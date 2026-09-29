Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL packenden nationalen Rugby-League-Sport erlebt, nun richtet sich die Aufmerksamkeit aber auf die internationale Bühne, denn der Rugby League World Cup beginnt am 15. Oktober in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Mitgastgeber.
Ein Monat voller intensiver und mitreißender Action auf der Südhalbkugel steht bevor, in dem 10 Teams um den globalen Ruhm kämpfen. Alles, was das Turnier zu bieten hat, könnt ihr erleben, wenn ihr euch noch heute Matchtickets sichert.
Australien geht als klarer Favorit ins Rennen, um sich zum vierten Mal in Folge und insgesamt zum 13. Mal seit dem Auftaktturnier 1954 die Krone zu sichern. Allerdings dürfte die Konkurrenz durch die Mitgastgeber und Rivalen aus Ozeanien, Neuseeland, sowie durch England, Samoa und Tonga groß sein.
Lass dir von GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu geben, wie du dir Plätze bei den kommenden Spielen des Rugby League World Cup sichern kannst, einschließlich der Frage, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet der Rugby League World Cup 2026 statt?
Der Rugby League World Cup 2026, der gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, findet von Donnerstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 15. November, statt. Das einmonatige Topturnier umfasst insgesamt 18 Spiele, 15 Gruppenspiele, Halbfinals und das Finale.
Das Event läuft außerdem parallel zu den Wettbewerben der Frauen und im Rollstuhlrugby.
Phase
Datum/Daten
Gruppenspiele
15. Oktober - 1. November
Halbfinals
7./8. November
Finale
15. November
So kauft ihr Tickets für den Rugby League World Cup 2026
Offizielle Tickets können über die Website des Rugby League World Cup gekauft werden, die direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für die jeweilige Gastgeberstadt und das jeweilige Stadion weiterleitet.
Die wichtigste autorisierte Vertriebsplattform ist Ticketmaster Australia, daneben Ticketmaster New Zealand. Je nach Austragungsort, etwa bei Spielen in bestimmten Stadien in Australien oder Neuseeland, wird auch Ticketek als Partner eingesetzt.
Wer sich kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über sekundäre Plattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Übertragungen – jede StubHub-Bestellung wird durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.
Wie viel kosten Tickets für den Rugby League World Cup 2026?
Offizielle General-Admission-Tickets für den Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, beginnen für Erwachsene bei 19 AUD, die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.
Spieltyp
Erwachsenenticket (16+)
Familienticket (2+2 oder 1+3)
Gruppenphase & Halbfinals
Ab 19 AUD
Ab 49 AUD
Finale (Suncorp Stadium)
Ab 39 AUD
Ab 109 AUD
Während spezifische Pläne der einzelnen Kategorien stark von den 10 unterschiedlichen Stadionlayouts in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea abhängen, ist die Sitzplatzverteilung in mehrere allgemeine Stufen unterteilt:
- Kategorie 1 / Premium: Entlang der Mittellinie und an den Seiten im Unterrang gelegen und damit mit dem besten zentralen Blick aufs Spielfeld.
- Kategorie 2: In der Regel in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken gelegen.
- Kategorie 3 / General Admission: In der Regel hinter den Torstangen oder in den höheren Oberrängen gelegen und damit die günstigste Einstiegsmöglichkeit.
Behalte kurz vor dem Termin für weitere Informationen die offiziellen Websites der Nationalteams im Blick und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.
Wie sieht der Spielplan des Rugby League World Cup 2026 aus?
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Austragungsort (Ort)
Tickets
Do., 15. Okt. (20:05 AEDT)
Gruppe A: Australien gegen Neuseeland
Allianz Stadium (Sydney)
Fr., 16. Okt. (17:45 AEDT)
Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 17. Okt. (14:25 PGT)
Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
wird noch bekannt gegeben
Sa., 17. Okt. (17:05 AWST)
Gruppe B/C: England gegen Tonga
HBF Park (Perth)
So., 18. Okt. (16:05 AEDT)
Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Fr., 23. Okt. (20:05 AEDT)
Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 24. Okt. (14:25 PGT)
Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
wird noch bekannt gegeben
Sa., 24. Okt. (14:35 AWST)
Gruppe B/C: England gegen Frankreich
HBF Park (Perth)
So., 25. Okt. (18:05 NZDT)
Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln
One NZ Stadium (Christchurch)
So., 25. Okt. (19:05 AEST)
Gruppe A: Australien gegen Fidschi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Fr., 30. Okt. (20:05 AEDT)
Gruppe B/C: England gegen PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sa., 31. Okt. (14:30 AEST)
Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sa., 31. Okt. (19:05 AEST)
Gruppe A: Australien gegen Cookinseln
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
So., 1. Nov. (17:40 AEDT)
Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich & Tonga gegen Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sa., 7. Nov. (20:05 AEDT)
1. Halbfinale - TBC
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
wird noch bekannt gegeben
So., 8. Nov. (20:05 AEDT)
2. Halbfinale - TBC
Allianz Stadium (Sydney)
wird noch bekannt gegeben
So., 15. Nov. (18:35 AEST)
Finale - TBC
Suncorp Stadium (Brisbane)
wird noch bekannt gegeben
Welche Spielorte gibt es beim Rugby League World Cup 2026?
Die folgenden zehn Spielorte sind Gastgeber von Spielen bei diesem Rugby League World Cup:
Land
Spielort (Ort)
Kapazität
Australien
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Neuseeland
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Neuguinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Wer sind die jüngsten Sieger des Rugby League World Cup?
Die erste Ausgabe des Rugby League World Cup fand 1954 statt. Das sind die jüngsten Finals:
Jahr
Sieger
Finalist
Ergebnis des Finals
Spielort (Ort)
2021
Australien
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australien
England
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australien
Neuseeland
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Neuseeland
Australien
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australien
Neuseeland
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australien
England
16-8
Wembley (London)
1992
Australien
Großbritannien
10-6
Wembley (London)
1988
Australien
Neuseeland
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australien
Großbritannien
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)