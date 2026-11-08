So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026: Spielplan in Turin, Ticketpreise, Informationen zum Veranstaltungsort und mehr

Die Nitto ATP Finals bilden den spannungsgeladenen Höhepunkt der Saison im professionellen Herrentennis. Bei diesem mitreißenden Turnier kämpfen die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, und Tickets können bereits heute gebucht werden.

Seit 2021 findet das Turnier in der italienischen Stadt Turin statt, genauer gesagt in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Leider fehlt der italienische Ausnahmespieler bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt. Mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton steht aber weiterhin ein hochkarätiges Teilnehmerfeld bereit, um den begeisterten Fans eine Show zu bieten.

Hier liefert GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für die Nitto ATP Finals: wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Sessions mit Spielen tagsüber und am Abend und gipfelt am zweiten Sonntag im mit Spannung erwarteten Finale.

Datum Turnierphase (Uhrzeit, MEZ) Tickets Sonntag, 15. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Montag, 16. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Dienstag, 17. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Mittwoch, 18. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Donnerstag, 19. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Freitag, 20. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Samstag, 21. November Halbfinale: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Halbfinale: Abendsession (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Endspiele: eine Session (15 Uhr) Tickets

So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026

Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.

Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und ATP Tour Experiences (für Premium-Pakete).

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Nitto ATP Finals 2026 variieren erheblich je nach Session (frühe Gruppenspiele, Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet bei den frühen Gruppenspielen, besonders unter der Woche, in der Regel die preiswertesten Optionen.

Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendsessions sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

• Gruppenphase: Die Preise für Spiele tagsüber beginnen bei etwa 82 €.

• Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Session und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.

• Endspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Eintrittskarten gibt es ab 749 €, während Premium-Plätze im Parterre bis zu 2.172 € kosten.

• Weitere Optionen: Wenn die Arena-Tickets für die Finalrunden ausverkauft sind, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15–45 €) oder Zugang zum Fan Village (15–30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Spezialitäten bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Tennisturnier von Weltrang.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte überdachte Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeberin des Turniers und wird es bis einschließlich 2027 bleiben.

Wer sind die jüngsten Sieger der Nitto ATP Finals?