Wie auch immer man ihn nennen möchte, ob Carabao Cup, EFL Cup oder League Cup: Dieser Wettbewerb sorgt immer für große Dramatik und unvergessliche Fußballmomente.

Der Kampf um den Titel im Carabao Cup dieser Saison, der mit dem Finale im Wembley-Stadion am 21. März seinen Höhepunkt erreicht, geht in diesem Monat in die nächste heiße Phase. Mit Tickets für die kommenden Spiele können auch Sie Teil dieses mitreißenden Wettbewerbs werden, in den nun auch mehrere Premier-League-Klubs eingreifen.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Carabao-Cup-Tickets, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

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Ausgewählte Topspiele der 2. Runde im Carabao Cup

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Newcastle United vs. West Brom St. James' Park (Newcastle) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Tottenham Hotspur vs. Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tickets Mi., 26. Aug. (20 Uhr) Preston North End vs. Everton Deepdale (Preston) Tickets Do., 27. Aug. (19.30 Uhr) Chelsea vs. Luton Town Stamford Bridge (London) Tickets Do., 27. Aug. (20 Uhr) Fulham vs. AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tickets

Vollständiger Spielplan des Carabao Cup 2026/27

Runde Datum/Daten Tickets Vorrunde 1. bis 3. August Tickets 1. Runde 7. bis 9. August Tickets 2. Runde Woche ab dem 24. August Tickets 3. Runde Woche ab dem 7. & 14. September Tickets 4. Runde Woche ab dem 26. Oktober Tickets Viertelfinale Woche ab dem 14. Dezember Tickets Halbfinale (Hinspiel) Woche ab dem 11. Januar Tickets Halbfinale (Rückspiel) Woche ab dem 1. Februar Tickets Finale Sonntag, 21. März Tickets

So kaufen Sie Tickets für den Carabao Cup

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Vereinsseiten gilt im Allgemeinen als die sicherste Methode, um Carabao-Cup-Tickets zu bekommen. Eine frühe Buchung ist entscheidend, wobei Dauerkarteninhaber und registrierte Mitglieder in der Regel die besten Chancen haben, sich Plätze zu sichern. Tickets für den Carabao Cup sind nicht automatisch im Preis einer Dauerkarte eines Teams enthalten, aber Inhaberinnen und Inhaber sowie Vereinsmitglieder erhalten normalerweise vorrangige Zugangsphasen, um ihre Plätze zu kaufen.

Neben der Möglichkeit für Fans, unter Flutlicht ein packendes Spiel unter der Woche zu erleben, bietet der Carabao Cup vielen auch eine seltene Gelegenheit, ihre Teams live in Aktion zu sehen. Für Anhänger wird es immer schwieriger, an Premier-League-Tickets zu kommen, sodass diese Pokalspiele für einige eine mögliche Alternative darstellen.

Neben dem Kauf von Carabao-Cup-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den Carabao Cup?

Wenig überraschend steigt die Nachfrage nach Carabao-Cup-Tickets im Verlauf des Wettbewerbs und je näher die Endphase und das Finale rücken. Offizielle Tickets zum Nennwert für die frühen Runden des Carabao Cup kosten für Erwachsene in der Regel zwischen £10 und £30, während Junior-Tickets schon für £1 bis £10 erhältlich sind.

Die Preise steigen, wenn Premier-League-Teams weiterkommen. Für Viertelfinale und Halbfinale liegen offizielle Tickets je nach Stadionkategorie im Schnitt zwischen £20 und £60.

Für das Finale im Wembley-Stadion liegen die Preise zum Nennwert für das Endspiel je nach Sitzkategorie in der Regel bei etwa £40 bis £150.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Auge, um zusätzliche Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten. Tickets für Spiele im Carabao Cup sind auf Weiterverkaufsplattformen wie StubHub derzeit ebenfalls verfügbar.

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So sehen Sie Spiele im Carabao Cup 2026/27

Wenn Sie keines der kommenden Spiele im Carabao Cup besuchen können, ist die zweitbeste Option, die Action zu Hause oder unterwegs zu verfolgen. Für Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigt und streamt Sky Sports jedes Spiel aus dem Carabao Cup dieser Saison live. Neben der Möglichkeit, alle Spiele bei Sky Sports zu sehen, können Sie sie auch über NOW und die Sky-Sports-App streamen.

NOW ist ein Streamingdienst, der sofortigen Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky Sports+-Stream und vielem mehr bietet. Es handelt sich um eine App, sodass Kundinnen und Kunden sich anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kundinnen und Kunden außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt:

12-Monats-Sparmitgliedschaft: £27.99 pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - Danach £34.99 pro Monat, sofern nicht gekündigt.

£27.99 pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - Danach £34.99 pro Monat, sofern nicht gekündigt. Tagesmitgliedschaft: £14.99 - Einmalige Zahlung - Ihre NOW-Sports-Tagesmitgliedschaft beginnt sofort nach dem Kauf und dauert 24 Stunden

In den Vereinigten Staaten ist CBS Sports die Heimat der English Football League (EFL) und des Carabao Cup. Wenn ein Spiel bei CBS Sports Network läuft, können Sie es auch über Live-TV-Streamingplattformen wie Fubo sehen. Zu den verschiedenen Fubo-Abos gehören: Pro ($84.99/Monat), Elite ($104.99/Monat), Deluxe ($114.99/Monat) und Sports + News ($55.99/Monat)

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