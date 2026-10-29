Pferderennsport-Fans auf der ganzen Welt werden auf den Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky, blicken. Dort werden am 30. und 31. Oktober an zwei Tagen die 43. jährlichen Breeders' Cup World Championships ausgetragen.

Verpasst nicht die Gelegenheit, bei einem der Höhepunkte des internationalen Pferderennkalenders dabei zu sein, und sichert euch noch heute eure Tickets.

Japans Rennpferd Forever Young sorgte vor zwölf Monaten mit seinem historischen Sieg im Hauptrennen, dem Breeders' Cup Classic, für Schlagzeilen. Doch jedes der 14 Gruppe-1-Rennen an den beiden Tagen verspricht Spannung und hält die zahlreichen Zuschauer vor Ort durchgehend in Atem.

Die Einstimmung abseits der Rennbahn auf die beiden denkwürdigen Renntage ist fast so aufregend wie das Geschehen auf der Strecke selbst. Das stadtweite Breeders' Cup Festival prägt Lexington ab Montag, dem 25. Oktober, mit Veranstaltungen rund um Pferde, Live-Unterhaltung und Feierlichkeiten.

Hier findet ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für den Breeders' Cup 2026: wo ihr sie bekommt, was sie kosten und mehr.

Wann findet der Breeders' Cup 2026 statt?

Die Breeders' Cup World Championships 2026 finden am Freitag, dem 30. Oktober, und am Samstag, dem 31. Oktober, statt. Der Keeneland Race Course in Lexington ist in diesem Jahr zum vierten Mal Schauplatz der Veranstaltung. Zuvor war sie dort 2015, 2020 und 2022 ausgetragen worden.

So kauft ihr Tickets für den Breeders' Cup 2026

Der offizielle Ticketverkauf für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland begann für die Allgemeinheit am 21. April 2026. Die Tickets konnten online direkt über den Breeders' Cup Ticket Hub, bei SeatGeek (dem offiziellen Ticketanbieter) oder telefonisch bei der Ticketstelle gekauft werden.

Alle Tickets für den Breeders' Cup 2026 müssen im Voraus gekauft werden. Am Keeneland Race Course werden keine Tickets vor Ort verkauft. Die Zuschauerzahl ist auf 43.000 Personen pro Tag begrenzt. Die verfügbaren Kontingente sind stark begrenzt: Viele Tribünen- und Gastronomiebereiche sind bereits ausverkauft, sodass vor allem noch Stehplatzkarten an der Rennstrecke und Reisepakete erhältlich sind.

Wer sich kurzfristig noch Tickets sichern möchte, kann diese auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. So können Käufer darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Breeders' Cup 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland reichten von 85 US-Dollar für eine Tageskarte mit allgemeinem Zutritt bis zu 2.465 US-Dollar für Premium-Gastronomiepakete für beide Tage mit allen Leistungen inklusive.

Die offiziellen Ticketpreise nach Kategorie, Bereich und Gültigkeitsdauer im Überblick:

Ticket-/Paketart Preis Freitag Preis Samstag Preis für zwei Tage Allgemeiner Zutritt an der Rennstrecke 85 US-Dollar 159 US-Dollar 244 US-Dollar Allgemeiner Zutritt zum Clubhaus 212 US-Dollar 477 US-Dollar 689 US-Dollar Reservierte Plätze an Tischen 186 US-Dollar 371 US-Dollar 557 US-Dollar Reservierte Tribünenplätze 265 US-Dollar 477 US-Dollar 742 US-Dollar Reservierte Plätze im Clubhaus Nicht verfügbar Nicht verfügbar 1.166 US-Dollar Tribünenlogen und Loge-Boxen Nicht verfügbar Nicht verfügbar ab 1.590 US-Dollar pro Platz Clubhauslogen Nicht verfügbar Nicht verfügbar ab 1.802 US-Dollar pro Platz Sales Pavilion 398 US-Dollar 530 US-Dollar 928 US-Dollar Equestrian Dining Room 583 US-Dollar 795 US-Dollar 1.378 US-Dollar First Turn Chalet Nicht verfügbar Nicht verfügbar 1.961 US-Dollar Premium-Gastronomie im Clubhaus Nicht verfügbar Nicht verfügbar 2.465 US-Dollar

Schaut zu einem späteren Zeitpunkt auf der offiziellen Website des Breeders' Cup nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit findet ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub.

Wie sieht der Rennplan für den Breeders' Cup 2026 aus?

Insgesamt werden an den beiden Tagen des Breeders' Cup 14 Rennen ausgetragen. Am Freitag, dem 30. Oktober, stehen fünf Meisterschaftsrennen für zweijährige Pferde an. Am darauffolgenden Tag, Samstag, dem 31. Oktober, folgen neun weitere Rennen. Höhepunkt ist der mit 7 Millionen US-Dollar dotierte Breeders' Cup Classic. Hier sind die Rennen im Einzelnen aufgeführt. Alle Uhrzeiten sind Ortszeit (ET):

Freitag, 30. Oktober

Das Freitagsprogramm beginnt um 11.55 Uhr mit Rahmenrennen, darunter The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes und Rennen mit Teilnahmeberechtigung nach bestimmten Bedingungen. Danach folgen die großen Gruppe-1-Meisterschaftsrennen für zweijährige Pferde:

14.55 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15.35 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16.15 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16.55 Uhr: Breeders' Cup Juvenile

17.35 Uhr: Breeders' Cup Juvenile Turf

Samstag, 31. Oktober

Am Samstag stehen neun Weltmeisterschaftsrennen für ältere Pferde und dreijährige Spitzenpferde auf dem Programm. Den Abschluss bildet der prestigeträchtige Breeders' Cup Classic. Der Tag beginnt ab 11.15 Uhr mit morgendlichen Rahmenrennen für sieglose Pferde und Rennen mit Teilnahmeberechtigung nach bestimmten Bedingungen. Anschließend starten die wichtigsten Gruppe-1-Rennen zu folgenden Zeiten:

13.10 Uhr: Breeders' Cup Dirt Mile

13.48 Uhr: Breeders' Cup Turf Sprint

14.26 Uhr: Breeders' Cup Sprint

15.04 Uhr: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15.42 Uhr: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16.20 Uhr: Breeders' Cup Mile

16.48 Uhr: Breeders' Cup Distaff

17.36 Uhr: Breeders' Cup Turf

18.16 Uhr: Breeders' Cup Classic

Alles Wissenswerte über den Keeneland Race Course

Der Keeneland Race Course, der 1936 erstmals seine Tore öffnete, gilt weithin als das Kronjuwel des amerikanischen Vollblutrennsports. Keeneland liegt in Lexington, Kentucky, im Herzen der Bluegrass-Region und arbeitet nach einem besonderen gemeinnützigen Modell: Die Einnahmen aus Rennen und Auktionen fließen direkt zurück in die Pferdebranche und an lokale Wohltätigkeitsorganisationen.

1986 wurde die Anlage zum National Historic Landmark erklärt. Sie dient sowohl als erstklassige Rennbahn als auch als weltweit größtes Auktionshaus für Vollblutpferde.

Denkwürdige Momente in Keeneland

Königlicher Besuch von Königin Elizabeth II (1984) : Königin Elizabeth II besuchte Keeneland, um die erste Austragung eines ihr zu Ehren geschaffenen Rennens zu verfolgen: des „Queen Elizabeth II Challenge Cup“. Keeneland errichtete eigens für ihren Besuch einen Siegerkreis direkt an der Rennstrecke.

: Königin Elizabeth II besuchte Keeneland, um die erste Austragung eines ihr zu Ehren geschaffenen Rennens zu verfolgen: des „Queen Elizabeth II Challenge Cup“. Keeneland errichtete eigens für ihren Besuch einen Siegerkreis direkt an der Rennstrecke. Der Grand Slam von American Pharoah (2015) : 2015 war Keeneland erstmals Gastgeber der prestigeträchtigen Breeders' Cup World Championships. Im letzten Rennen seiner Karriere dominierte Triple-Crown-Legende American Pharoah den Breeders' Cup Classic, brach den Streckenrekord und wurde zum ersten Pferd der Geschichte, das den inoffiziellen „Grand Slam“ des Rennsports gewann.

: 2015 war Keeneland erstmals Gastgeber der prestigeträchtigen Breeders' Cup World Championships. Im letzten Rennen seiner Karriere dominierte Triple-Crown-Legende American Pharoah den Breeders' Cup Classic, brach den Streckenrekord und wurde zum ersten Pferd der Geschichte, das den inoffiziellen „Grand Slam“ des Rennsports gewann. Rekordauktionen: Keenelands Pferdeauktionen sind legendär. Mehr als 20 Sieger des Kentucky Derby, darunter Triple-Crown-Sieger Justify, sind durch den Auktionsring von Keeneland gegangen. 1985 erzielte ein Jährling 13,1 Millionen US-Dollar und stellte damit einen Weltrekord auf, der jahrzehntelang Bestand hatte. Die September Yearling Sale übertrifft weiterhin moderne Branchenbestmarken und erzielte mit 536,7 Millionen US-Dollar einen Rekordumsatz.

Hollywoods Lieblingsrennbahn: Wegen ihres zeitlosen Retro-Charmes, der gepflegten Rasenflächen und der markanten Kalksteinbauten wurde Keeneland häufig als Filmkulisse genutzt. In großen Kinofilmen wie Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) und Secretariat (2010) stellte die Anlage andere historische Rennbahnen dar.

Die jüngsten Sieger des Breeders' Cup Classic