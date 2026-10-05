Habt ihr noch den Drang, zu einem Grand Prix zu fahren, bevor der Vorhang für eine sensationelle F1-Saison fällt? Es gibt nichts Besseres, als im Moment zu leben. Lasst diese Träume beim Großen Preis von Mexiko-Stadt Wirklichkeit werden, der vom 30. Oktober bis 1. November stattfindet.

Der Große Preis von Mexiko (oder Großer Preis von Mexiko-Stadt, wie er seit 2021 heißt) wird im Autódromo Hermanos Rodríguez ausgetragen, seit die Veranstaltung 1963 erstmals im F1-Kalender auftauchte.

Trotz einiger längerer Phasen, in denen das Rennen nicht stattfand, gehört es inzwischen fest zum Motorsportkalender und ist ein äußerst beliebter Austragungsort, bekannt für seine leidenschaftlichen Fans und dramatischen Rennen.

Egal, ob ihr eingefleischte F1-Fans oder eher Gelegenheitszuschauer seid: Der Große Preis von Mexiko-Stadt wird die Sinne garantiert anregen. GOAL gibt euch den Überblick darüber, wie ihr Tickets für den Grand Prix kaufen könnt, wie viel sie kosten und wo ihr sie erwerben könnt.

Wann findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende, von Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Strecke (Ort) Tickets Sonntag, 1. November 14 Uhr (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) Tickets

So kauft ihr Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1

Fans können Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 über mehrere Anbieter kaufen. Angeboten werden sie über das Formel-1-Ticketportal, das direkt über die offizielle Website der Rennserie erreichbar ist. Außerdem sind sie auch über die Website des Autódromo Hermanos Rodríguez selbst erhältlich.

Bitte beachtet, dass die Strecke für den Grand Prix von Mexican City in verschiedene Zonen unterteilt ist, die jeweils durch eigene Farbmarkierungen gekennzeichnet sind. Um in die zugewiesene Zone zu gelangen, müsst ihr den entsprechenden Eingang nutzen. Jede Zone verfügt über eine eigene Fan-Zone mit allen notwendigen Services und Annehmlichkeiten.

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Zonen:

Zone Haupttribünen & Bereiche Wichtige Streckenansichten Bester Eingang Grün (Verde) Tribünen 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Boxengasse, Startaufstellung, Hauptstart-Ziel-Gerade Eingänge 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribüne 2A Überholmanöver mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptgeraden (General Admission) Eingang 8 Blau (Azul) Tribünen 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Bremszone in Kurve 1, Moisés-Solana-S-Kurven (Kurven 1–3) Eingänge 9 & 12 Gelb (Amarilla) Tribünen 7, 9, 10, 11 Kurvenreicher Abschnitt der Kurven 4–6 am Ende der zweiten DRS-Zone Eingänge 13 & 14 Grau (Gris) Tribüne 14 (Foro Sol Sur) Stadionabschnitt, Kurven 13–14, Siegerehrung nach dem Rennen Eingang 2 Braun (Café) Tribüne 15 (Foro Sol Norte) Stadionabschnitt, langsame Kurven, riesige konzertähnliche Atmosphäre Eingang 2

Wer sich noch kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen ankommen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1?

Offizielle 3-Tages-Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 im Autódromo Hermanos Rodríguez kosten je nach Zone und Sitzbereich zwischen 3.900 MXN und 30.500 MXN (215 USD bis 1.678 USD). Die Tickets sind strikt zonengebunden, das heißt, ihr könnt nach Betreten der Strecke nicht in andere farbcodierte Zonen wechseln.

Tribüne Streckenzone Lage & Sichttyp Offizielle 3-Tages-Tickets (MXN) Grada 1 & 2 Grün Hauptgerade, Boxengasse & Action auf der Startaufstellung 30.500 Grada 10 Gelb Schnelle Kurven (Kurven 4 bis 6) 19.900 Grada 11 Gelb Kurve 6 & Anfahrt zu den Lake-S-Kurven 18.300 Grada 4 & 5 Blau Wichtiger Bremspunkt & Action in den Kurven 1 bis 2 15.000 Grada 5A Blau Innenansicht des Eröffnungskomplexes der Kurven 1 bis 3 13.900 Grada 7 Gelb Einfahrt in den Kurvenkomplex 4 & 5 13.900 Grada 6 Blau Beschleunigungszone aus Kurve 3 heraus 13.000 Grada 12 Gelb Schneller Abschnitt durch die Kurven 4 bis 6 12.800 Grada 9 Blau Beschleunigung auf die Gegengerade 12.400 Grada 8 Blau Mittelpunkt der schnellen Gegengeraden 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grau Im ikonischen Stadion, letzte Kurven & Podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Braun Im ikonischen Stadion, langsamer Schikanenabschnitt 10.000 Grada 3A & 6B Blau Einfahrt zum Überhol-Hotspot / Gegengerade 9.900 Grada 6A Blau Stehbereich mit General Admission 7.000 Grada 2A Orange Stehbereich mittig an der Boxengeraden / Domestic GA 3.900

VIP- & Hospitality-Pakete

Wenn ihr über Standardplätze auf der Tribüne hinausblickt, bieten hochwertige VIP-Pakete Premium-Essen, Open Bars und Zugang zum Paddock:

Champions Club : Direkt an der Hauptgeraden gelegen, mit Preisen ab ungefähr 5.600 USD. Enthalten sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zur Hospitality-Lounge und geführte Paddock-Touren.

F1 Paddock Club : Die ultimative Luxusklasse, entweder über dem Boxengebäude oder auf der zweiten Ebene des Foro-Sol-Stadions gelegen, ab ungefähr 9.600 USD.

Behaltet die offiziellen Websites der F1 und des Autodromo Hermanos Rodriguez im Blick, wenn der Termin näher rückt, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Zeitplan für das Grand-Prix-Wochenende von Mexiko-Stadt 2026 der F1

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen des Großen Preises von Mexiko-Stadt sind auf drei Tage verteilt, wie unten dargestellt:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit - CST) Freitag, 30. Oktober Training 1 12:30 Freitag, 30. Oktober Training 2 16:00 Samstag, 31. Oktober Training 3 11:30 Samstag, 31. Oktober Qualifying 15:00 Sonntag, 1. November Rennen 14:00

Wo findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt wird im Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen, wie immer, auch wenn die Strecke vor 1979 als Magdalena Mixhuca bekannt war.

Die Rennstrecke wurde 1959 erstmals eröffnet, und die aktuelle Version folgt noch immer weitgehend dem Verlauf des Originalkurses. Das moderne Layout, das ungefähr 4,3 Kilometer lang ist, führt jedoch durch ein ehemaliges Baseballstadion und bietet damit eine der beeindruckendsten Kulissen des gesamten F1-Jahres.

Das Autodromo Hermanos Rodriguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel, was den Grand Prix für die Fahrer zu einer atemlosen Erfahrung macht. Auch die F1-Teams müssen einiges bedenken, denn die dünne Luft beeinflusst Motorleistung und Aerodynamik.

Valtteri Bottas hält den Rundenrekord von 1:17,774. Diese Zeit fuhr er bei der Ausgabe 2021 des Rennens, das Max Verstappen gewann.

So kommt ihr zum Großen Preis von Mexiko-Stadt der F1

Der nächstgelegene Flughafen zum Autodromo Hermanos Rodriguez ist der internationale Flughafen Benito Juarez, der auch als Internationaler Flughafen von Mexiko-Stadt bekannt ist. Er liegt ungefähr 10 Kilometer östlich der Rennstrecke.

Mietwagen:

Am internationalen Flughafen Benito Juarez gibt es Zugang zu mehreren Autovermietungen, die sich bequem innerhalb der Terminals befinden. Dazu gehören Avis, Budget und Hertz.

Taxi-/Ride-Sharing-Dienste:

In Mexiko-Stadt haben Reisende mehrere Möglichkeiten, sich mit Taxis und Ride-Sharing-Diensten bequem in der Stadt fortzubewegen. Zu den beliebteren Optionen gehören Uber, Didi und reguläre Taxis (Sitio de Taxis oder Taxi Libre).

Öffentliche Verkehrsmittel:

Wer vom internationalen Flughafen Benito Juarez mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum von Mexiko-Stadt fahren möchte, hat einige Optionen, darunter die Metro und den Metrobus. Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt organisiert zudem einen Ticket2ride-Service. Dabei handelt es sich um einen Shuttle-Service von ausgewählten Orten zur Strecke und zurück.

Was ist vom Großen Preis von Mexiko 2026 der F1 zu erwarten?

In den 1970er Jahren war der Große Preis von Mexiko ein Mittelpunkt der goldenen Ära der F1, zog riesige Menschenmengen an und bot packende Unterhaltung. Ein Faktor, der zu seiner jüngsten Wiederbelebung in Sachen Popularität und Ansehen führte, war der Erfolg des mexikanischen Fahrers Sergio Perez, der die F1-Meisterschaft 2023 als Zweiter hinter Max Verstappen beendete und elf Jahre in Folge Top-10-Platzierungen in der Fahrerwertung erreichte (2014-2024). In diesem Jahr kehrt er in seinem Cadillac zurück, nachdem er in der Saison 2025 gefehlt hatte.

Der einzige andere Mexikaner, der einen F1-Rennsieg erringen konnte, war Pedro Rodriguez im Jahr 1970. Er starb leider ein Jahr später nach einem Rennunfall, doch sein Vermächtnis lebt weiter, denn die Rennstrecke von Mexiko-Stadt wurde 1979 zu Ehren von ihm und seinem Bruder Ricardo, ebenfalls ein ehemaliger F1-Fahrer, umbenannt.

Das Autódromo Hermanos Rodríguez ist eine beeindruckende Rennstrecke, die F1-Enthusiasten mindestens einmal im Leben persönlich erlebt haben müssen. Mitten im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt gelegen, ist die Strecke geprägt von ihrer gewaltigen 1,2 km langen Hauptgeraden, einer der längsten des gesamten F1-Jahres, auf der die modernen F1-Autos Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h erreichen können. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stadionabschnitt Foro Sol, in dem die Autos durch eine schüsselartige Tribüne fahren.

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2025 wurde von Lando Norris dominiert, und das Ergebnis brachte ihn an die Spitze der Fahrerwertung. Der McLaren-Fahrer lag mehr als 30 Sekunden vor Charles Leclerc von Ferrari und Max Verstappen von Red Bull. Steht diesmal eine dramatische Neuauflage bevor? Wartet nicht zu lange, wenn ihr euch unter die Massen bei einem der denkwürdigsten Tage im mexikanischen Sportkalender mischen wollt.



