Du möchtest noch einen Grand Prix besuchen, bevor eine sensationelle Formel-1-Saison zu Ende geht? Es gibt nichts Besseres, als live dabei zu sein. Beim Großen Preis von Mexiko-Stadt, der vom 30. Oktober bis zum 1. November stattfindet, kannst du dir diesen Wunsch erfüllen.

Der Große Preis von Mexiko, der seit 2021 als Großer Preis von Mexiko-Stadt bekannt ist, wird seit seiner ersten Aufnahme in den Formel-1-Kalender im Jahr 1963 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen.

Obwohl das Rennen zwischenzeitlich über längere Zeiträume nicht stattfand, ist es heute ein fester Bestandteil des Motorsportkalenders. Die Strecke ist äußerst beliebt und bekannt für ihre leidenschaftlichen Fans und dramatischen Rennen.

Ob eingefleischter Formel-1-Fan oder gelegentlicher Zuschauer: Der Große Preis von Mexiko-Stadt verspricht ein Erlebnis für alle Sinne. GOAL erklärt dir, wie du Tickets für den Grand Prix kaufen kannst, was sie kosten und wo sie erhältlich sind.

Wann findet der Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 30. Oktober, bis Sonntag, dem 1. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Rennstrecke (Ort) Tickets Sonntag, 1. November 14 Uhr (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) Tickets

So kaufst du Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026

Fans können Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 bei verschiedenen Anbietern kaufen. Sie werden über das Formel-1-Ticketportal angeboten, das direkt über die offizielle Website der Rennserie erreichbar ist, und sind auch auf der Website des Autodromo Hermanos Rodriguez erhältlich.

Bitte beachte, dass die Rennstrecke für den Grand Prix von Mexiko-Stadt in verschiedene, farblich gekennzeichnete Zonen unterteilt ist. Um in die jeweilige Zone zu gelangen, musst du den entsprechenden Eingang benutzen. Jede Zone verfügt über einen eigenen Fanbereich mit allen notwendigen Dienstleistungen und Einrichtungen.

Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Zonen:

Zone Wichtigste Tribünen & Bereiche Blick auf die Strecke Geeigneter Eingang Grün (Verde) Tribünen 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Boxengasse, Startaufstellung, Hauptstart- und Zielgerade Eingänge 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribüne 2A Vorbeifahrten mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptgeraden (freier Eintrittsbereich) Eingang 8 Blau (Azul) Tribünen 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Bremszone vor Kurve 1, Moisés-Solana-S-Kurven (Kurven 1 bis 3) Eingänge 9 & 12 Gelb (Amarilla) Tribünen 7, 9, 10, 11 Kurvenreiche Passage der Kurven 4 bis 6 am Ende der zweiten DRS-Zone Eingänge 13 & 14 Grau (Gris) Tribüne 14 (Foro Sol Sur) Stadionabschnitt, Kurven 13 und 14, Siegerehrung nach dem Rennen Eingang 2 Braun (Café) Tribüne 15 (Foro Sol Norte) Stadionabschnitt, langsame Kurven, Atmosphäre wie bei einem großen Konzert Eingang 2

Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026?

Offizielle 3-Tages-Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez kosten je nach Zone und Sitzplatzbereich zwischen 3.900 und 30.500 MXN (215 bis 1.678 US-Dollar). Die Tickets sind strikt an eine Zone gebunden. Das bedeutet, dass du innerhalb der Rennstrecke nicht in andere farblich gekennzeichnete Zonen wechseln kannst.

Tribüne Streckenzone Lage & Aussicht Offizielle 3-Tages-Tickets (MXN) Grada 1 & 2 Grün Hauptgerade, Boxengasse & Geschehen in der Startaufstellung 30.500 Grada 10 Gelb Schnelle Kurven (Kurven 4 bis 6) 19.900 Grada 11 Gelb Kurve 6 & Anfahrt auf die Lake-S-Kurven 18.300 Grada 4 & 5 Blau Wichtiger Bremspunkt & Renngeschehen in den Kurven 1 und 2 15.000 Grada 5A Blau Blick von innen auf die erste Kurvenkombination von Kurve 1 bis 3 13.900 Grada 7 Gelb Einfahrt in die Kurvenkombination 4 und 5 13.900 Grada 6 Blau Beschleunigungszone nach Kurve 3 13.000 Grada 12 Gelb Schneller Abschnitt durch die Kurven 4 bis 6 12.800 Grada 9 Blau Beschleunigung auf der Gegengeraden 12.400 Grada 8 Blau Mitte der schnellen Gegengeraden 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grau Im berühmten Stadion, letzte Kurven & Podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Braun Im berühmten Stadion, langsame Schikanenpassage 10.000 Grada 3A & 6B Blau Einfahrt in einen Bereich mit vielen Überholmanövern / Gegengerade 9.900 Grada 6A Blau Stehplatzbereich mit freier Platzwahl 7.000 Grada 2A Orange Stehplätze in der Mitte der Boxengeraden / inländischer Bereich mit freier Platzwahl 3.900

VIP- & Hospitality-Pakete

Wenn du mehr als einen gewöhnlichen Tribünenplatz suchst, bieten hochwertige VIP-Pakete erstklassiges Essen, offene Bars und Zugang zum Fahrerlager:

Champions Club : Er liegt direkt an der Hauptgeraden. Die Preise beginnen bei ungefähr 5.600 US-Dollar. Enthalten sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zu einer Hospitality-Lounge und geführte Touren durch das Fahrerlager.

F1 Paddock Club : Die exklusivste Kategorie befindet sich entweder über dem Boxengebäude oder auf der zweiten Ebene des Foro-Sol-Stadions. Die Preise beginnen bei etwa 9.600 US-Dollar.

Halte dich kurz vor der Veranstaltung auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Autodromo Hermanos Rodriguez über weitere Informationen auf dem Laufenden. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende des Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen des Grand Prix von Mexiko-Stadt verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, CST) Freitag, 30. Oktober 1. Freies Training 12:30 Uhr Freitag, 30. Oktober 2. Freies Training 16:00 Uhr Samstag, 31. Oktober 3. Freies Training 11:30 Uhr Samstag, 31. Oktober Qualifying 15:00 Uhr Sonntag, 1. November Rennen 14:00 Uhr

Wo findet der Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt 2026 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt wird wie schon immer auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen. Vor 1979 war die Strecke allerdings als Magdalena Mixhuca bekannt.

Die Rennstrecke wurde 1959 eröffnet. Ihr heutiger Verlauf folgt noch immer weitgehend dem der ursprünglichen Strecke. Die moderne, etwa 4,2 Kilometer (4,3 Kilometer) lange Streckenführung führt allerdings durch ein ehemaliges Baseballstadion und bietet damit eine der eindrucksvollsten Kulissen der Formel-1-Saison.

Der Autodromo Hermanos Rodriguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel. Das macht den Grand Prix für die Fahrer zu einer kräftezehrenden Erfahrung. Auch die Formel-1-Teams müssen einiges bedenken, denn die dünne Luft beeinflusst die Motorleistung und die Aerodynamik.

Valtteri Bottas hält mit 1:17,774 Minuten den Rundenrekord. Er fuhr diese Zeit bei der Ausgabe des Rennens 2021, die Max Verstappen gewann.

Anreise zum Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt

Der nächstgelegene Flughafen zum Autodromo Hermanos Rodriguez ist der Benito Juarez International Airport, auch bekannt als Mexico City International Airport. Er liegt etwa 10 Kilometer östlich der Rennstrecke.

Mietwagen:

Am Benito Juarez International Airport gibt es in den Terminals bequem erreichbare Autovermietungen. Dazu gehören Avis, Budget und Hertz.

Taxis und Fahrdienste:

In Mexiko-Stadt stehen Reisenden mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um bequem mit Taxis und Fahrdiensten durch die Stadt zu kommen. Zu den beliebtesten zählen Uber, Didi und reguläre Taxis (Sitio de Taxis oder Taxi Libre).

Öffentliche Verkehrsmittel:

Für die Fahrt vom Benito Juarez International Airport ins Zentrum von Mexiko-Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es mehrere Möglichkeiten, darunter die Metro und der Metrobus. Die Rennstrecke von Mexiko-Stadt organisiert außerdem den Ticket2ride-Service. Dieser Shuttle-Service fährt von ausgewählten Orten zur Strecke und zurück.

Was ist vom Formel-1-Grand-Prix von Mexiko 2026 zu erwarten?

In den 1970er-Jahren war der Große Preis von Mexiko ein Höhepunkt der goldenen Ära der Formel 1. Er zog riesige Zuschauermengen an und bot packende Unterhaltung. Ein Faktor für den jüngsten Wiederaufschwung und die gestiegene Beliebtheit des Rennens war der Erfolg des mexikanischen Fahrers Sergio Perez. Er wurde 2023 hinter Max Verstappen Zweiter in der Formel-1-Weltmeisterschaft und erreichte in der Fahrerwertung elf Jahre in Folge einen Platz unter den ersten zehn (2014 bis 2024). Nach seiner Abwesenheit in der Saison 2025 kehrt er dieses Jahr in seinem Cadillac zurück.

Der einzige andere Mexikaner, der ein Formel-1-Rennen gewann, war Pedro Rodriguez im Jahr 1970. Tragischerweise starb er ein Jahr später nach einem Zwischenfall bei einem Rennen. Sein Vermächtnis lebt jedoch weiter: Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde 1979 zu Ehren von ihm und seinem Bruder Ricardo, ebenfalls ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, umbenannt.

Der Autodromo Hermanos Rodríguez ist eine beeindruckende Rennstrecke, die Formel-1-Fans mindestens einmal im Leben vor Ort erleben sollten. Die Strecke liegt mitten im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt. Charakteristisch ist ihre enorme, 1,2 Kilometer lange Hauptgerade, eine der längsten im gesamten Formel-1-Kalender. Auf ihr erreichen moderne Formel-1-Autos Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stadionabschnitt Foro Sol, in dem die Autos durch eine von Tribünen umschlossene Passage fahren.

Lando Norris dominierte den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2025 und übernahm durch das Ergebnis die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Der McLaren-Pilot kam mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc von Ferrari und Max Verstappen von Red Bull ins Ziel. Steht uns diesmal wieder ein dramatisches Rennen bevor? Warte nicht zu lange, wenn du bei einem der denkwürdigsten Tage im mexikanischen Sportkalender dabei sein möchtest.



