Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL packenden nationalen Rugby-League-Sport erlebt, nun richtet sich die Aufmerksamkeit aber auf die internationale Bühne, denn der Rugby League World Cup beginnt am 15. Oktober in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Mitgastgeber.

Ein Monat voller intensiver und mitreißender Action auf der Südhalbkugel steht bevor, in dem 10 Teams um den globalen Ruhm kämpfen. Alles, was das Turnier zu bieten hat, könnt ihr erleben, wenn ihr euch noch heute Matchtickets sichert.

Australien geht als klarer Favorit ins Rennen, um sich zum vierten Mal in Folge und insgesamt zum 13. Mal seit dem Auftaktturnier 1954 die Krone zu sichern. Allerdings dürfte die Konkurrenz durch die Mitgastgeber und Rivalen aus Ozeanien, Neuseeland, sowie durch England, Samoa und Tonga groß sein.

Lass dir von GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu geben, wie du dir Plätze bei den kommenden Spielen des Rugby League World Cup sichern kannst, einschließlich der Frage, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet der Rugby League World Cup 2026 statt?

Der Rugby League World Cup 2026, der gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, findet von Donnerstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 15. November, statt. Das einmonatige Topturnier umfasst insgesamt 18 Spiele, 15 Gruppenspiele, Halbfinals und das Finale.

Das Event läuft außerdem parallel zu den Wettbewerben der Frauen und im Rollstuhlrugby.

Phase Datum/Daten Gruppenspiele 15. Oktober - 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

So kauft ihr Tickets für den Rugby League World Cup 2026

Offizielle Tickets können über die Website des Rugby League World Cup gekauft werden, die direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für die jeweilige Gastgeberstadt und das jeweilige Stadion weiterleitet.

Die wichtigste autorisierte Vertriebsplattform ist Ticketmaster Australia, daneben Ticketmaster New Zealand. Je nach Austragungsort, etwa bei Spielen in bestimmten Stadien in Australien oder Neuseeland, wird auch Ticketek als Partner eingesetzt.

Wer sich kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über sekundäre Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jede StubHub-Bestellung wird durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für den Rugby League World Cup 2026?

Offizielle General-Admission-Tickets für den Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, beginnen für Erwachsene bei 19 AUD, die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp Erwachsenenticket (16+) Familienticket (2+2 oder 1+3) Gruppenphase & Halbfinals Ab 19 AUD Ab 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD





Während spezifische Pläne der einzelnen Kategorien stark von den 10 unterschiedlichen Stadionlayouts in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea abhängen, ist die Sitzplatzverteilung in mehrere allgemeine Stufen unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Entlang der Mittellinie und an den Seiten im Unterrang gelegen und damit mit dem besten zentralen Blick aufs Spielfeld.

Kategorie 2 : In der Regel in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken gelegen.

Kategorie 3 / General Admission : In der Regel hinter den Torstangen oder in den höheren Oberrängen gelegen und damit die günstigste Einstiegsmöglichkeit.

Behalte kurz vor dem Termin für weitere Informationen die offiziellen Websites der Nationalteams im Blick und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wie sieht der Spielplan des Rugby League World Cup 2026 aus?

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Austragungsort (Ort) Tickets Do., 15. Okt. (20:05 AEDT) Gruppe A: Australien gegen Neuseeland Allianz Stadium (Sydney) Tickets Fr., 16. Okt. (17:45 AEDT) Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 17. Okt. (14:25 PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon Santos National Football Stadium (Port Moresby) wird noch bekannt gegeben Sa., 17. Okt. (17:05 AWST) Gruppe B/C: England gegen Tonga HBF Park (Perth) Tickets So., 18. Okt. (16:05 AEDT) Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln McDonald Jones Stadium (Newcastle) Tickets Fr., 23. Okt. (20:05 AEDT) Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 24. Okt. (14:25 PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) wird noch bekannt gegeben Sa., 24. Okt. (14:35 AWST) Gruppe B/C: England gegen Frankreich HBF Park (Perth) Tickets So., 25. Okt. (18:05 NZDT) Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln One NZ Stadium (Christchurch) Tickets So., 25. Okt. (19:05 AEST) Gruppe A: Australien gegen Fidschi Suncorp Stadium (Brisbane) Tickets Fr., 30. Okt. (20:05 AEDT) Gruppe B/C: England gegen PNG WIN Stadium (Wollongong) Tickets Sa., 31. Okt. (14:30 AEST) Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tickets Sa., 31. Okt. (19:05 AEST) Gruppe A: Australien gegen Cookinseln Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tickets So., 1. Nov. (17:40 AEDT) Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich & Tonga gegen Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 7. Nov. (20:05 AEDT) 1. Halbfinale - TBC McDonald Jones Stadium (Newcastle) wird noch bekannt gegeben So., 8. Nov. (20:05 AEDT) 2. Halbfinale - TBC Allianz Stadium (Sydney) wird noch bekannt gegeben So., 15. Nov. (18:35 AEST) Finale - TBC Suncorp Stadium (Brisbane) wird noch bekannt gegeben

Welche Spielorte gibt es beim Rugby League World Cup 2026?

Die folgenden zehn Spielorte sind Gastgeber von Spielen bei diesem Rugby League World Cup:

Land Spielort (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer sind die jüngsten Sieger des Rugby League World Cup?

Die erste Ausgabe des Rugby League World Cup fand 1954 statt. Das sind die jüngsten Finals:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis des Finals Spielort (Ort) 2021 Australien Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australien England 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australien Neuseeland 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Neuseeland Australien 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australien Neuseeland 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australien England 16-8 Wembley (London) 1992 Australien Großbritannien 10-6 Wembley (London) 1988 Australien Neuseeland 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australien Großbritannien 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







