So kauft Ihr Tickets für den spanischen Supercup 2027: Termine der Supercopa de Espana, Barcelona gegen Atletico, Real Madrid gegen Real Sociedad, Preise und mehr

Die Supercopa de España zieht um. Nach fünf fantastischen Jahren in Saudi-Arabien wird das kommende spanische Supercup-Miniturnier vom 2. bis 6. Februar 2027 in der Türkei ausgetragen. Spaniens größte Klubs spielen in drei der bekanntesten Stadien des europäischen Fußballs, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atlético Madrid kämpfen um den Titel. Titelverteidiger Barcelona trifft im ersten Halbfinale am 2. Februar auf Atlético Madrid, Real Sociedad spielt im zweiten am 3. Februar gegen Real Madrid. Die Sieger dieser Partien stehen sich am 6. Februar im Finale gegenüber.

Wer holt in Istanbul die erste spanische Trophäe der Saison? GOAL gibt einen Überblick über alle aktuellen Ticketinformationen zum spanischen Supercup 2027, darunter, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt und mit welchen Preisen voraussichtlich zu rechnen ist.

Wann findet der spanische Supercup 2027 statt?

Der spanische Supercup 2027 findet von Dienstag, dem 2. Februar, bis Samstag, dem 6. Februar 2027, in der Türkei statt. Erstmals wird das Miniturnier nicht wie üblich im Januar ausgetragen.

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Stadion (Ort) Dienstag, 2. Februar 2027 1. Halbfinale: Barcelona gegen Atlético Madrid Tickets Şükrü-Saracoğlu-Stadion (Istanbul) Mittwoch, 3. Februar 2027 2. Halbfinale: Real Sociedad gegen Real Madrid Tickets Beşiktaş-Stadion (Istanbul) Samstag, 6. Februar 2027 Finale: Teilnehmer stehen noch nicht fest Tickets Rams Park (Istanbul)

Wo wird der spanische Supercup 2027 ausgetragen?

Alle drei Spiele des spanischen Supercups 2027, die beiden Halbfinals und das Finale, werden in drei verschiedenen Stadien in Istanbul ausgetragen:

Şükrü-Saracoğlu-Stadion (1. Halbfinale)

Das Şükrü-Saracoğlu-Stadion, das aus Sponsoringgründen derzeit Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex heißt, zählt zu den legendärsten, einschüchterndsten und historisch bedeutendsten Fußballarenen Europas. Von seiner leidenschaftlichen Fangemeinde wird es oft ehrfürchtig als „Tempel“ bezeichnet.

Das reine Sitzplatzstadion liegt im lebhaften Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls, bietet Platz für 47.430 bis 50.530 Zuschauer und ist seit seiner Eröffnung 1908 die Heimspielstätte des türkischen Mehrspartenvereins Fenerbahçe.

Beşiktaş-Stadion (2. Halbfinale)

Das Beşiktaş-Stadion, auch als Tüpraş-Stadion bekannt, ist eine moderne Sportarena im Herzen Istanbuls, direkt am malerischen Bosporus. Mit seinem Blick über das Wasser, wo Europa und Asien aufeinandertreffen, gilt seine Lage weithin als eine der schönsten Stadionlagen der Welt. Das Stadion fasst rund 42.684 Fans und ist seit 2016 die Heimspielstätte von Beşiktaş mit ihrer leidenschaftlichen Atmosphäre.

Rams Park (Finale)

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit seiner Eröffnung 2011 ist er die Heimspielstätte von Galatasaray und bietet Platz für 53.978 Zuschauer.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali-Sami-Yen-Stadion, war mehr als 60 Jahre lang in Betrieb und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt. Offenbar stand es kurz vor dem Einsturz, und bei einer weiteren Nutzung hätte es zu einer schweren Stadionkatastrophe kommen können.

So kauft Ihr Tickets für den spanischen Supercup 2027

Der spanische Supercup wird vom Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) organisiert. Wer offizielle Tickets kaufen möchte, sollte Folgendes im Blick behalten:

Die offizielle Warteliste : Der RFEF hat sich mit „Fever“ zusammengetan, um eine offizielle Ticketwarteliste einzurichten. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Spielpläne und Preisbenachrichtigungen zu erhalten.

: Der RFEF hat sich mit „Fever“ zusammengetan, um eine offizielle Ticketwarteliste einzurichten. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Spielpläne und Preisbenachrichtigungen zu erhalten. Offizielle Verbandswebsite : Der allgemeine Verkauf wird zu einem späteren Zeitpunkt direkt über die Website des RFEF starten.

: Der allgemeine Verkauf wird zu einem späteren Zeitpunkt direkt über die Website des RFEF starten. Ticketportale der Klubs: Die teilnehmenden Mannschaften Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid und Real Sociedad erhalten ebenfalls jeweils ein eigenes offizielles Ticketkontingent für ihre Fans. Vereinsmitglieder (Socios) können sich näher am Turniertermin auf den offiziellen Ticketportalen informieren.

Der RFEF hat den genauen Termin für den allgemeinen Verkaufsstart noch nicht bekannt gegeben. In der Vergangenheit gingen offizielle Tickets für den spanischen Supercup erst näher am Turniertermin in den Verkauf, üblicherweise wenige Wochen vor dem Anpfiff.

Da die Ausgabe 2027 Anfang Februar stattfindet, wird erwartet, dass Tickets für die breite Öffentlichkeit etwa Ende Dezember 2026 oder im Januar 2027 verfügbar werden.

Fans, die sich Plätze sichern möchten, können Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo sichert sämtliche Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die jeweilige Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr eine vollständige Rückerstattung.

Wie viel kosten Tickets für den spanischen Supercup 2027?

Die offiziellen Ticketpreise für den spanischen Supercup 2027 in Istanbul wurden noch nicht veröffentlicht. Der Königliche Spanische Fußballverband (RFEF) gibt die offiziellen Verkaufszeiträume, die genauen Sitzplatzkategorien und die regulären Ticketpreise üblicherweise erst näher am Turnierbeginn bekannt.

Als Anhaltspunkt: Bei den jüngsten Ausgaben in Saudi-Arabien kosteten die günstigsten offiziellen Tickets für die Halbfinals ab etwa 25 US-Dollar, für das Finale ab rund 47 US-Dollar. Plätze in den besten Bereichen des Unterrangs und VIP-Plätze waren deutlich teurer.

Weitere Informationen findet Ihr auf den offiziellen Websites des RFEF und der Klubs. Auch Zweitmarktplattformen wie Ticombo zeigen die aktuelle Verfügbarkeit an.

Alles Wissenswerte über den spanischen Supercup

Es wird die 43. Ausgabe der Supercopa de España sein. An dem jährlich ausgetragenen Wettbewerb nehmen der Meister und Vizemeister der La Liga sowie der Sieger und Finalist der Copa del Rey aus der Vorsaison teil. Seit 2020 wird er als Miniturnier mit vier Mannschaften gespielt. 2027 findet er erstmals in der Türkei statt.

Barcelona reist als Titelverteidiger und Favorit nach Istanbul. Der Klub gewann im Januar 2026 seinen 16. Titel und baute damit seinen Rekord aus. Im Finale in Dschidda besiegte Barcelona Real Madrid und gewann damit zum dritten Mal binnen vier Jahren einen Supercopa-Clásico. Barcelona ist als Meister der La Liga qualifiziert, Real Madrid als Vizemeister.

Die unerwartete Wendung kommt in diesem Jahr aus der Copa del Rey. Real Sociedad überraschte Atlético Madrid im Finale 2026 und gewann nach Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschießen den vierten Copa-Titel. Beide Finalisten sicherten sich damit ihren Platz in Istanbul. So kommt es zu einer seltenen Supercopa ohne Athletic Bilbao oder einen Außenseiter mit niedriger Setzung: Es treten ausschließlich vier Schwergewichte an.

Auch die Halbfinalauslosung hält eine neue Konstellation bereit. Gemäß dem Modus trifft der Sieger der Copa del Rey auf den Vizemeister der La Liga. Real Sociedad bekommt es somit mit Real Madrid zu tun, während Barcelona gegen Atlético Madrid um den Finaleinzug spielt. Ein Clásico-Finale ist erneut möglich, aber zum ersten Mal seit Jahren alles andere als garantiert.

Wer spielt beim spanischen Supercup 2027?

Alle vier Klubs wissen, wie man die Trophäe gewinnt. Hier sind die Teilnehmer und ihre Supercopa-Bilanz: