Die türkische Süper Lig sorgt immer wieder für Unterhaltung und Nervenkitzel. Elektrisierende Spieltagsatmosphären, torreiche Begegnungen und packende Titelrennen sind nur einige der verlockenden Gründe, warum Fans massenhaft Spieltickets buchen. Für einige große anstehende Partien könnt ihr euch noch heute Plätze sichern.

Zusätzliche Spannung bringt in dieser Saison, dass die großen Klubs tief in die Tasche gegriffen haben, um einige der größten Namen des Sports zu verpflichten.

Fenerbahce gab 39 Millionen Euro für Mason Greenwood von Marseille aus, und Galatasaray setzte sich im Tauziehen mit anderen europäischen Klubs durch, um sich für 38 Millionen Euro die Unterschrift von Rafael Leão vom AC Mailand zu sichern. Der Transfer, der die Schlagzeilen beherrschte, wurde jedoch natürlich von Trabzonspor getätigt, das Mohamed Salah sensationell ablösefrei verpflichtete.

Galatasaray holte sich in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge die Süper-Lig-Krone, ein Kunststück, das dem Klub auch zwischen 1997 und 2000 gelungen war. Okan Buruks Team aus Istanbul will nun einen rekordträchtigen fünften Titel in Serie holen. Andere Giganten des türkischen Fußballs wie Fenerbahce, Besiktas und Trabzonspor wollen das aber unbedingt verhindern.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zur türkischen Süper Lig, darunter den kommenden Spielplan, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Anstehende Topspiele in der türkischen Süper Lig

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 4. Sep. (20 Uhr) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets So., 6. Sep. (20 Uhr) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets Fr., 11. Sep. (20 Uhr) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Tickets So., 13. Sep. (20 Uhr) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Tickets Mo., 14. Sep. (20 Uhr) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets So., 20. Sep. (17 Uhr) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets So., 20. Sep. (20 Uhr) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Tickets

So kauft ihr Tickets für die türkische Süper Lig

Offizielle Spieltickets für die türkische Süper Lig können über die zentrale elektronische Ticketplattform Passo oder die Passo-Mobile-App erworben werden. In der Regel gehen sie erst 3 bis 5 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Klubs mit hoher Strahlkraft wie Galatasaray oder Fenerbahçe öffnen zunächst Vorverkaufsfenster für Vereinsmitglieder oder Premium-Stufen ihrer Fankarten.

Aufgrund strenger türkischer Sportgesetze zur Verhinderung von Gewalt und Ticketwucher kann man nicht einfach ein Standardticket kaufen. Es muss elektronisch an eine autorisierte Fan-Identitätskarte gebunden sein.

Vor dem Ticketkauf muss jede Person, die das Spiel besucht, eine aktive Passo Taraftar Card besitzen, früher bekannt als Passolig. Eine Karte kann nicht genutzt werden, um mehreren Personen Zutritt zum Stadion zu verschaffen.

Um eine Karte zu beantragen, müsst ihr die offizielle Passo-Taraftar-Website besuchen oder die Passo-Mobile-App herunterladen. Ausländische Fans oder Touristen müssen die Option für ausländische Reisepässe auswählen, ihre Passdaten eingeben und ein gut erkennbares Passfoto hochladen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Tickets für die türkische Süper Lig?

Offizielle Spieltickets für die türkische Süper Lig kosten in der Regel zwischen 1.000 TL und 15.000 TL (25 bis 400+ Euro), variieren jedoch stark je nach Profil des Heimklubs, des Gegners und der gewählten Sitzplatzkategorie.

Die Preisstruktur teilt sich klar nach sportlichen und geografischen Kriterien auf:

Die großen Klubs: Standardplätze bei Heimspielen von Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) und Beşiktaş (Tüpraş Stadium) beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 150 Euro, während die Preise bei hochklassigen Lokalderbys auf 100 bis 350+ Euro steigen können.

Mittelfeld- und anatolische Klubs: Diese kleineren Teams außerhalb der Hauptstadt Istanbul, etwa Konyaspor, Gaziantep oder Kasımpaşa, bieten sehr erschwingliche Tickets an, wobei reguläre Erwachsenentickets oft bei unter 20 Euro beginnen.

Behaltet für weitere Informationen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick oder schaut auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Stadien und Spielorte der türkischen Süper Lig

Klub Stadion & Ort Kapazität Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



