In der Super League und der NRL haben wir zuletzt packende Rugby-League-Spiele auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten.

Nach drei Wochen intensiver und mitreißender Gruppenspiele kämpfen nur noch vier Teams um den Titel: Australien, Neuseeland, Tonga und Samoa. An diesem Wochenende (7. und 8. November) stehen die Halbfinals an, das Finale findet am kommenden Sonntag (15. November) statt. Wer das Turnier live erleben möchte, kann sich noch heute Tickets für die Spiele sichern.

Australien ging als klarer Favorit ins Turnier und strebt den vierten Titel in Folge sowie den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954 an. Zwar hat Australien alle Gruppenspiele gewonnen, doch nun warten schwere Aufgaben: an diesem Wochenende gegen Samoa und, falls das Team weiterkommt, im Finale in Brisbane gegen den Sieger der Partie zwischen Neuseeland und Tonga.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die kommenden Spiele der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielstätte (Ort) Sa., 7. Nov. (20:05 Uhr AEDT) Halbfinale: Neuseeland gegen Tonga Tickets McDonald Jones Stadium (Newcastle) So., 8. Nov. (20:05 Uhr AEDT) Halbfinale: Australien gegen Samoa Tickets Allianz Stadium (Sydney) So., 15. Nov. (18:35 Uhr AEST) Finale: Teilnehmer stehen noch nicht fest Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen der jeweiligen Austragungsorte und Stadien.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia (sowie Ticketmaster New Zealand). Je nach Spielstätte, etwa bei Spielen an bestimmten Austragungsorten in Australien oder Neuseeland, wird auch Ticketek als Vertriebspartner eingesetzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosten für Erwachsene ab 19 AUD. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Spielstätte und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Gruppenphase und Halbfinals Ab 19 AUD Ab 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die genaue Einteilung der einzelnen Kategorien hängt stark von der Anordnung der zehn verschiedenen Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich werden die Plätze jedoch in mehrere Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.

: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld. Kategorie 2 : Plätze befinden sich üblicherweise in den seitlichen Oberrängen oder in den Stadionecken.

: Plätze befinden sich üblicherweise in den seitlichen Oberrängen oder in den Stadionecken. Kategorie 3 / regulärer Eintritt: Plätze befinden sich meist hinter den Malstangen oder in höher gelegenen Oberrängen und bieten die günstigsten Eintrittsmöglichkeiten.

Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen und auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach aktuell verfügbaren Tickets.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Datum Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Welche Spielstätten gibt es bei der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

In den folgenden zehn Spielstätten werden bei der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft Spiele ausgetragen:

Land Spielstätte (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: