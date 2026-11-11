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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026: Spielplan in Turin, Ticketpreise, Informationen zum Austragungsort und mehr

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Alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Nitto ATP Finals 2026 im November in Turin zu sichern

Die Nitto ATP Finals bilden den hochklassigen Abschluss der professionellen Tennissaison der Männer. Bei diesem mitreißenden Turnier kämpfen die acht besten Einzelspieler und die acht besten Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Dieses Ereignis sollte man nicht verpassen: Tickets können schon heute gebucht werden.

Seit 2021 findet das Turnier im italienischen Turin statt, genauer gesagt in der imposanten Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Der italienische Star fehlt bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt leider. Dennoch verspricht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton den begeisterten Fans beste Unterhaltung.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die Nitto ATP Finals: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte mit Partien am Tag und am Abend. Den Abschluss bildet das mit Spannung erwartete Finale am zweiten Sonntag.

Datum

Turnierphase (Uhrzeit, MEZ)

Tickets

Sonntag, 15. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Montag, 16. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Dienstag, 17. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Mittwoch, 18. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Donnerstag, 19. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Freitag, 20. November

Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Samstag, 21. November

Halbfinale: Tagesspiele (11.30 Uhr)

Tickets

Halbfinale: Abendspiele (18 Uhr)

Tickets

Sonntag, 22. November

Finalspiele: ein Spielabschnitt (15 Uhr)

Tickets

Wie kann man Tickets für die Nitto ATP Finals 2026 kaufen?

Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den allgemeinen Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.

Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals sowie ATP Tour Experiences für Premium-Pakete.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können somit darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Spielabschnitt (frühe Gruppenspiele, Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet die preiswertesten Optionen meist bei den frühen Gruppenspielen, insbesondere unter der Woche.

Tickets werden für einzelne Spielabschnitte am Tag oder Abend sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

Gruppenspiele: Die Preise für Tagesspiele beginnen bei etwa 82 €.

Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Spielabschnitt und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.

Finalspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Tickets beginnen bei 749 €, während Premium-Plätze direkt am Spielfeld (Parterre) bis zu 2.172 € kosten.

Alternativen: Sind die Arenatickets für die letzten Turnierrunden ausverkauft, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15–45 €) oder Zugang zum Fan Village (15–30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Für die aktuelle Ticketverfügbarkeit lohnt sich auch ein Blick auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Genüsse bekannt und bietet eine eindrucksvolle Kulisse für dieses Tennisturnier der Weltklasse. 

Die Inalpi Arena ist Italiens größte überdachte Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Seit 2021 ist das Turnier in Turin zu Hause; die Stadt wird es noch bis 2027 ausrichten.

Wer hat die Nitto ATP Finals zuletzt gewonnen?

Jahr

Sieger im Einzel

Sieger im Doppel

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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