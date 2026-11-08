So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026: Spielplan in Turin, Ticketpreise, Informationen zum Veranstaltungsort und mehr

Die Nitto ATP Finals bilden den spannungsgeladenen Höhepunkt der Saison im professionellen Herrentennis. Bei diesem mitreißenden Turnier kämpfen die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, und Tickets können bereits heute gebucht werden.
Seit 2021 findet das Turnier in der italienischen Stadt Turin statt, genauer gesagt in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.
Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Leider fehlt der italienische Ausnahmespieler bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt. Mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton steht aber weiterhin ein hochkarätiges Teilnehmerfeld bereit, um den begeisterten Fans eine Show zu bieten.
Hier liefert GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für die Nitto ATP Finals: wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.
Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?
Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Sessions mit Spielen tagsüber und am Abend und gipfelt am zweiten Sonntag im mit Spannung erwarteten Finale.
Datum
Turnierphase (Uhrzeit, MEZ)
Tickets
Sonntag, 15. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Montag, 16. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Dienstag, 17. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Mittwoch, 18. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Donnerstag, 19. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Freitag, 20. November
Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr)
Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr)
Samstag, 21. November
Halbfinale: Tagessession (11:30 Uhr)
Halbfinale: Abendsession (18 Uhr)
Sonntag, 22. November
Endspiele: eine Session (15 Uhr)
So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026
Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.
Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und ATP Tour Experiences (für Premium-Pakete).
Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.
Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?
Die offiziellen Ticketpreise für die Nitto ATP Finals 2026 variieren erheblich je nach Session (frühe Gruppenspiele, Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet bei den frühen Gruppenspielen, besonders unter der Woche, in der Regel die preiswertesten Optionen.
Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendsessions sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.
• Gruppenphase: Die Preise für Spiele tagsüber beginnen bei etwa 82 €.
• Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Session und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.
• Endspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Eintrittskarten gibt es ab 749 €, während Premium-Plätze im Parterre bis zu 2.172 € kosten.
• Weitere Optionen: Wenn die Arena-Tickets für die Finalrunden ausverkauft sind, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15–45 €) oder Zugang zum Fan Village (15–30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.
Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.
Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?
Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.
Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Spezialitäten bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Tennisturnier von Weltrang.
Die Inalpi Arena ist Italiens größte überdachte Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeberin des Turniers und wird es bis einschließlich 2027 bleiben.
Wer sind die jüngsten Sieger der Nitto ATP Finals?
Jahr
Sieger im Einzel
Sieger im Doppel
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara & Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz & Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof & Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock & Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen & John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen & John Peers