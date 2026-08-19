So kauft man Tickets für Club América 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Liga-MX-News und mehr

Der erfolgreichste und reichste Klub der Liga MX, Club América, will sich in dieser Saison nach schwierigen zwölf Monaten zurückmelden, und ihr könnt in Mexiko-Stadt dabei sein, wenn das Team den Rasen betritt.

Vor dieser schwierigen Phase gegen Ende des Jahres 2025 und zu Beginn von 2026 waren Las Águilas (Club América) noch im Höhenflug, gewannen drei Titel in Folge (Apertura 2024 und 2025 sowie Clausura 2025) und wurden in der Clausura 2025 Zweiter.

Neben einer Reihe von Weltklassespielern wie Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez und Raphael Veiga gibt es für Besucher der Heimspiele von Club América noch einen zusätzlichen Bonus: Sie betreten mit dem Estadio Azteca eine der ikonischsten Spielstätten der Welt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Club America

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 21. Aug. (21 Uhr) Liga MX: FC Juarez gegen Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Leagues Cup: Columbus Crew gegen Club America Dignity Health Sports Park (Carson, USA) Tickets Sa., 29. Aug. (19 Uhr) Liga MX: Club America gegen Club Puebla Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 5. Sep. (19 Uhr) Liga MX: Club America gegen Club Tijuana Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 12. Sep. (wird noch bekannt gegeben) Liga MX: Cruz Azul gegen Club America Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 19. Sep. (21 Uhr) Liga MX: Club America gegen C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets So., 27. Sep. (21 Uhr) Liga MX: Club Necaxa gegen Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Tickets Sa., 10. Okt. (21 Uhr) Liga MX: Club America gegen C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 17. Okt. (19 Uhr) Liga MX: Club León gegen Club America León Stadium (León) Tickets

So kauft ihr Tickets für Club America

Offizielle Heimtickets für Club América können digital über die Fanki App oder Fanki.com gekauft werden, die als primäre offizielle Ticketplattform des Klubs dient. Der Verkauf startet in der Regel in der Woche des Spiels, normalerweise drei bis sieben Tage vor dem Anpfiff.

Tickets können am Spieltag mitunter auch direkt an der Kasse des Estadio Azteca gekauft werden, sofern die Partie nicht ausverkauft ist. Dabei ist zu beachten, dass die Kasse Transaktionen digital über eine mobile App abwickelt, statt mit physischen Papiertickets oder Bargeld.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Club America auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für Club America?

Offizielle Tickets für reguläre Heimspiele von Club América in der Liga MX im Estadio Azteca liegen in der Regel zwischen 675 MXN und 3.500 MXN (35 US-Dollar bis 200 US-Dollar). Premium-Hospitality-Erlebnisse können jedoch deutlich teurer sein und bis zu 9.000 MXN (475 US-Dollar) kosten.

Die Preise zum Nennwert schwanken dynamisch je nach Profil des gegnerischen Teams, wobei historische Rivalitätsspiele wie der Clásico Nacional gegen Chivas de Guadalajara für höhere Grundpreise sorgen.

Behaltet für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaut auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Estadio Azteca wissen müsst

Das Estadio Azteca, das aus Sponsoringgründen offiziell Estadio Banorte heißt, ist ein Fußballstadion in Coyoacán in Mexiko-Stadt.

Seit seiner Eröffnung 1966 ist es die reguläre Heimspielstätte des Liga-MX-Teams Club America, zeitweise auch von Cruz Azul, sowie der mexikanischen Nationalmannschaft. Mit einer Kapazität von 87.523 ist es das größte Stadion Lateinamerikas und das achtgrößte Fußballstadion der Welt.

Im Azteca fanden bekanntermaßen sowohl die WM-Finals 1970 als auch 1986 statt, und obwohl dort nicht das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen wurde, schrieb das Stadion im Sommer Geschichte, als es als einziges Stadion Spiele bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften ausrichtete.

Rekorde und Statistiken von Club America

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) ist der erfolgreichste und am höchsten dekorierte Klub in der Geschichte des mexikanischen Fußballs und hält den Rekord für die meisten nationalen Meistertitel und internationalen Klubtrophäen in der CONCACAF-Region.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Liga MX: 16 Titel (nationaler Allzeitrekord)

Copa México: 6 Titel (nationaler Allzeitrekord)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 Titel (geteilter regionaler Rekord)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Die meisten Tore: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Allzeit-Bestwerte

Club América führt die historische Ewige Tabelle der Liga MX bei den meisten Gesamtsiegen, den meisten gesammelten Punkten und den meisten erzielten Toren an.

Noch nie abgestiegen

Club America ist eines von nur zwei Teams, das andere ist Chivas, das nie in die zweite mexikanische Liga abgestiegen ist.



