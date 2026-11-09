Der FIFA-Interkontinental-Pokal geht 2026 in seine dritte Auflage. Die Champions der sechs Kontinentalverbände des Weltfußballs treten an, um den unangefochtenen Klubweltmeister zu küren. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli und Auckland FC haben sich ihre Plätze im Turnier bereits gesichert. Wer Südamerika vertritt, entscheidet sich erst später im Jahr.

GOAL hat alle Informationen, die Fans brauchen, um das Turnier zu verfolgen und sich Tickets zu sichern, sobald diese in den Verkauf gehen.

Wann findet der FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets 9. Dezember 2026 Derby der Amerikas: Toluca gegen den Copa-Libertadores-Sieger Doha, Katar Tickets 12. Dezember 2026 FIFA Challenger Cup: Sieger des Afrika-Asien-Pazifik-Cups gegen den Sieger des Derbys der Amerikas Doha, Katar Tickets 16. Mitte Dezember 2026 Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals: Paris Saint-Germain gegen den Sieger des Challenger Cups Doha, Katar Tickets

Wo kann man Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 kaufen?

Ticombo ist die beste Option, um sich Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 zu sichern, sobald die Spiele verfügbar sind. Auf dem Marktplatz werden verifizierte Tickets für Fußballspiele weltweit angeboten. Käuferschutz und eine sichere Zahlungsabwicklung sind bei jeder Bestellung inbegriffen. Einfach das gewünschte Spiel auswählen, die verfügbaren Angebote nach Kategorie und Sitzplatzlage durchsehen und den Kauf mit wenigen Klicks abschließen.

Bis dahin lohnt es sich, Ticombo im Blick zu behalten: Angebote werden eingestellt, sobald die Austragungsorte und Termine bestätigt sind. Dann ist Eile geboten, denn die vergangenen Auflagen waren schnell ausverkauft.

Wie viel kosten Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026?

Die genauen Preise für 2026 wurden noch nicht veröffentlicht, doch die jüngste Vergangenheit bietet Fans eine Orientierung. Bei der Ausgabe 2025 in Katar waren Tickets im regulären Verkauf der FIFA für die frühen Runden bereits ab 20 QAR, umgerechnet etwa 5 US-Dollar, erhältlich. Auf Wiederverkaufsplattformen gingen die Preise dagegen deutlich weiter auseinander, als die Nachfrage stieg.

Tickets für das Finale des Interkontinental-Pokals kosteten zwischen etwa 82 US-Dollar für die günstigsten verfügbaren Plätze und durchschnittlich rund 217 US-Dollar für ein Ticket der mittleren Preisklasse.

Die Spiele des Afrika-Asien-Pazifik-Cups und des Derbys der Amerikas bieten in der Regel den günstigsten Zugang zum Turnier. Für den Challenger Cup und das Finale selbst sind angesichts der Bedeutung dieser Partien höhere Preise zu erwarten. Auf Ticombo ändern sich die Preise mit Angebot und Nachfrage in Echtzeit. Je früher Fans buchen, sobald Tickets verfügbar sind, desto größer ist die Chance auf den günstigsten verfügbaren Platz. Auf der Plattform lassen sich außerdem Sitzplatzkategorien direkt vergleichen. So findet man leichter ein Ticket, das ins Budget passt, ohne auf die Atmosphäre verzichten zu müssen.

Alles Wissenswerte zum FIFA-Interkontinental-Pokal 2026

Der Interkontinental-Pokal wird in vier Phasen mit insgesamt fünf Spielen ausgetragen. Den Auftakt macht der Afrika-Asien-Pazifik-Cup, bei dem die Champions der AFC und der CAF sowie der Vertreter Ozeaniens in einem Mini-K.-o.-Turnier mit zwei Spielen antreten. Das Austragungsrecht wechselt dabei jedes Jahr zwischen Asien und Afrika. Im Derby der Amerikas trifft anschließend der Sieger des CONCACAF Champions Cups in einem Spiel auf den Copa-Libertadores-Sieger. Die Sieger dieser beiden Duelle spielen an einem neutralen Austragungsort im FIFA Challenger Cup gegeneinander. Wer dort gewinnt, trifft auf den Sieger der UEFA Champions League, der ohne Einsatz in einer früheren Runde direkt im Finale steht.

Fünf der sechs Startplätze für 2026 sind bereits vergeben. Al-Ahli qualifizierte sich als Sieger der AFC Champions League Elite nach einem Erfolg gegen Machida Zelvia in Dschidda. Toluca sicherte sich den CONCACAF-Platz mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Tigres. Mamelodi Sundowns gewann das Finale der CAF Champions League gegen AS FAR, und Auckland FC holte sich Ozeaniens Startplatz durch den Gewinn der erstmals ausgetragenen OFC Professional League. Paris Saint-Germain geht als europäischer Champion und Titelverteidiger des Interkontinental-Pokals ins Turnier. Nach der Titelverteidigung in der Champions League durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal in Budapest steht PSG erneut direkt im Finale. Offen ist nur noch der Startplatz Südamerikas: Der Copa-Libertadores-Sieger 2026 wird erst später im Jahr ermittelt.