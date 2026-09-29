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Book Rugby League World Cup 2026 tickets
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So kauft Ihr Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026: Ticketpreise, Termine, Spielplan, Austragungsorte und mehr

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Alles, was ihr über die Sicherung von Plätzen bei dem Rugby-League-Spektakel dieses Jahres auf der Südhalbkugel wissen müsst

Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL packenden nationalen Rugby-League-Sport erlebt, nun richtet sich die Aufmerksamkeit aber auf die internationale Bühne, denn der Rugby League World Cup beginnt am 15. Oktober in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Mitgastgeber.

Ein Monat voller intensiver und mitreißender Action auf der Südhalbkugel steht bevor, in dem 10 Teams um den globalen Ruhm kämpfen. Alles, was das Turnier zu bieten hat, könnt ihr erleben, wenn ihr euch noch heute Matchtickets sichert.

Australien geht als klarer Favorit ins Rennen, um sich zum vierten Mal in Folge und insgesamt zum 13. Mal seit dem Auftaktturnier 1954 die Krone zu sichern. Allerdings dürfte die Konkurrenz durch die Mitgastgeber und Rivalen aus Ozeanien, Neuseeland, sowie durch England, Samoa und Tonga groß sein.

Lass dir von GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu geben, wie du dir Plätze bei den kommenden Spielen des Rugby League World Cup sichern kannst, einschließlich der Frage, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet der Rugby League World Cup 2026 statt?

Der Rugby League World Cup 2026, der gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, findet von Donnerstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 15. November, statt. Das einmonatige Topturnier umfasst insgesamt 18 Spiele, 15 Gruppenspiele, Halbfinals und das Finale.

Das Event läuft außerdem parallel zu den Wettbewerben der Frauen und im Rollstuhlrugby.

Phase

Datum/Daten

Gruppenspiele

15. Oktober - 1. November

Halbfinals

7./8. November

Finale

15. November

So kauft ihr Tickets für den Rugby League World Cup 2026

Offizielle Tickets können über die Website des Rugby League World Cup gekauft werden, die direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für die jeweilige Gastgeberstadt und das jeweilige Stadion weiterleitet.

Die wichtigste autorisierte Vertriebsplattform ist Ticketmaster Australia, daneben Ticketmaster New Zealand. Je nach Austragungsort, etwa bei Spielen in bestimmten Stadien in Australien oder Neuseeland, wird auch Ticketek als Partner eingesetzt.

Wer sich kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über sekundäre Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jede StubHub-Bestellung wird durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für den Rugby League World Cup 2026?

Offizielle General-Admission-Tickets für den Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, beginnen für Erwachsene bei 19 AUD, die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp

Erwachsenenticket (16+)

Familienticket (2+2 oder 1+3)

Gruppenphase & Halbfinals

Ab 19 AUD

Ab 49 AUD

Finale (Suncorp Stadium)

Ab 39 AUD

Ab 109 AUD


Während spezifische Pläne der einzelnen Kategorien stark von den 10 unterschiedlichen Stadionlayouts in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea abhängen, ist die Sitzplatzverteilung in mehrere allgemeine Stufen unterteilt:

  • Kategorie 1 / Premium: Entlang der Mittellinie und an den Seiten im Unterrang gelegen und damit mit dem besten zentralen Blick aufs Spielfeld.
  • Kategorie 2: In der Regel in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken gelegen.
  • Kategorie 3 / General Admission: In der Regel hinter den Torstangen oder in den höheren Oberrängen gelegen und damit die günstigste Einstiegsmöglichkeit.

Behalte kurz vor dem Termin für weitere Informationen die offiziellen Websites der Nationalteams im Blick und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wie sieht der Spielplan des Rugby League World Cup 2026 aus?

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Austragungsort (Ort)

Tickets

Do., 15. Okt. (20:05 AEDT)

Gruppe A: Australien gegen Neuseeland

Allianz Stadium (Sydney)

Tickets

Fr., 16. Okt. (17:45 AEDT)

Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 17. Okt. (14:25 PGT)

Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

wird noch bekannt gegeben

Sa., 17. Okt. (17:05 AWST)

Gruppe B/C: England gegen Tonga

HBF Park (Perth)

Tickets

So., 18. Okt. (16:05 AEDT)

Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Tickets

Fr., 23. Okt. (20:05 AEDT)

Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 24. Okt. (14:25 PGT)

Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

wird noch bekannt gegeben

Sa., 24. Okt. (14:35 AWST)

Gruppe B/C: England gegen Frankreich

HBF Park (Perth)

Tickets

So., 25. Okt. (18:05 NZDT)

Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln

One NZ Stadium (Christchurch)

Tickets

So., 25. Okt. (19:05 AEST)

Gruppe A: Australien gegen Fidschi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Tickets

Fr., 30. Okt. (20:05 AEDT)

Gruppe B/C: England gegen PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Tickets

Sa., 31. Okt. (14:30 AEST)

Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Tickets

Sa., 31. Okt. (19:05 AEST)

Gruppe A: Australien gegen Cookinseln

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Tickets

So., 1. Nov. (17:40 AEDT)

Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich & Tonga gegen Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 7. Nov. (20:05 AEDT)

1. Halbfinale - TBC

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

wird noch bekannt gegeben

So., 8. Nov. (20:05 AEDT)

2. Halbfinale - TBC

Allianz Stadium (Sydney)

wird noch bekannt gegeben

So., 15. Nov. (18:35 AEST)

Finale - TBC

Suncorp Stadium (Brisbane)

wird noch bekannt gegeben

Welche Spielorte gibt es beim Rugby League World Cup 2026?

Die folgenden zehn Spielorte sind Gastgeber von Spielen bei diesem Rugby League World Cup:

Land

Spielort (Ort)

Kapazität

Australien

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Neuseeland

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Neuguinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Wer sind die jüngsten Sieger des Rugby League World Cup?

Die erste Ausgabe des Rugby League World Cup fand 1954 statt. Das sind die jüngsten Finals:

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis des Finals

Spielort (Ort)

2021

Australien

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australien

England

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australien

Neuseeland

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Neuseeland

Australien

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australien

Neuseeland

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australien

England

16-8

Wembley (London)

1992

Australien

Großbritannien

10-6

Wembley (London)

1988

Australien

Neuseeland

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australien

Großbritannien

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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