die Rennbahn dafür, in großen Kinofilmen wie Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) und Secretariat (2010) andere historische Rennbahnen dargestellt zu haben.

Jüngste Sieger des Breeders' Cup Classic

Jahr Siegerpferd Siegtrainer Siegerjockey Rennbahn 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







