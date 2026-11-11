So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026: Spielplan in Turin, Ticketpreise, Informationen zum Austragungsort und mehr

Die Nitto ATP Finals bilden den hochklassigen Abschluss der professionellen Tennissaison der Männer. Bei diesem mitreißenden Turnier kämpfen die acht besten Einzelspieler und die acht besten Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Dieses Ereignis sollte man nicht verpassen: Tickets können schon heute gebucht werden.

Seit 2021 findet das Turnier im italienischen Turin statt, genauer gesagt in der imposanten Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Der italienische Star fehlt bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt leider. Dennoch verspricht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton den begeisterten Fans beste Unterhaltung.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die Nitto ATP Finals: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte mit Partien am Tag und am Abend. Den Abschluss bildet das mit Spannung erwartete Finale am zweiten Sonntag.

Datum Turnierphase (Uhrzeit, MEZ) Tickets Sonntag, 15. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Montag, 16. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Dienstag, 17. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Mittwoch, 18. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Donnerstag, 19. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Freitag, 20. November Gruppenphase: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Samstag, 21. November Halbfinale: Tagesspiele (11.30 Uhr) Tickets Halbfinale: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Finalspiele: ein Spielabschnitt (15 Uhr) Tickets

Wie kann man Tickets für die Nitto ATP Finals 2026 kaufen?

Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den allgemeinen Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.

Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals sowie ATP Tour Experiences für Premium-Pakete.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können somit darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Spielabschnitt (frühe Gruppenspiele, Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet die preiswertesten Optionen meist bei den frühen Gruppenspielen, insbesondere unter der Woche.

Tickets werden für einzelne Spielabschnitte am Tag oder Abend sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

• Gruppenspiele: Die Preise für Tagesspiele beginnen bei etwa 82 €.

• Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Spielabschnitt und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.

• Finalspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Tickets beginnen bei 749 €, während Premium-Plätze direkt am Spielfeld (Parterre) bis zu 2.172 € kosten.

• Alternativen: Sind die Arenatickets für die letzten Turnierrunden ausverkauft, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15–45 €) oder Zugang zum Fan Village (15–30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Für die aktuelle Ticketverfügbarkeit lohnt sich auch ein Blick auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Genüsse bekannt und bietet eine eindrucksvolle Kulisse für dieses Tennisturnier der Weltklasse.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte überdachte Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Seit 2021 ist das Turnier in Turin zu Hause; die Stadt wird es noch bis 2027 ausrichten.

Wer hat die Nitto ATP Finals zuletzt gewonnen?