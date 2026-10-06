Pferdesport-Fans auf der ganzen Welt werden ihren Blick auf den Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky, richten, wo an zwei Tagen, dem 30. und 31. Oktober, die 43. jährlichen Breeders' Cup World Championships stattfinden.

Verpasst nicht die Chance, Teil eines der Höhepunkte im globalen Rennkalender zu sein, und sichert euch noch heute eure Tickets.

Obwohl Japans vierbeiniger Held Forever Young vor zwölf Monaten die Schlagzeilen beherrschte, als er mit einem historischen Sieg im Hauptereignis, dem Breeders' Cup Classic, triumphierte, sind jedes einzelne der 14 Grade-1-Rennen, die an den beiden Tagen ausgetragen werden, packende Wettbewerbe, die die große Zuschauermenge vor Ort durchgehend in Atem halten.

Der Aufbau abseits der Rennbahn für die beiden denkwürdigen Renntage ist fast genauso aufregend wie die Action auf der Bahn selbst. Das stadtweite Breeders' Cup Festival übernimmt Lexington ab Montag, dem 25. Oktober, mit Veranstaltungen rund um den Pferdesport, Live-Unterhaltung und Feierlichkeiten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen dazu versorgen, wie Sie Tickets für den Breeders' Cup 2026 kaufen können, darunter wo Sie sie bekommen, wie viel sie kosten und mehr.

Wann ist der Breeders' Cup 2026?

Die Breeders' Cup World Championships 2026 finden am Freitag, dem 30. Oktober, und Samstag, dem 31. Oktober, statt. Der Keeneland Race Course in Lexington ist in diesem Jahr zum vierten Mal Gastgeber des Pferdesport-Spektakels, nachdem die Veranstaltung dort zuvor 2015, 2020 und 2022 ausgetragen wurde.

So kaufen Sie Tickets für den Breeders' Cup 2026

Die offiziellen Tickets für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland gingen am 21. April 2026 erstmals in den freien Verkauf. Sie konnten online direkt über den Breeders' Cup Ticket Hub sowie telefonisch über das Ticketbüro erworben werden.

Alle Tickets für den Breeders' Cup 2026 müssen im Voraus gekauft werden, vor Ort am Keeneland Race Course werden keine Tickets verkauft. Die tägliche Zuschauerzahl ist auf 43.000 Personen begrenzt. Das Kontingent ist stark limitiert, viele Tribünen- und Gastronomiebereiche sind bereits ausverkauft, sodass vor allem noch allgemeine Tickets am Streckenrand und Reisepakete verfügbar sind.

Wer sich noch kurzfristig Tickets sichern möchte, kann diese auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zur Veranstaltung ankommen.

Wie viel kosten Tickets für den Breeders' Cup 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Breeders' Cup World Championships 2026 in Keeneland reichten von 85 $ für ein allgemeines Tagesticket bis zu 2.465 $ für Premium-Zweitages-Gastronomiepakete mit All-inclusive-Leistungen.

Die Aufschlüsselung der offiziellen Ticketpreise nach Kategorie, Bereich und Dauer sieht wie folgt aus:

Ticket-/Pakettyp Preis Freitag Preis Samstag Preis für 2 Tage Allgemeiner Eintritt am Streckenrand 85 $ 159 $ 244 $ Allgemeiner Eintritt Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Reservierte Tischplätze 186 $ 371 $ 557 $ Reservierte Tribünensitze 265 $ 477 $ 742 $ Reservierte Clubhouse-Sitze N/A N/A 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes N/A N/A ab 1.590 $ pro Sitz Clubhouse Boxes N/A N/A ab 1.802 $ pro Sitz Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/A N/A 1.961 $ Premium Clubhouse Dining N/A N/A 2.465 $

Behalten Sie die offizielle Breeders' Cup-Website näher am Termin für zusätzliche Informationen im Blick und prüfen Sie auch Zweitmarktseiten wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Wie sieht der Rennplan für den Breeders' Cup 2026 aus?

Insgesamt werden an den beiden Tagen des Breeders' Cup 14 Rennen ausgetragen. Am Freitag, dem 30. Oktober, finden fünf Jugend-Meisterschaftsrennen statt. Am folgenden Tag, Samstag, dem 31. Oktober, stehen neun weitere Rennen auf dem Programm, deren Höhepunkt der mit 7 Millionen $ dotierte Breeders' Cup Classic ist. Hier sind die Details zu jedem einzelnen Rennen, alle angegebenen Zeiten sind lokale ET:

Freitag, 30. Oktober

Der Zeitplan am Freitag umfasst frühe Rahmenrennen ab 11:55 Uhr, etwa The Headley, die Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes und Allowance-Rennen, bevor die großen Grade-1-Jugendmeisterschaften folgen:

14:55 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 Uhr - Breeders' Cup Juvenile

17:35 Uhr - Breeders' Cup Juvenile Turf

Samstag, 31. Oktober

Am Samstag stehen neun Weltmeisterschaftsrennen für ältere Pferde und Elite-Dreijährige auf dem Programm, die im prestigeträchtigen Breeders' Cup Classic gipfeln. Der Tag beginnt mit morgendlichen Maiden- und Allowance-Rennen im Rahmenprogramm ab 11:15 Uhr, bevor die herausragenden Grade-1-Rennen wie folgt beginnen:

13:10 Uhr - Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 Uhr - Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 Uhr - Breeders' Cup Sprint

15:04 Uhr - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 Uhr - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 Uhr - Breeders' Cup Mile

16:48 Uhr - Breeders' Cup Distaff

17:36 Uhr - Breeders' Cup Turf

18:16 Uhr - Breeders' Cup Classic

Alles, was Sie über den Keeneland Race Course wissen müssen

Der Keeneland Race Course, der 1936 erstmals seine Tore öffnete, gilt weithin als Kronjuwel des amerikanischen Vollblutrennsports. Gelegen in Lexington, Kentucky, im Herzen der Bluegrass-Region, arbeitet Keeneland nach einem einzigartigen gemeinnützigen Modell, bei dem die Einnahmen aus Rennen und Auktionen direkt in die Pferdebranche und lokale Wohltätigkeitsorganisationen reinvestiert werden.

1986 wurde die Anlage zum National Historic Landmark erklärt und dient sowohl als Elite-Rennbahn als auch als weltweit größtes Auktionshaus für Vollblüter.

Denkwürdige Momente in Keeneland

Königlicher Besuch von Queen Elizabeth II. (1984) : Queen Elizabeth II. besuchte Keeneland, um die Erstaustragung eines Stakes-Rennens zu sehen, das ihr zu Ehren geschaffen wurde: den „Queen Elizabeth II Challenge Cup“. Keeneland errichtete eigens für ihren Besuch einen Winner's Circle am Streckenrand.

American Pharoahs Grand Slam (2015) : Keeneland war 2015 erstmals Gastgeber der prestigeträchtigen Breeders’ Cup World Championships. Im letzten Rennen seiner Karriere dominierte die Triple-Crown-Legende American Pharoah den Breeders’ Cup Classic, pulverisierte den Streckenrekord und wurde damit zum ersten Pferd der Geschichte, das den inoffiziellen „Grand Slam“ des Rennsports gewann.

Rekordbrechende Auktionen : Keenelands Pferdeauktionen sind legendär. Mehr als 20 Sieger des Kentucky Derby, darunter Triple-Crown-Held Justify, gingen durch den Verkaufsring von Keeneland. 1985 brachte ein Jährling 13,1 Millionen $ ein und stellte damit einen Weltrekord auf, der jahrzehntelang Bestand hatte. Die September Yearling Sale setzt weiterhin neue moderne Branchenmaßstäbe und erzielt einen Allzeitrekord von 536,7 Millionen $.

Hollywoods Lieblingsrennstrecke: Wegen ihres zeitlosen „Retro-Gefühls“, der gepflegten Rasenflächen und der ikonischen Kalksteinbauten wurde Keeneland in großem Umfang als Filmkulisse genutzt. Berühmt wurde die Anlage als Ersatz für andere historische Rennstrecken in großen Kinofilmen wie Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) und Secretariat (2010).

Jüngste Sieger des Breeders' Cup Classic

Jahr Siegerpferd Siegtrainer Siegerjockey Rennstrecke 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







