Du möchtest noch einen Grand Prix besuchen, bevor eine sensationelle F1-Saison zu Ende geht? Nichts geht über ein Erlebnis vor Ort. Beim Großen Preis von Mexiko-Stadt vom 30. Oktober bis zum 1. November kannst du dir diesen Wunsch erfüllen.

Der Große Preis von Mexiko, der seit 2021 als Großer Preis von Mexiko-Stadt bekannt ist, findet seit seiner ersten Aufnahme in den F1-Kalender im Jahr 1963 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez statt.

Obwohl das Rennen zwischenzeitlich mehrfach nicht ausgetragen wurde, ist es inzwischen ein fester Bestandteil des Motorsportkalenders. Die Strecke ist äußerst beliebt und für ihre leidenschaftlichen Fans und dramatischen Rennen bekannt.

Ob eingefleischter F1-Fan oder gelegentlicher Zuschauer: Der Große Preis von Mexiko-Stadt verspricht ein Erlebnis für alle Sinne. GOAL erklärt dir, wie und wo du Tickets für den Grand Prix kaufen kannst und was sie kosten.

Wann findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende, von Freitag, dem 30. Oktober, bis Sonntag, dem 1. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Rennstrecke (Ort) Tickets Sonntag, 1. November 14 Uhr (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) Tickets

So kaufst du Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026

Fans können Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Sie werden über das Ticketportal der Formel 1 angeboten, das direkt über die offizielle Website des Sports erreichbar ist, und sind auch auf der Website des Autodromo Hermanos Rodriguez erhältlich.

Beachte, dass die Rennstrecke für den Großen Preis von Mexiko-Stadt in verschiedene, farblich gekennzeichnete Zonen unterteilt ist. Um in die jeweilige Zone zu gelangen, musst du den entsprechenden Eingang benutzen. Jede Zone verfügt über eine eigene Fanzone mit allen notwendigen Dienstleistungen und Einrichtungen.

Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Zonen:

Zone Wichtigste Tribünen & Bereiche Blick auf die Strecke Geeigneter Eingang Grün (Verde) Tribünen 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Boxengasse, Startaufstellung, Hauptgerade mit Start und Ziel Eingänge 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribüne 2A Vorbeifahrten mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptgeraden (allgemeiner Einlass) Eingang 8 Blau (Azul) Tribünen 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Bremszone vor Kurve 1, Moisés-Solana-S-Kurven (Kurven 1–3) Eingänge 9 & 12 Gelb (Amarilla) Tribünen 7, 9, 10, 11 Kurvenreiche Passage mit den Kurven 4–6 am Ende der zweiten DRS-Zone Eingänge 13 & 14 Grau (Gris) Tribüne 14 (Foro Sol Sur) Stadionabschnitt, Kurven 13–14, Siegerehrung nach dem Rennen Eingang 2 Braun (Café) Tribüne 15 (Foro Sol Norte) Stadionabschnitt, langsame Kurven, gewaltige Atmosphäre wie bei einem Konzert Eingang 2

Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen ankommen.

Was kosten Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026?

Offizielle Dreitagestickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez kosten je nach Zone und Tribünenbereich zwischen 3.900 und 30.500 MXN (215 bis 1.678 US-Dollar). Die Tickets gelten ausschließlich für die jeweilige Zone. Wer sich auf der Rennstrecke befindet, kann nicht in andere farblich gekennzeichnete Zonen wechseln.

Tribüne Streckenzone Lage & Aussicht Offizielle Dreitagestickets (MXN) Grada 1 & 2 Grün Hauptgerade, Boxengasse & Geschehen in der Startaufstellung 30.500 Grada 10 Gelb Schnelle Kurven (Kurven 4 bis 6) 19.900 Grada 11 Gelb Kurve 6 & Anfahrt zu den See-S-Kurven 18.300 Grada 4 & 5 Blau Wichtiger Bremspunkt & Geschehen in den Kurven 1 und 2 15.000 Grada 5A Blau Blick von innen auf die ersten drei Kurven 13.900 Grada 7 Gelb Einfahrt in die Kurvenkombination 4 und 5 13.900 Grada 6 Blau Beschleunigungszone nach Kurve 3 13.000 Grada 12 Gelb Schneller Abschnitt durch die Kurven 4 bis 6 12.800 Grada 9 Blau Beschleunigung auf der Gegengeraden 12.400 Grada 8 Blau Mitte der schnellen Gegengeraden 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grau Im berühmten Stadion, letzte Kurven & Siegerpodest 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Braun Im berühmten Stadion, langsame Schikane 10.000 Grada 3A & 6B Blau Einfahrt in einen wichtigen Überholbereich / Gegengerade 9.900 Grada 6A Blau Stehplatzbereich mit allgemeinem Einlass 7.000 Grada 2A Orange Stehplätze an der Boxengeraden / allgemeiner Einlass für Besucher aus dem Inland 3.900

VIP- & Hospitality-Pakete

Wer mehr als einen gewöhnlichen Tribünenplatz sucht, findet bei exklusiven VIP-Paketen erstklassige Verpflegung, Bars mit kostenlosen Getränken und Zugang zum Fahrerlager:

Champions Club : Er liegt direkt an der Hauptgeraden. Die Preise beginnen bei ungefähr 5.600 US-Dollar. Enthalten sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zum Hospitality-Bereich und geführte Touren durch das Fahrerlager.

F1 Paddock Club : Die exklusivste Kategorie befindet sich entweder oberhalb des Boxengebäudes oder auf der zweiten Ebene des Foro-Sol-Stadions. Die Preise beginnen bei etwa 9.600 US-Dollar.

Behalte kurz vor der Veranstaltung die offiziellen Websites der F1 und des Autodromo Hermanos Rodriguez im Blick, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende des Großen Preises von Mexiko-Stadt 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Mexiko-Stadt verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, CST) Freitag, 30. Oktober 1. Training 12:30 Uhr Freitag, 30. Oktober 2. Training 16:00 Uhr Samstag, 31. Oktober 3. Training 11:30 Uhr Samstag, 31. Oktober Qualifying 15:00 Uhr Sonntag, 1. November Rennen 14:00 Uhr

Wo findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt findet wie immer auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez statt. Vor 1979 war die Strecke allerdings als Magdalena Mixhuca bekannt.

Die Rennstrecke wurde 1959 eröffnet. Ihr heutiger Verlauf entspricht noch weitgehend dem der ursprünglichen Strecke. Allerdings führt die moderne, rund 4,3 Kilometer lange Streckenführung durch ein ehemaliges Baseballstadion und bietet damit eine der eindrucksvollsten Kulissen des F1-Jahres.

Das Autodromo Hermanos Rodriguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel. Das macht den Grand Prix für die Fahrer zu einer atemraubenden Erfahrung. Auch die F1-Teams müssen einiges bedenken, denn die dünne Luft wirkt sich auf die Motorleistung und die Aerodynamik aus.

Valtteri Bottas hält mit 1:17,774 Minuten den Rundenrekord. Er fuhr diese Zeit beim Rennen 2021, das Max Verstappen gewann.

So erreichst du den Großen Preis von Mexiko-Stadt

Der nächstgelegene Flughafen zum Autodromo Hermanos Rodriguez ist der internationale Flughafen Benito Juarez, auch bekannt als internationaler Flughafen Mexiko-Stadt. Er liegt etwa zehn Kilometer östlich der Rennstrecke.

Mietwagen:

Am internationalen Flughafen Benito Juarez stehen in den Terminals mehrere Mietwagenanbieter zur Verfügung, darunter Avis, Budget und Hertz.

Taxis und Fahrdienste:

In Mexiko-Stadt können sich Reisende bequem mit Taxis und Fahrdiensten fortbewegen. Zu den beliebten Optionen gehören Uber, Didi und reguläre Taxis (Sitio de Taxis oder Taxi Libre).

Öffentliche Verkehrsmittel:

Um vom internationalen Flughafen Benito Juarez mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum von Mexiko-Stadt zu gelangen, stehen dir unter anderem die Metro und der Metrobus zur Verfügung. Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt organisiert außerdem einen Ticket2ride-Service. Dieser Shuttle-Service bringt Besucher von ausgewählten Orten zur Rennstrecke und zurück.

Was erwartet dich beim Großen Preis von Mexiko 2026?

In den 1970er-Jahren war der Große Preis von Mexiko ein Höhepunkt der goldenen Ära der F1. Er zog riesige Zuschauermengen an und bot packende Unterhaltung. Ein Faktor für den jüngsten Wiederaufschwung und die wachsende Beliebtheit des Rennens war der Erfolg des mexikanischen Fahrers Sergio Perez. Er wurde in der F1-Weltmeisterschaft 2023 hinter Max Verstappen Zweiter und landete elf Jahre in Folge (2014–2024) unter den ersten zehn der Fahrerwertung. Nach seiner Abwesenheit in der Saison 2025 kehrt er in diesem Jahr in seinem Cadillac zurück.

Der einzige andere Mexikaner, der ein F1-Rennen gewann, war Pedro Rodriguez im Jahr 1970. Tragischerweise starb er ein Jahr später nach einem Rennunfall. Sein Vermächtnis lebt jedoch weiter: Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde 1979 zu Ehren von ihm und seinem Bruder Ricardo, ebenfalls ein ehemaliger F1-Fahrer, umbenannt.

Das Autodromo Hermanos Rodríguez ist eine beeindruckende Rennstrecke, die F1-Fans mindestens einmal im Leben vor Ort erleben sollten. Sie liegt mitten in Mexikos Hauptstadt und ist vor allem durch ihre gewaltige, 1,2 Kilometer lange Hauptgerade geprägt. Sie gehört zu den längsten des gesamten F1-Jahres, und moderne F1-Autos erreichen dort Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stadionabschnitt im Foro Sol, wo die Autos durch einen von Tribünen umschlossenen Bereich fahren.

Lando Norris dominierte den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2025 und übernahm durch das Ergebnis die Führung in der Fahrerwertung. Der McLaren-Pilot kam mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull ins Ziel. Erwartet uns diesmal wieder ein dramatisches Rennen? Wenn du an einem der denkwürdigsten Tage im mexikanischen Sportkalender dabei sein möchtest, solltest du nicht zu lange warten.



