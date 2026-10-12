Der wichtigste Vereinswettbewerb des südamerikanischen Fußballs geht in die entscheidende Phase. Die Copa Libertadores 2026, die 67. Ausgabe des wichtigsten Wettbewerbs der CONMEBOL, steht im Oktober im Halbfinale. Das Finale wird am 28. November in einem einzigen Spiel im legendären Estadio Centenario in Montevideo, Uruguay, ausgetragen.

Ob ihr euch Plätze für die umkämpften Halbfinal-Rückspiele sichern oder eine Reise zum Finale in Montevideo planen wollt: Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu den anstehenden Partien, zur Ticketverfügbarkeit, zu den voraussichtlichen Preisen und zum Turnierformat.

Copa Libertadores 2026: Anstehende Spiele und Tickets

Spielplan für Halbfinale und Finale

Nach dem Abschluss des Achtel- und Viertelfinales kämpfen noch vier Schwergewichte des Kontinents um den Titel:

Fluminense gegen Palmeiras

Hinspiel: 14. Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Rückspiel: 21. Oktober 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata gegen Flamengo

Hinspiel: 15. Oktober 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Rückspiel: 22. Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Finale der Copa Libertadores

Datum: 28. November 2026

Spielort: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

So kauft ihr Tickets für die Copa Libertadores 2026

Den offiziellen Ticketverkauf für K.-o.-Duelle mit Hin- und Rückspiel wickelt jeder gastgebende Verein direkt über seine offiziellen Ticketpartner ab. Vereinsmitglieder erhalten dabei bevorzugten Zugang.

Für das Finale in Montevideo, das in einem einzigen Spiel entschieden wird, gibt die CONMEBOL Kontingente für den freien Verkauf in neutralen Bereichen und in den den Finalisten zugeteilten Tribünenbereichen frei.

Für internationale Reisende, Gästefans oder Fans, die Plätze in einer höheren Preiskategorie suchen, ohne auf die begrenzten Verkaufsphasen der Vereine zu warten, bieten Zweitmarkt-Plattformen die flexibelste Möglichkeit.

Auf vertrauenswürdigen Wiederverkaufsplattformen werden verifizierte Tickets für alle noch ausstehenden K.-o.-Spiele und das Finale am 28. November angeboten.

Was kosten Tickets für die Copa Libertadores 2026?

Die offiziellen Preise für das Finale 2026 stehen noch nicht fest. Üblicherweise gibt die CONMEBOL die Ticketkategorien für das Endspiel bekannt, sobald die Protokollbereiche des Stadions und die Kontingente für die Finalisten festgelegt sind, meist einige Wochen nach den Halbfinalspielen. Zur Orientierung: Bei den jüngsten Endspielen der Copa Libertadores lagen die Preise in den einzelnen Kategorien ungefähr bei:

Kategorie 1: ca. 320 US-Dollar

Kategorie 2: ca. 200 US-Dollar

Kategorie 3: ca. 95 US-Dollar

Jeder Finalist verwaltet zudem sein eigenes Kontingent und legt die Preise für seine Fanblöcke fest. Die Preise können also davon abhängen, welche beiden Teams das Finale in Montevideo erreichen. Die Ticketpreise für Viertel- und Halbfinalspiele werden in der Regel vom gastgebenden Verein festgelegt und variieren je nach Gegner und Stadion. Das Angebot reicht üblicherweise von günstigen Tickets mit freier Platzwahl bis zu Plätzen in höheren Preiskategorien, die auf dem Wiederverkaufsmarkt deutlich über dem ursprünglichen Ticketpreis liegen.

Das Format der Copa Libertadores 2026 erklärt

Die Copa Libertadores erstreckt sich über acht Phasen und fast das gesamte Fußballjahr:

Erste, zweite und dritte Qualifikationsrunde (Februar–März): Niedriger gesetzte Vereine aus Bolivien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela kämpften um die verbleibenden Plätze in der Gruppenphase. Gruppenphase (April–Mai): 32 Mannschaften wurden auf acht Vierergruppen aufgeteilt und spielten jeweils zu Hause und auswärts gegeneinander. Die beiden besten Teams jeder Gruppe kamen weiter. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale (August–Oktober): K.-o.-Duelle mit Hin- und Rückspiel, bei denen die Setzliste auf den Leistungen in der Gruppenphase beruhte. Finale (November): Ein einziges Spiel an einem neutralen Austragungsort, 2026 im Estadio Centenario in Montevideo.

Brasilien und Argentinien stellen die meisten Vereine, mit acht beziehungsweise sieben Vertretern. Das spiegelt ihre anhaltende Stärke im kontinentalen Wettbewerb wider. Independiente hält den Rekord für die meisten Libertadores-Titel eines argentinischen Vereins, während brasilianische Teams die vergangenen sieben Ausgaben in Folge gewonnen haben.