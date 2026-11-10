Der FIFA-Interkontinental-Pokal kehrt 2026 zu seiner dritten Ausgabe zurück. Die Meister der sechs Kontinentalverbände des Weltfußballs treten an, um den unangefochtenen Klubweltmeister zu ermitteln. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli und Auckland FC haben sich ihre Plätze im Turnier bereits gesichert. Wer Südamerika vertritt, entscheidet sich erst im Laufe des Jahres.

GOAL hat alle Informationen, die Fans brauchen, um das Turnier zu verfolgen und sich Tickets zu sichern, sobald diese in den Verkauf gehen.

Wann findet der FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Partie Austragungsort Tickets 9. Dezember 2026 Derby der Amerikas: Toluca gegen den Sieger der Copa Libertadores Doha, Katar Tickets 12. Dezember 2026 FIFA Challenger Cup: Sieger des Afrika-Asien-Pazifik-Pokals gegen den Sieger des Derbys der Amerikas Doha, Katar Tickets 16. Mitte Dezember 2026 Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals: Paris Saint-Germain gegen den Sieger des Challenger Cups Doha, Katar Tickets

Wo kann man Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 kaufen?

Ticombo ist die beste Option, um sich Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026 zu sichern, sobald die Spiele verfügbar sind. Auf dem Marktplatz werden verifizierte Tickets für Fußballspiele auf der ganzen Welt angeboten. Käuferschutz und sichere Zahlungsabwicklung sind bei jeder Bestellung inbegriffen. Wählt einfach die Partie aus, die Ihr besuchen möchtet, sucht unter den verfügbaren Angeboten nach Kategorie und Sitzplatzlage und schließt den Kauf mit wenigen Klicks ab.

Behaltet in der Zwischenzeit Ticombo im Blick: Sobald Spielorte und Termine bestätigt sind, werden Angebote eingestellt. Dann solltet Ihr schnell sein, denn frühere Ausgaben waren rasch ausverkauft.

Wie viel kosten Tickets für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026?

Die genauen Preise für 2026 wurden noch nicht veröffentlicht. Die jüngste Vergangenheit bietet Fans aber eine Orientierung: Bei der Ausgabe 2025 in Katar waren Tickets im allgemeinen Verkauf der FIFA für die früheren Runden bereits ab 20 QAR erhältlich, umgerechnet etwa 5 US-Dollar. Auf Wiederverkaufsplattformen war die Preisspanne deutlich größer, als die Nachfrage stieg.

Tickets für das Finale des Interkontinental-Pokals kosteten zwischen rund 82 US-Dollar für die günstigsten verfügbaren Plätze und durchschnittlich etwa 217 US-Dollar für ein Ticket der mittleren Preisklasse.

Die Partien des Afrika-Asien-Pazifik-Pokals und des Derbys der Amerikas bieten in der Regel den günstigsten Einstieg ins Turnier. Für den Challenger Cup und das Finale selbst werden angesichts der Bedeutung dieser Spiele höhere Preise verlangt. Auf Ticombo ändern sich die Preise je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage. Je früher Fans nach Verkaufsstart buchen, desto größer ist daher die Chance, sich den günstigsten verfügbaren Platz zu sichern. Auf der Plattform lassen sich zudem Sitzplatzkategorien direkt vergleichen. So findet Ihr leichter ein Ticket, das zum Budget passt, ohne auf die Atmosphäre verzichten zu müssen.

Alles Wissenswerte zum FIFA-Interkontinental-Pokal 2026

Der Interkontinental-Pokal wird in vier Phasen mit insgesamt fünf Spielen ausgetragen. Den Auftakt bildet der Afrika-Asien-Pazifik-Pokal: Die Sieger der AFC und der CAF sowie der Vertreter Ozeaniens spielen in einem Mini-K.-o.-Turnier mit zwei Partien gegeneinander. Das Austragungsrecht wechselt dabei jedes Jahr zwischen Asien und Afrika. Im Derby der Amerikas trifft anschließend der Sieger des CONCACAF Champions Cup in einer Partie auf den Sieger der Copa Libertadores. Die Gewinner dieser beiden Duelle spielen an einem neutralen Austragungsort im FIFA Challenger Cup gegeneinander. Dessen Sieger trifft auf den Gewinner der UEFA Champions League, der ohne vorherige Runde direkt im Finale steht.

Fünf der sechs Plätze für 2026 sind bereits vergeben. Al-Ahli qualifizierte sich als Sieger der AFC Champions League Elite nach einem Erfolg gegen Machida Zelvia in Dschidda. Toluca sicherte sich den CONCACAF-Platz mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Tigres. Mamelodi Sundowns gewann das Finale der CAF Champions League gegen AS FAR, und Auckland FC holte sich Ozeaniens Startplatz mit dem Gewinn der erstmals ausgetragenen OFC Professional League. Paris Saint-Germain geht als Europameister und Titelverteidiger des Interkontinental-Pokals ins Turnier. PSG verteidigte seinen Champions-League-Titel in Budapest gegen Arsenal im Elfmeterschießen und steht damit erneut direkt im Finale. Nur der Platz Südamerikas ist noch offen: Der Sieger der Copa Libertadores 2026 wird erst im Laufe des Jahres ermittelt.