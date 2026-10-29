So kauft man Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026: Zeitplan des Rennwochenendes, Ticketpreise, Tickets aus dem Weiterverkauf und weitere Infos

Du möchtest noch einen Grand Prix erleben, bevor eine sensationelle Formel-1-Saison zu Ende geht? Dann nutze die Gelegenheit und mach diesen Wunsch beim Großen Preis von Mexiko-Stadt wahr, der vom 30. Oktober bis zum 1. November stattfindet.

Der Große Preis von Mexiko, der seit 2021 als Großer Preis von Mexiko-Stadt bekannt ist, wird seit seiner ersten Aufnahme in den Formel-1-Kalender im Jahr 1963 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen.

Auch wenn das Rennen zwischenzeitlich über längere Zeiträume nicht stattfand, gehört es inzwischen fest zum Motorsportkalender. Die Strecke ist äußerst beliebt und für ihre leidenschaftlichen Fans und dramatischen Rennen bekannt.

Ob eingefleischter Formel-1-Fan oder gelegentlicher Zuschauer: Der Große Preis von Mexiko-Stadt verspricht ein Erlebnis für alle Sinne. GOAL erklärt dir, wo du Tickets für den Grand Prix kaufen kannst und wie viel sie kosten.

Wann findet der Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 30. Oktober, bis Sonntag, dem 1. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Rennstrecke (Ort) Tickets Sonntag, 1. November 14:00 Uhr (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) Tickets

So kaufst du Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026

Fans können Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Sie sind über das Formel-1-Ticketportal erhältlich, das direkt über die offizielle Website der Rennserie zugänglich ist, sowie über die Website des Autodromo Hermanos Rodriguez.

Beachte, dass die Rennstrecke für den Grand Prix von Mexican City in verschiedene Zonen unterteilt ist, die jeweils eine eigene Farbkennzeichnung haben. Um in die vorgesehene Zone zu gelangen, musst du den entsprechenden Eingang benutzen. Jede Zone verfügt über einen eigenen Fanbereich mit allen nötigen Dienstleistungen und Einrichtungen.

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Zonen:

Zone Wichtigste Tribünen und Bereiche Blick auf die Strecke Geeigneter Eingang Grün (Verde) Tribünen 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Boxengasse, Startaufstellung, Start-Ziel-Gerade Eingänge 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribüne 2A Vorbeifahrten mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptgeraden (Stehplatzbereich) Eingang 8 Blau (Azul) Tribünen 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Bremszone vor Kurve 1, Moisés-Solana-S-Kurven (Kurven 1–3) Eingänge 9 & 12 Gelb (Amarilla) Tribünen 7, 9, 10, 11 Kurvenreiche Passage mit den Kurven 4–6 am Ende der zweiten DRS-Zone Eingänge 13 & 14 Grau (Gris) Tribüne 14 (Foro Sol Sur) Stadionabschnitt, Kurven 13–14, Siegerehrung nach dem Rennen Eingang 2 Braun (Café) Tribüne 15 (Foro Sol Norte) Stadionabschnitt, langsame Kurven, gewaltige Atmosphäre wie bei einem Konzert Eingang 2

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026?

Offizielle Drei-Tages-Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez kosten je nach Zone und Sitzplatzbereich zwischen 3.900 und 30.500 MXN (215 bis 1.678 US-Dollar). Die Tickets gelten strikt nur für die jeweilige Zone. Wer die Rennstrecke betreten hat, kann nicht in eine andere farblich gekennzeichnete Zone wechseln.

Tribüne Streckenzone Lage & Ausblick Offizielle Drei-Tages-Tickets (MXN) Grada 1 & 2 Grün Hauptgerade, Boxengasse & Geschehen in der Startaufstellung 30.500 Grada 10 Gelb Schnelle Kurven (Kurven 4 bis 6) 19.900 Grada 11 Gelb Kurve 6 & Anfahrt auf die Lake-S-Kurven 18.300 Grada 4 & 5 Blau Wichtiger Bremspunkt & Renngeschehen in den Kurven 1 bis 2 15.000 Grada 5A Blau Blick von innen auf die ersten Kurven 1 bis 3 13.900 Grada 7 Gelb Einfahrt in die Kurvenkombination 4 & 5 13.900 Grada 6 Blau Beschleunigungszone nach Kurve 3 13.000 Grada 12 Gelb Schnelle Passage durch die Kurven 4 bis 6 12.800 Grada 9 Blau Beschleunigung auf der Gegengeraden 12.400 Grada 8 Blau Mitte der schnellen Gegengeraden 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grau Im legendären Stadion, letzte Kurven & Siegerpodest 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Braun Im legendären Stadion, langsame Schikanenpassage 10.000 Grada 3A & 6B Blau Einfahrt in einen Überholschwerpunkt / Gegengerade 9.900 Grada 6A Blau Stehplatzbereich 7.000 Grada 2A Orange Stehplätze in der Mitte der Boxengeraden / Inländischer Stehplatzbereich 3.900

VIP- & Hospitality-Pakete

Wer mehr als einen regulären Tribünenplatz sucht, findet in exklusiven VIP-Paketen erstklassiges Essen, offene Bars und Zugang zum Fahrerlager:

Champions Club : Direkt an der Hauptgeraden gelegen, mit Preisen ab rund 5.600 US-Dollar. Inbegriffen sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zu einer Hospitality-Lounge und geführte Touren durch das Fahrerlager.

: Direkt an der Hauptgeraden gelegen, mit Preisen ab rund 5.600 US-Dollar. Inbegriffen sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zu einer Hospitality-Lounge und geführte Touren durch das Fahrerlager. F1 Paddock Club: Die exklusivste Kategorie befindet sich entweder oberhalb des Boxengebäudes oder auf der zweiten Ebene des Foro-Sol-Stadions. Die Preise beginnen bei etwa 9.600 US-Dollar.

Weitere Informationen findest du näher am Rennwochenende auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Autodromo Hermanos Rodriguez. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende des Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen des Großen Preises von Mexiko-Stadt verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, CST) Freitag, 30. Oktober 1. Freies Training 12:30 Uhr Freitag, 30. Oktober 2. Freies Training 16:00 Uhr Samstag, 31. Oktober 3. Freies Training 11:30 Uhr Samstag, 31. Oktober Qualifying 15:00 Uhr Sonntag, 1. November Rennen 14:00 Uhr

Wo findet der Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt findet wie schon immer auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez statt. Vor 1979 war die Strecke allerdings als Magdalena Mixhuca bekannt.

Die Rennstrecke wurde 1959 eröffnet, und ihr heutiger Verlauf folgt noch immer weitgehend dem ursprünglichen Streckenlayout. Die moderne Strecke ist etwa 4,2 Kilometer (4,3 Kilometer) lang und führt durch ein ehemaliges Baseballstadion. Das bietet eine der beeindruckendsten Kulissen des Formel-1-Jahres.

Das Autodromo Hermanos Rodriguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel, was den Grand Prix für die Fahrer zu einer atemraubenden Angelegenheit macht. Auch die Formel-1-Teams müssen einiges bedenken, denn die dünne Luft beeinflusst die Motorleistung und die Aerodynamik.

Valtteri Bottas hält mit 1:17,774 Minuten den Rundenrekord. Er fuhr diese Zeit beim Rennen 2021, das Max Verstappen gewann.

So kommst du zum Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt

Der nächstgelegene Flughafen zum Autodromo Hermanos Rodriguez ist der internationale Flughafen Benito Juarez, auch bekannt als internationaler Flughafen Mexiko-Stadt. Er liegt etwa zehn Kilometer östlich der Rennstrecke.

Mietwagen:

Am internationalen Flughafen Benito Juarez sind mehrere Mietwagenanbieter bequem in den Terminals erreichbar. Dazu gehören Avis, Budget und Hertz.

Taxis und Fahrdienstleister:

In Mexiko-Stadt können Reisende Taxis und Fahrdienstleister nutzen, um bequem durch die Stadt zu kommen. Zu den beliebtesten Optionen zählen Uber, Didi und reguläre Taxis (Sitio de Taxis oder Taxi Libre).

Öffentliche Verkehrsmittel:

Für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom internationalen Flughafen Benito Juarez ins Zentrum von Mexiko-Stadt gibt es mehrere Möglichkeiten, darunter die Metro und der Metrobus. Die Rennstrecke von Mexiko-Stadt organisiert außerdem einen Ticket2ride-Service. Dieser Shuttle-Service bringt Besucher von ausgewählten Orten zur Rennstrecke und wieder zurück.

Was ist beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko 2026 zu erwarten?

In den 1970er-Jahren war der Große Preis von Mexiko ein Höhepunkt der goldenen Formel-1-Ära. Er zog riesige Zuschauermengen an und bot packende Unterhaltung. Ein Faktor für den jüngsten Aufschwung des Rennens war der Erfolg des mexikanischen Fahrers Sergio Perez. Er wurde 2023 hinter Max Verstappen Vizeweltmeister und landete elf Jahre in Folge (2014–2024) unter den ersten zehn der Fahrerwertung. Nach seiner Abwesenheit in der Saison 2025 kehrt er dieses Jahr in seinem Cadillac zurück.

Der einzige andere Mexikaner, der einen Formel-1-Rennsieg errang, war Pedro Rodriguez im Jahr 1970. Tragischerweise starb er ein Jahr später nach einem Rennunfall. Sein Vermächtnis lebt jedoch weiter: 1979 wurde die Rennstrecke von Mexiko-Stadt nach ihm und seinem Bruder Ricardo, ebenfalls einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, benannt.

Das Autodromo Hermanos Rodríguez ist eine beeindruckende Rennstrecke, die Formel-1-Fans mindestens einmal im Leben vor Ort erleben sollten. Mitten in Mexikos Hauptstadt gelegen, zeichnet sie sich durch ihre gewaltige, 1,2 Kilometer lange Hauptgerade aus. Sie gehört zu den längsten der gesamten Formel-1-Saison, und moderne Formel-1-Autos können dort Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h erreichen. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stadionabschnitt Foro Sol, in dem die Autos durch einen von Tribünen umschlossenen Bereich fahren.

Lando Norris dominierte den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2025 und übernahm durch das Ergebnis die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Der McLaren-Pilot kam mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull ins Ziel. Steht uns diesmal wieder ein dramatisches Rennen bevor? Wenn du bei einem der denkwürdigsten Tage im mexikanischen Sportkalender dabei sein möchtest, solltest du nicht zu lange warten.