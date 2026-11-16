Die Nitto ATP Finals bilden den hochintensiven Höhepunkt der professionellen Tennissaison der Männer: Die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt kämpfen um die begehrten Titel zum Jahresabschluss. Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Seit 2021 ist das Turnier in der italienischen Stadt Turin zu Hause, genauer gesagt in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine spektakuläre Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der traditionsreichen Geschichte des Turniers ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Leider fehlt der italienische Ausnahmespieler bei der diesjährigen Ausgabe verletzungsbedingt. Dennoch steht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld bereit, darunter Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton, um den begeisterten Fans eine Show zu bieten.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die Nitto ATP Finals: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte mit Partien am Tag und am Abend und endet am zweiten Sonntag mit dem mit Spannung erwarteten Finale.

Datum Phase (Uhrzeit, MEZ) Tickets Montag, 16. November Gruppenphase: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Dienstag, 17. November Gruppenphase: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Mittwoch, 18. November Gruppenphase: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Donnerstag, 19. November Gruppenphase: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Freitag, 20. November Gruppenphase: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Samstag, 21. November Halbfinale: Tagesspiele (11:30 Uhr) Tickets Halbfinale: Abendspiele (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Finalspiele: ein Spielabschnitt (15 Uhr) Tickets

So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026

Offizielle Einzelkarten und Mehrtageskarten für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) konnten bereits eine Woche zuvor in einer besonderen Vorverkaufsphase Tickets erwerben.

Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und ATP Tour Experiences für Premium-Pakete.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die Preise für offizielle Tickets zu den Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Spielabschnitt (frühe Gruppenspiele gegenüber Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet die preiswertesten Optionen in der Regel bei den frühen Gruppenspielen, besonders unter der Woche.

Tickets werden für einzelne Spielabschnitte am Tag oder Abend sowie als kombinierte Mehrtageskarten verkauft.

• Gruppenspiele: Die Preise für Tagesspiele beginnen bei etwa 82 €.

• Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Spielabschnitt und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.

• Finalspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Eintrittskarten sind ab 749 € erhältlich, Premium-Plätze auf Spielfeldhöhe (Parterre) kosten bis zu 2.172 €.

• Alternativen: Falls die Arena-Tickets für die letzten Runden ausverkauft sind, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15 € bis 45 €) oder den Zugang zum Fan Village (15 € bis 30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Aktuelle Angaben zur Ticketverfügbarkeit gibt es auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Genüsse bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Tennisturnier der Weltklasse.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte Indoor-Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeber des Turniers und wird es bis einschließlich 2027 bleiben.

Wer sind die jüngsten Sieger der Nitto ATP Finals?