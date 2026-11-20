Die Supercopa de España zieht um. Nach fünf fantastischen Jahren in Saudi-Arabien wird das kommende Mini-Turnier um den spanischen Supercup vom 2. bis 6. Februar 2027 in der Türkei ausgetragen. Spaniens größte Klubs treten in drei der bekanntesten Fußballstadien Europas an, und Ihr könnt schon heute Tickets buchen.

Das Teilnehmerfeld ist mit Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atletico Madrid hochkarätig besetzt. Titelverteidiger Barcelona trifft im ersten Halbfinale am 2. Februar auf Atletico Madrid, während Real Sociedad im zweiten Halbfinale am 3. Februar gegen Real Madrid spielt. Die Sieger dieser Partien stehen sich am 6. Februar im Finale gegenüber.

Wer holt in Istanbul die erste spanische Trophäe der Saison? GOAL gibt Euch alle aktuellen Informationen zu den Tickets für den spanischen Supercup 2027, darunter, wie Ihr Euch Plätze sichert und mit welchen Preisen zu rechnen ist.

Wann findet der spanische Supercup 2027 statt?

Der spanische Supercup 2027 findet von Dienstag, dem 2. Februar, bis Samstag, dem 6. Februar 2027, in der Türkei statt. Erstmals wird das Mini-Turnier nicht wie üblich im Januar ausgetragen.

Datum Partie (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Dienstag, 2. Februar 2027 1. Halbfinale: Barcelona gegen Atletico Madrid Tickets Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Mittwoch, 3. Februar 2027 2. Halbfinale: Real Sociedad gegen Real Madrid Tickets Beşiktaş Stadium (Istanbul) Samstag, 6. Februar 2027 Finale: steht noch nicht fest Tickets Rams Park (Istanbul)

Wo wird der spanische Supercup 2027 ausgetragen?

Alle drei Spiele des spanischen Supercups 2027, die beiden Halbfinals und das Finale, werden in drei verschiedenen Stadien in Istanbul ausgetragen:

Şükrü Saracoğlu Stadium (1. Halbfinale)

Das Şükrü Saracoğlu Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex heißt, gehört zu den legendärsten, einschüchterndsten und historisch bedeutendsten Fußballstadien Europas. Die leidenschaftlichen Fans verehren es oft als „Tempel“.

Das reine Sitzplatzstadion liegt im lebhaften Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls und bietet 47.430 bis 50.530 Zuschauern Platz. Seit seiner Eröffnung 1908 ist es die Heimspielstätte des türkischen Mehrspartenvereins Fenerbahçe.

Beşiktaş Stadium (2. Halbfinale)

Das Beşiktaş Stadium, auch als Tüpraş Stadium bekannt, ist eine moderne Sportarena im Herzen Istanbuls, direkt am malerischen Bosporus. Mit seinem Blick auf das Wasser, an dem Europa und Asien aufeinandertreffen, gilt seine Lage weithin als eine der schönsten Stadionlagen der Welt. Das Stadion fasst rund 42.684 Fans und ist seit 2016 die Heimspielstätte von Beşiktaş.

Rams Park (Finale)

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit seiner Eröffnung 2011 ist er die Heimspielstätte von Galatasaray und bietet 53.978 Zuschauern Platz.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali Sami Yen Stadium, war mehr als 60 Jahre lang in Betrieb und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt. Es stand offenbar kurz vor dem Einsturz, und bei einer weiteren Nutzung hätte es zu einer schweren Stadionkatastrophe kommen können.

So kauft Ihr Tickets für den spanischen Supercup 2027

Das Turnier um den spanischen Supercup wird vom spanischen Fußballverband (RFEF) organisiert. Wenn Ihr offizielle Tickets kaufen möchtet, solltet Ihr Folgendes im Blick behalten:

Die offizielle Warteliste : Die RFEF hat gemeinsam mit „Fever“ eine offizielle Ticket-Warteliste eingerichtet. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Spielpläne und Preisbenachrichtigungen zu erhalten.

: Die RFEF hat gemeinsam mit „Fever“ eine offizielle Ticket-Warteliste eingerichtet. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Spielpläne und Preisbenachrichtigungen zu erhalten. Die offizielle Verbandswebsite : Der freie Verkauf wird zu einem späteren Zeitpunkt direkt über die Website der RFEF beginnen.

: Der freie Verkauf wird zu einem späteren Zeitpunkt direkt über die Website der RFEF beginnen. Die Ticketportale der Klubs: Die teilnehmenden Teams Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid und Real Sociedad erhalten jeweils eigene offizielle Ticketkontingente für ihre Fans. Klubmitglieder (Socios) können kurz vor dem Turnier die offiziellen Ticketportale prüfen.

Die RFEF hat den genauen Termin für den freien Verkauf noch nicht bekannt gegeben. In der Vergangenheit gingen offizielle Tickets für den spanischen Supercup meist erst näher am Turnier in den Verkauf, üblicherweise wenige Wochen vor dem Anpfiff.

Da die Ausgabe 2027 Anfang Februar stattfindet, werden Tickets im freien Verkauf voraussichtlich ab Ende Dezember 2026 oder im Januar 2027 erhältlich sein.

Neben dem Erstverkauf über offizielle Ticketportale können Fans Plätze auch auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig über alternative Wege Tickets kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den spanischen Supercup 2027?

Die offiziellen Ticketpreise für den spanischen Supercup 2027 in Istanbul stehen noch nicht fest. Der spanische Fußballverband (RFEF) gibt die offiziellen Verkaufszeiträume, die genauen Sitzplatzkategorien und die regulären Ticketpreise üblicherweise erst näher am Turnierbeginn bekannt.

Als Anhaltspunkt dienen die offiziellen Ticketpreise der jüngsten Ausgaben in Saudi-Arabien: Die günstigsten Halbfinalplätze kosteten ab etwa 25 US-Dollar, Tickets für das Finale ab rund 47 US-Dollar. Für Plätze in bevorzugter Lage im Unterrang und für VIP-Plätze stiegen die Preise deutlich an.

Behalten Sie für weitere Informationen die offiziellen Websites der RFEF und der Klubs sowie Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles Wissenswerte über den spanischen Supercup

Es ist die 43. Ausgabe der Supercopa de España, des jährlichen Wettbewerbs mit den Siegern und Zweitplatzierten der La Liga und der Copa del Rey aus der Vorsaison. Seit 2020 wird er als Mini-Turnier mit vier Teams ausgetragen. 2027 findet er erstmals in der Türkei statt.

Barcelona reist als Titelverteidiger und Favorit nach Istanbul. Der Klub gewann im Januar 2026 seinen 16. Titel und baute damit seinen Rekord aus. Im Finale in Dschidda besiegte er Real Madrid und feierte so seinen dritten Supercopa-Sieg im Clásico innerhalb von vier Jahren. Barcelona ist als La-Liga-Meister qualifiziert, Real Madrid als Vizemeister.

Für eine überraschende Wendung sorgt in diesem Jahr die Copa del Rey. Real Sociedad bezwang Atletico Madrid im Finale 2026 mit 4:3 im Elfmeterschießen nach Verlängerung, holte seinen vierten Copa-Titel und qualifizierte sich ebenso wie der Finalgegner für Istanbul. Damit steht eine seltene Supercopa ohne Athletic Bilbao oder einen niedrig gesetzten Außenseiter bevor: Es treten ausschließlich vier Schwergewichte an.

Auch die Halbfinalauslosung bringt eine neue Konstellation mit sich. Das Format sieht ein Duell zwischen dem Sieger der Copa del Rey und dem Vizemeister der La Liga vor. Real Sociedad bekommt es daher mit Real Madrid zu tun, während Barcelona gegen Atletico Madrid um den Finaleinzug spielt. Ein Clásico im Finale ist erneut möglich, aber erstmals seit Jahren keineswegs garantiert.

Wer spielt beim spanischen Supercup 2027?

Alle vier Klubs wissen, wie man die Trophäe gewinnt. Hier seht Ihr die Teilnehmer und ihre bisherigen Erfolge bei der Supercopa: