Pferderennsportfans auf der ganzen Welt werden auf den Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky, blicken. Dort werden am 30. und 31. Oktober an zwei Tagen die 43. Breeders' Cup World Championships ausgetragen.

Verpasst nicht die Gelegenheit, bei einem der Höhepunkte des internationalen Pferderennkalenders dabei zu sein, und sichert euch noch heute eure Tickets.

Japans Rennpferdestar Forever Young sorgte vor zwölf Monaten mit einem historischen Sieg im Hauptrennen, dem Breeders' Cup Classic, für Schlagzeilen. Doch auch jedes einzelne der 14 Gruppe-1-Rennen an den beiden Tagen verspricht Spannung und hält das große Publikum an der Rennbahn durchgehend in Atem.

Schon das Rahmenprogramm vor den beiden Renntagen ist fast so mitreißend wie die Rennen selbst. Das stadtweite Breeders' Cup Festival hält ab Montag, dem 25. Oktober, mit Veranstaltungen rund ums Pferd, Live-Unterhaltung und Feierlichkeiten Einzug in Lexington.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Wichtige zum Kauf von Tickets für den Breeders' Cup 2026: wo ihr sie bekommt, was sie kosten und mehr.

Wann findet der Breeders' Cup 2026 statt?

Die Breeders' Cup World Championships 2026 finden am Freitag, dem 30. Oktober, und Samstag, dem 31. Oktober, statt. Der Keeneland Race Course in Lexington ist in diesem Jahr zum vierten Mal Schauplatz der Veranstaltung, nachdem sie dort bereits 2015, 2020 und 2022 ausgetragen wurde.

So kauft ihr Tickets für den Breeders' Cup 2026

Der öffentliche Verkauf offizieller Tickets für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland begann am 21. April 2026. Die Tickets konnten online direkt über den Breeders' Cup Ticket Hub, bei SeatGeek als offiziellem Ticketanbieter oder telefonisch über die Ticketstelle gekauft werden.

Alle Tickets für den Breeders' Cup 2026 müssen im Voraus gekauft werden. Am Keeneland Race Course werden vor Ort keine Tickets verkauft. Die Besucherzahl ist auf 43.000 Personen pro Tag begrenzt. Das Angebot ist stark eingeschränkt: Viele Tribünenbereiche und Bereiche mit Bewirtung sind bereits ausverkauft. Verfügbar sind hauptsächlich noch Stehplatztickets an der Rennbahn und Reisepakete.

Wer sich kurzfristig noch Tickets sichern möchte, kann sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zur Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Breeders' Cup 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland reichten von 85 US-Dollar für eine Tageskarte mit allgemeinem Zutritt bis zu 2.465 US-Dollar für ein zweitägiges Premium-Paket mit Bewirtung und allen Leistungen.

Die offiziellen Ticketpreise nach Kategorie, Bereich und Gültigkeitsdauer im Überblick:

Ticket-/Paketart Preis Freitag Preis Samstag Preis für zwei Tage Allgemeiner Zutritt an der Rennbahn 85 $ 159 $ 244 $ Allgemeiner Zutritt zum Clubhaus 212 $ 477 $ 689 $ Reservierter Platz an einem Tisch 186 $ 371 $ 557 $ Reservierte Tribünenplätze 265 $ 477 $ 742 $ Reservierte Plätze im Clubhaus Nicht verfügbar Nicht verfügbar 1.166 $ Tribünenlogen und Logenplätze Nicht verfügbar Nicht verfügbar ab 1.590 $ pro Platz Logen im Clubhaus Nicht verfügbar Nicht verfügbar ab 1.802 $ pro Platz Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet Nicht verfügbar Nicht verfügbar 1.961 $ Premium-Bewirtung im Clubhaus Nicht verfügbar Nicht verfügbar 2.465 $

Auf der offiziellen Website des Breeders' Cup findet ihr kurz vor der Veranstaltung weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wie sieht der Rennplan für den Breeders' Cup 2026 aus?

An den beiden Tagen des Breeders' Cup werden insgesamt 14 Rennen ausgetragen. Am Freitag, dem 30. Oktober, stehen fünf Meisterschaftsrennen für zweijährige Pferde auf dem Programm. Am folgenden Tag, Samstag, dem 31. Oktober, folgen neun weitere Rennen. Höhepunkt ist der mit 7 Millionen US-Dollar dotierte Breeders' Cup Classic. Hier sind die Rennen im Einzelnen aufgeführt. Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten der Eastern Time (ET):

Freitag, 30. Oktober

Das Freitagsprogramm beginnt um 11:55 Uhr mit Rennen des Rahmenprogramms, darunter The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes und Rennen für Pferde, die bestimmte Startbedingungen erfüllen. Danach folgen die großen Gruppe-1-Meisterschaftsrennen für zweijährige Pferde:

14:55 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 Uhr: Breeders' Cup Juvenile

17:35 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Turf

Samstag, 31. Oktober

Am Samstag stehen neun Weltmeisterschaftsrennen für ältere Pferde und dreijährige Spitzenpferde an, bevor der Tag mit dem prestigeträchtigen Breeders' Cup Classic seinen Höhepunkt erreicht. Das Programm beginnt ab 11:15 Uhr mit Rennen für sieglose Pferde und Rennen für Pferde, die bestimmte Startbedingungen erfüllen. Anschließend starten die wichtigsten Gruppe-1-Rennen zu folgenden Zeiten:

13:10 Uhr: Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 Uhr: Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 Uhr: Breeders' Cup Sprint

15:04 Uhr: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 Uhr: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 Uhr: Breeders' Cup Mile

16:48 Uhr: Breeders' Cup Distaff

17:36 Uhr: Breeders' Cup Turf

18:16 Uhr: Breeders' Cup Classic

Alles Wissenswerte über den Keeneland Race Course

Der Keeneland Race Course öffnete 1936 erstmals seine Tore und gilt weithin als Kronjuwel des amerikanischen Vollblutrennsports. Keeneland liegt in Lexington, Kentucky, im Herzen der Bluegrass-Region und arbeitet nach einem ungewöhnlichen gemeinnützigen Modell: Die Einnahmen aus Rennen und Auktionen fließen direkt in die Pferdebranche und an lokale Wohltätigkeitsorganisationen zurück.

Die Anlage wurde 1986 zum National Historic Landmark erklärt. Sie ist zugleich eine Rennbahn der Spitzenklasse und das weltweit größte Auktionshaus für Vollblutpferde.

Denkwürdige Momente in Keeneland

Königlicher Besuch von Königin Elisabeth II. (1984) : Königin Elisabeth II. besuchte Keeneland, um die erste Austragung eines ihr zu Ehren ins Leben gerufenen Rennens zu verfolgen: des „Queen Elizabeth II Challenge Cup“. Eigens für ihren Besuch errichtete Keeneland einen Siegerbereich direkt an der Rennbahn.

Der Grand Slam von American Pharoah (2015) : 2015 war Keeneland erstmals Gastgeber der prestigeträchtigen Breeders' Cup World Championships. In seinem letzten Karriererennen dominierte die Triple-Crown-Legende American Pharoah den Breeders' Cup Classic, brach den Bahnrekord und gewann als erstes Pferd der Geschichte den inoffiziellen „Grand Slam“ des Rennsports.

Rekordauktionen : Keenelands Pferdeauktionen sind legendär. Mehr als 20 Sieger des Kentucky Derby, darunter der Triple-Crown-Gewinner Justify, wurden im Auktionsring von Keeneland verkauft. 1985 erzielte ein einjähriges Pferd 13,1 Millionen US-Dollar und stellte damit einen Weltrekord auf, der jahrzehntelang Bestand hatte. Die September Yearling Sale übertrifft weiterhin moderne Branchenbestmarken und erzielte einen Rekordumsatz von 536,7 Millionen US-Dollar.

Hollywoods Lieblingsrennbahn: Wegen ihres zeitlosen Retro-Charmes, der gepflegten Rasenflächen und der markanten Kalksteinbauten wurde Keeneland häufig als Filmkulisse genutzt. In großen Kinofilmen wie Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) und Secretariat (2010) diente die Anlage als Schauplatz für andere historische Rennbahnen.

Die jüngsten Sieger des Breeders' Cup Classic

Jahr Siegerpferd Trainer des Siegerpferds Jockey des Siegerpferds Rennbahn 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







