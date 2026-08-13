Die französische Liga (Ligue 1) hat unter europäischen und weltweiten Fußballfans schon immer eine riesige Anhängerschaft gehabt, und die anhaltende Dominanz von Paris Saint-Germain, inzwischen mit fünf Meistertiteln in Folge neben der Titelverteidigung in der Champions League, hat ihr Profil vor der Saison 2026/27 nur noch weiter geschärft.

Auch wenn Paris Saint-Germain im französischen Fußball weiterhin die herausragende Mannschaft ist, wächst der generelle Wunsch, zu reisen und Spiele in Stadien in allen Teilen Frankreichs zu erleben, weiterhin deutlich. Mit den beiden Aufsteigern Troyes und Le Mans kommen in dieser Saison zudem neue Geschichten in die Liga.

Lassen Sie sich von GOAL dabei helfen, Ihren ganz persönlichen Traum vom französischen Fußball wahr werden zu lassen, indem Sie sich ein Ticket für ein kommendes Ligue-1-Spiel in dieser Saison sichern.

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Kommende Ligue-1-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Spielort Tickets Fr., 21. Aug., 20:45 Uhr Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Tickets Sa., 22. Aug., 17:15 Uhr Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Tickets So., 23. Aug., 15:00 Uhr Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Tickets So., 23. Aug., 17:15 Uhr Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Tickets So., 23. Aug., 20:45 Uhr Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Tickets

Kommende Ligue-1-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Spielort Tickets Fr., 28. Aug., 20:45 Uhr Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Tickets Sa., 29. Aug., 17:15 Uhr Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Tickets So., 30. Aug., 15:00 Uhr Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Tickets So., 30. Aug., 17:15 Uhr Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Tickets So., 30. Aug., 20:45 Uhr Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Tickets

Zu den zehn offiziell ausgewählten Topspielen der Saison für die Live-Übertragung gehören auch PSGs Auswärtsspiel in Marseille am 20. September und das Rückspiel im Parc des Princes am 7. Februar, beides wichtige Termine für Fans, die Tickets für Le Classique ergattern wollen.

So kaufen Sie Ligue-1-Tickets

Die zuverlässigste Methode, um Tickets für Ligue-1-Spiele zu kaufen, ist der Gang auf die offiziellen Vereinswebsites.

Möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Tickets werden oft zwischen vier und sechs Wochen vor dem Spieltag freigeschaltet.

Während Spieltickets für die größten Klubs, etwa PSG, oft schnell ausverkauft sind, sind Karten für viele andere Teams leichter erhältlich.

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind oder Sie sich kurzfristig noch Karten sichern möchten, können Sie auch sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

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Wie viel kosten Ligue-1-Tickets?

Die Kosten für Tickets zu Ligue-1-Spielen variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Klub zu Klub.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat auch die Lage der Plätze innerhalb der Stadien erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei die besten Sichtplätze am teuersten sind.

Einige Klubs stufen Spiele außerdem nach Kategorien ein, wobei Topduelle gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG vs Marseille) und „Le Derby des Olympiques“ (Olympique Lyonnais vs Marseille) in die höchste Stufe fallen und die Preise entsprechend steigen.

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Ligue-1-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene) Angers Stade Raymond Kopa 15 €-70 € Auxerre Stade Abba Deschamps 15 €-65 € Brest Stade Francis-Le-Bleu 15 €-75 € Le Havre Stade Oceane 15 €-70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 €-60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 €-95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 €-110 € Lorient Stade du Moustoir 15 €-65 € Lyon Groupama Stadium 25 €-120 € Marseille Stade Vélodrome 30 €-220 € Monaco Stade Louis II 20 €-100 € Nice Allianz Riviera 20 €-90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 €-70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 €-350 € Rennes Roazhon Park 20 €-85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 €-90 € Toulouse Stadium de Toulouse 15 €-75 € Troyes Stade de l'Aube 15 €-60 €

Was ist von der Ligue-1-Saison zu erwarten?

Für welches Ligue-1-Spiel Sie sich am Ende auch entscheiden, es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie einige brillante junge Stars der Zukunft zu sehen bekommen. Eine ganze Reihe berühmter französischer Spieler startete ihre beeindruckende Karriere im eigenen Land, darunter Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry und Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) und Michel Platini (Nancy), um nur einige zu nennen.

Neben ihrem Ruf als Talentschmiede für junge französische Spieler stehen auch internationale Stars des aktuellen Fußballs in der Ligue 1 unter Vertrag, etwa Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun und Endrick.

Paris Saint-Germain bleibt das Aushängeschild der Ligue 1, und die Ticketnachfrage ist immer hoch, wenn das Team im Parc des Princes aufläuft. Die vergangene Saison war eine weitere dominante Spielzeit für Les Rouge-et-Bleu, die sich ihren fünften französischen Meistertitel in Folge und insgesamt den 14. sicherten und eine seltene Titeljagd von RC Lens mit einem Spiel Vorsprung abwehrten.

Sie dominierten nicht nur auf nationaler Ebene, sondern verteidigten unter Luis Enrique auch erfolgreich ihre europäische Krone, indem sie Arsenal im Finale der Champions League besiegten und damit als erste Mannschaft seit Real Madrid im Jahr 2018 den Titel erfolgreich verteidigten. Damit gehören sie nun zu einem elitären Kreis von Klubs, darunter Real Madrid, Bayern München und Ajax, denen in der Moderne zwei Titel in Europas wichtigstem Wettbewerb in Folge gelungen sind.

Weltweit gibt es nicht viele Teams, die einen Trophäenschrank wie PSG vorweisen können. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert gegründet wurde, mehr als 50 große Titel gesammelt.

Marseilles Saison erzählte eine ganz andere Geschichte. Roberto De Zerbi wurde im Februar nach einer schwierigen Ergebnisserie entlassen, Habib Beye nach einer kurzen Interimsphase schließlich als Cheftrainer eingesetzt, und der Klub rutschte in der Abschlusstabelle auf Rang fünf ab und verpasste die Champions League zugunsten eines Europa-League-Platzes. Trotz des enttäuschenden Endspurts bleibt Marseille einer der am besten unterstützten Klubs Frankreichs, mit Zuschauerzahlen von regelmäßig mehr als 60.000 im Stade Velodrome, das auch als Orange Velodrome bekannt ist und die größte Kapazität der Ligue 1 hat.

Marseille war außerdem bekanntlich der erste französische Klub, der die Champions League gewann. Eine Mannschaft unter Kapitän der französischen Legende Didier Deschamps, zu der unter anderem Basile Boli und Marcel Desailly gehörten, besiegte im Finale 1993 in München den AC Milan mit 1:0 und wurde damit zu Europas König. Weitere französische Klubs, die regelmäßig große Heimkulissen anziehen, sind Olympique Lyonnais, Lille und Lens, während die Aufsteiger Troyes und Le Mans, Letzterer nach 16 Jahren zurück in der höchsten Spielklasse, dem Spielplan in dieser Saison neue Spielorte hinzufügen.