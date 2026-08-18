Die Supercopa de Espana zieht um. Nach Jahren in Saudi-Arabien wird der spanische Supercup 2027 vom 2. bis 7. Februar 2027 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ausgetragen und bringt Spaniens größte Klubs erstmals in eines der ikonischsten Stadien des europäischen Fußballs.

Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atletico Madrid kämpfen um den Titel, wobei Real Sociedad in einem Halbfinale auf Real Madrid trifft und Titelverteidiger Barcelona im anderen auf Atletico Madrid. Barcelona reist als zweimaliger Sieger in Folge an und jagt den dritten Titel nacheinander, während Copa-del-Rey-Sieger Real Sociedad zum ersten Mal seit Jahrzehnten in den Wettbewerb zurückkehrt.

Wer holt in Istanbul die erste spanische Trophäe der Saison? GOAL liefert euch alle neuesten Ticketinformationen zum spanischen Supercup 2027, darunter, wie ihr euch Plätze sichern könnt und was sie voraussichtlich kosten werden.

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Wann findet der spanische Supercup 2027 statt?

Der spanische Supercup 2027 findet von Dienstag, 2. Februar, bis Sonntag, 7. Februar 2027 in Istanbul, Turkiye, statt. Es ist das erste Mal, dass das Turnier von seinem üblichen Termin im Januar abweicht, und das erste Mal, dass es in Istanbul ausgetragen wird. Die genauen Anstoßdaten und -zeiten innerhalb dieses Zeitfensters müssen von der RFEF noch bestätigt werden.

Wie sieht der Spielplan des spanischen Supercups 2027 aus?

Datum Spiel Ort Tickets 2. Februar 2027 Halbfinale 1: Real Madrid vs Real Sociedad Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets 2. Februar 2027 Halbfinale 2: Barcelona vs Atletico Madrid Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets 7. Februar 2027 (TBC) Finale: Sieger der Halbfinals Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets

Wo findet der spanische Supercup 2027 statt?

Alle drei Spiele werden im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul, Turkiye, ausgetragen.

Das Atatürk-Olympiastadion ist eine der traditionsreichsten Arenen im Weltfußball. Dort fand das legendäre Champions-League-Finale 2005 statt, als Liverpool gegen AC Milan einen Drei-Tore-Rückstand aufholte, ebenso wie Manchester Citys Champions-League-Triumph gegen Inter Mailand im Jahr 2023.

Das Stadion wurde 2002 eröffnet und ist einer der größten Austragungsorte, die je für diesen Wettbewerb genutzt wurden. Es liegt westlich der zentralen Touristenviertel Istanbuls und ist an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt angebunden, daher sollten Fans, die rund um Sultanahmet, Taksim oder den Bosporus übernachten, ihre Anreise am Spieltag im Voraus planen.

Istanbul ersetzt Saudi-Arabien als Gastgeber, weil das Königreich vom 7. Januar bis 5. Februar 2027 den AFC Asian Cup ausrichtet. Saudi-Arabien soll 2028 voraussichtlich wieder Gastgeber sein.

Wie kann man Tickets für den spanischen Supercup 2027 kaufen?

Der einfachste Weg, sich jetzt Tickets für den spanischen Supercup 2027 zu sichern, ist über Ticombo. Dort können Fans verifizierte Angebote für das Turnier in Istanbul durchstöbern, Preise vergleichen und dank Käuferschutz bei jeder Bestellung sicher kaufen.

Offizielle Details zum Ticketverkauf für die Ausgabe in Istanbul müssen von der RFEF und dem türkischen Fußballverband noch bekannt gegeben werden. Auf Basis der vergangenen Ausgaben beginnt der offizielle Verkauf meist näher am Turnierstart und ist schnell ausverkauft, vor allem für das Finale. Mit vier der größten Klubs Spaniens im Teilnehmerfeld und Istanbul für europäische Fans deutlich leichter erreichbar als Dschidda wird für diese Ausgabe eine außergewöhnlich hohe Nachfrage erwartet, sodass frühe Käufer die größte Platzauswahl haben werden.

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Wie viel kosten Tickets für den spanischen Supercup 2027?

Die offiziellen Preise für die Ausgabe in Istanbul wurden noch nicht veröffentlicht. Als Orientierung: Bei den jüngsten Ausgaben in Saudi-Arabien begannen die Preise über offizielle Verkaufswege bei umgerechnet rund 25 USD für die günstigsten Halbfinal-Kategorien und bei rund 47 USD für das Finale, wobei Premiumplätze im unteren Rang deutlich mehr kosteten.

Auf Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo variieren die Preise je nach Nachfrage und Sitzplatzlage, und die Angebote für die größten Spiele steigen typischerweise, je näher die Partien rücken. Ein Halbfinale mit Real Madrid und ein mögliches Clasico- oder Madrid-Derby-Finale werden die Preise im oberen Bereich nach oben treiben, was einen frühen Kauf zur klügsten Option macht.

Diese Seite wird mit offiziellen Kategorien und Preisen aktualisiert, sobald sie bestätigt sind.

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Was sollte man über den spanischen Supercup wissen?

Es wird die 43. Ausgabe der Supercopa de España sein, des jährlichen Wettbewerbs mit den Siegern und Vizemeistern der La Liga und der Copa del Rey aus der Vorsaison. Seit 2020 wird er als Mini-Turnier mit vier Teams gespielt, und 2027 wird er zum ersten Mal überhaupt in Turkiye ausgetragen.

Barcelona reist als amtierender Champion und Favorit nach Istanbul. Die Katalanen gewannen im Januar 2026 ihren rekordausbauenden 16. Titel, als sie Real Madrid im Finale in Dschidda besiegten und damit ihren dritten Supercopa-Clasico-Sieg in vier Jahren holten. Sie sind als Meister der La Liga qualifiziert, Real Madrid ist als Liga-Zweiter dabei.

Die erfrischende Wendung in diesem Jahr kommt aus der Copa del Rey. Real Sociedad überraschte Atletico Madrid im Finale 2026, gewann nach Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschießen seinen vierten Copa-Titel, und beide Finalisten sicherten sich ihr Ticket für Istanbul. Damit gibt es eine seltene Supercopa ohne Athletic Bilbao oder einen Außenseiter mit niedriger Setzung, vier Schwergewichte und sonst nichts.

Auch die Halbfinal-Auslosung bringt eine neue Nebenhandlung mit sich. Das Format setzt den Copa-del-Rey-Sieger gegen den Vizemeister der La Liga an, was bedeutet, dass Real Sociedad auf Real Madrid trifft, während Barcelona gegen Atletico Madrid um einen Platz im Finale spielt. Ein Clasico-Finale ist erneut möglich, aber zum ersten Mal seit Jahren alles andere als garantiert.

Wer spielt im spanischen Supercup 2027?

Alle vier Klubs wissen, was nötig ist, um diese Trophäe zu gewinnen. Hier sind die Teilnehmer und ihre Supercopa-Bilanz: