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Wie kann man Serie-A-Tickets kaufen?

Für Spiele der Serie A gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um Serie-A-Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, die offiziellen Vereinswebsites aufzurufen. Dort muss dann zum Bereich „Tickets“ navigiert werden.

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, wenn Sie sich Plätze vor der offiziellen Freigabe sichern möchten oder vielleicht kurzfristig noch Karten ergattern wollen, können Sie sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets?

Die Kosten für Serie-A-Tickets variieren stark. Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Diese Einteilungen unterscheiden sich jedoch von Klub zu Klub, wobei die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsseiten bei rund 40 € beginnen.

Neben diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Premium-Sichten die höchsten Kosten verursachen. Einige Vereine klassifizieren Spiele zudem nach Kategorien, wobei Topduelle gegen namhafte Gegner wie das Mailand-Derby (AC Mailand gegen Inter Mailand) und das Rom-Derby (Roma gegen Lazio) in die höchste Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Im Folgenden zeigt GOAL die Serie-A-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die erwarteten Preisspannen für Spieltagstickets sowie die Einstiegspreise für Dauerkarten.

Die Serie-A-Klubs 2026/27 nach Ticketpreisen

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene) Dauerkarte (Erwachsene) AC Milan San Siro Stadium 30 € - 220 € Ab 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Ab 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Ab 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Ab 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Ab 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Ab 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Ab 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Ab 200 € Inter Milan San Siro Stadium 30 € - 240 € Ab 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Ab 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Ab 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Ab 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Ab 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Ab 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Ab 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Ab 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Ab 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Ab 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Ab 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Ab 250 €

Alles, was Sie über die Serie A wissen müssen

Die Serie A gilt als eine der prestigeträchtigsten Fußballligen der Welt und beherbergt einige der größten und am besten unterstützten Vereine des Planeten, darunter Juventus, AC Milan und Inter Milan, die allesamt auf lange und ruhmreiche Geschichten zurückblicken.

Die Serie A zieht zudem eine Vielzahl talentierter Spieler an. Es ist also kein Wunder, dass Fußballfans aus allen vier Ecken der Welt nach Italien kommen wollen, um die mitreißende Action live zu erleben. Neben dem hochklassigen Fußball reisen viele Menschen auch in Scharen an, um alles zu erleben, was das Land zu bieten hat.

Vor dem Beginn der italienischen Fußballsaison 1929/30 fand eine Umstrukturierung der bestehenden italienischen Fußballmeisterschaft statt, die seit 1898 ausgetragen worden war. Dabei wurde ein nationales Rundenturnierformat eingeführt, das die Serie A in der Form begründete, wie wir sie heute kennen und lieben.

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, ihre defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Anhängerschaft, zählt die Serie A konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball. In der Saison 2025/26 lag die Serie A in der UEFA-Koeffizientenrangliste, basierend auf den Leistungen in europäischen Wettbewerben über die vergangenen fünf Spielzeiten, auf Rang zwei hinter der Premier League aus England und vor Spaniens La Liga.

Inter Milan ist der amtierende Meister, nachdem der Klub in der vergangenen Saison den zweiten Serie-A-Titel innerhalb von drei Spielzeiten und insgesamt den 21. gewonnen hatte. „I Nerazzurri“ holten zudem die Coppa Italia und sicherten sich damit erstmals seit der berühmten Triple-Saison 2009/2010 wieder mehrere Titel in einer Spielzeit.

Allerdings ist es Juventus, das in Sachen gewonnener Meisterschaften deutlich über der Konkurrenz steht. Die „Alte Dame“ hat insgesamt 36 italienische Titel geholt, darunter eine Serie von neun Meisterschaften in Folge zwischen 2011 und 2020.