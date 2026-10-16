So kauft Ihr Tickets für die Abu Dhabi HSBC Championship: Termine, Ticketpreise und mehr

Die Abu Dhabi HSBC Championship zählt zu den Top-Events im internationalen Golfkalender und bildet den Auftakt der prestigeträchtigen DP World Tour Play-Offs. Seit 2022 wird das Turnier auf dem malerischen Platz Yas Links Abu Dhabi ausgetragen. Das zur Rolex Series gehörende Event blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 2006 reicht.

Teilnehmen können die 70 bestplatzierten verfügbaren Golfer der Race-to-Dubai-Wertung. Damit geht es in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld um wichtige Punkte zum Saisonende. Internationale Stars wie Rory McIlroy und Tommy Fleetwood spielen regelmäßig auf dem Küstenplatz.

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Wann findet die Abu Dhabi HSBC Championship statt?

Datum und Uhrzeit Spielrunde Ort Tickets Donnerstag, 5. November 2026, 7:00 Uhr Abu Dhabi HSBC Championship: 1. Runde Yas Links, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets Freitag, 6. November 2026, 7:00 Uhr Abu Dhabi HSBC Championship: 2. Runde Yas Links, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets Samstag, 7. November 2026, 7:00 Uhr Abu Dhabi HSBC Championship: 3. Runde Yas Links, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets Sonntag, 8. November 2026, 7:00 Uhr Abu Dhabi HSBC Championship: Finalrunde Yas Links, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets

Wo kann man Tickets für die Abu Dhabi HSBC Championship kaufen?

Offizielle Tickets für die Abu Dhabi HSBC Championship werden direkt über die Ticketplattform der DP World Tour und Ticketmaster UAE angeboten. Fans können sich online für ihre bevorzugten Turniertage registrieren und sich Eintrittskarten sichern.

Sind die regulären Ticketkontingente über die offiziellen Kanäle vollständig vergeben, ist Ticombo eine Möglichkeit, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt können Fans Eintrittskarten von anderen Fans erwerben, die nicht mehr zum Veranstaltungsort kommen können.

Wie viel kosten Tickets für die Abu Dhabi HSBC Championship?

Weltklasse-Golf in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist für jedes Budget zugänglich. Auf der offiziellen Ticketseite der DP World Tour kosten reguläre Eintrittskarten ab 0 AED. Wer sich vorab online registriert, erhält damit kostenlosen Zugang zum Gelände. Aufgewertete Ticket+-Pässe mit erhöhten Zuschauerbereichen und Getränkegutscheinen sind ab 175 AED erhältlich.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise je nach Tag üblicherweise bei etwa 150 AED. Falls die offiziellen Kontingente für den regulären Eintritt ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative, um kurzfristig noch Plätze zu bekommen.

Alles Wissenswerte zur Abu Dhabi HSBC Championship

Die Abu Dhabi HSBC Championship wurde erstmals 2006 ausgetragen und hat sich zu einem der bedeutendsten Turniere im Golfsport entwickelt. Früher fand das Event im Abu Dhabi Golf Club mit seiner ikonischen Falken-Trophäe statt. 2022 zog es auf den spektakulären, von Kyle Phillips entworfenen Platz Yas Links auf Yas Island um.

Als Teil der prestigeträchtigen Rolex Series bildet das Turnier die erste Station der DP World Tour Play-Offs. Das Teilnehmerfeld ist auf die 70 bestplatzierten verfügbaren Spieler der Race-to-Dubai-Wertung begrenzt. Ein Cut zur Halbzeit entfällt, sodass der Wettbewerb über die gesamte Turnierdauer intensiv bleibt. Stars wie Rory McIlroy und Tommy Fleetwood sowie frühere Major-Sieger kämpfen über 72 Löcher um wertvolle Punkte zum Saisonende.

Das solltet Ihr bei der Planung Eures Turnierbesuchs beachten: