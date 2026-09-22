Bundesliga-Tickets buchen

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Wie kommt man an Bundesliga-Tickets?

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, Tickets für Bundesliga-Spiele zu kaufen, ist über die offiziellen Websites der Klubs. Es lohnt sich, diese regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, Veröffentlichungstermine und Verfügbarkeit zu prüfen.

Dauerkarteninhaber erhalten oft zuerst Zugriff, danach die Mitglieder und anschließend die allgemeine Öffentlichkeit.

Viele Klubs bieten Mitgliedern vorrangigen Zugang zu Vorverkäufen und bevorzugte Ticketoptionen, daher könnten Sie eine Anmeldung in Betracht ziehen, wenn Sie planen, mehrere Spiele zu besuchen.

Für alle, die sich im Laufe der Saison Plätze bei hochkarätigen Bundesliga-Spielen sichern möchten, etwa Bayern München gegen Borussia Dortmund („Der Klassiker“) und Hamburger SV gegen Werder Bremen („Nordderby“), ist es jedoch ratsam, Tickets möglichst früh zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind.

Außerdem können Fans Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets?

Offizielle Tickets für Bundesliga-Spiele kosten im Durchschnitt zwischen 10 € und 90 €.

Hier sind einige Beispiele für die Preisgestaltung der Klubs:

Klub Stehplatz (Erwachsene) Sitzplatz (Standard) Sitzplatz (Oberrang) Bayern München 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Köln 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

Die Bundesliga hat bekanntlich auch die „50+1“-Regel, die sicherstellt, dass Klubs mehrheitlich den Mitgliedern statt einzelnen Investoren gehören. Dadurch bleiben die Ticketpreise im Vergleich zu anderen europäischen Topligen relativ erschwinglich.

Wie kommt man an Bundesliga-Hospitality-Tickets?

VIP- oder Hospitality-Pakete, die Spieltickets, Unterkunft, Lounge-Zugang und weitere Vorteile beinhalten, können bei der Mehrheit der Bundesliga-Klubs ebenfalls gekauft werden.

Sie möchten wissen, was Sie von einem Hospitality-Paket erwarten können? Hier ist, worauf Sie in den wichtigsten Bundesliga-Spielstätten wie der Allianz Arena, dem Signal Iduna Park und der Red Bull Arena achten sollten:

Standard-VIP-Sitzplatz: Gepolsterter Premium-Sitz an einer erstklassigen Stelle im Stadion mit Zugang zu einer Gemeinschaftslounge, Buffet und kostenlosen Getränken, ab 200 € pro Spiel

Klub- / Business-Lounge: Reservierte Premium-Sitzplätze mit exklusivem Lounge-Zugang vor, während und nach dem Spiel, hochwertigem Catering, Open Bar und Unterhaltung, ab 300 € pro Spiel

Themen- / Premium-Lounge: Speziell gebrandete Hospitality-Bereiche (z. B. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) mit aufgewerteten Menüs, Champagner und erstklassigen Sitzplätzen, ab 600 € pro Spiel

Private Suite / Skybox: Vollständig abgeschlossene private Loge für 8 bis 20 Gäste mit luxuriösem Essen, persönlichem Personal und privaten Einrichtungen, ab 3.000 € pro Spiel

Ultra-Premium-Paket: Hospitality auf höchstem Niveau wie Prestige- oder Platinum-Lounges mit Gourmet-Fine-Dining, unbegrenzt hochwertigen Getränken und VIP-Zugang, ab 1.200 € pro Person pro Spiel

Was sollte man über die Bundesliga wissen?

Mit einer Reihe globaler Fußballstars wie Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick und Luis Diaz, die derzeit in Deutschland bei einigen der größten Klubs der Welt spielen, etwa Bayern München und Borussia Dortmund, reißen sich Fans um Bundesliga-Tickets.

Dass die Bundesliga große Namen des Sports anzieht, ist natürlich nichts Neues, denn auch Spieler wie Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben und Jude Bellingham glänzten zuvor auf der deutschen Bühne.

Die 1963 gegründete Bundesliga hat eine reiche Geschichte und sich als eine der wettbewerbsfähigsten Ligen Europas etabliert. Die Liga, die für ihre lebendige, freundliche Atmosphäre und leidenschaftliche Fans jeden Alters bekannt ist, umfasst 18 Teams aus dem ganzen Land.

Obwohl Bayern München vor zwei Jahren, zum ersten Mal seit 2012, von Bayer Leverkusen entthront wurde, hat sich der Klub seitdem eindrucksvoll zurückgemeldet und den Titel in den vergangenen zwei Spielzeiten mit einem kumulierten Vorsprung von 29 Punkten gewonnen. Harry Kane war erneut der Torgarant, und die englische Legende jagt nun der Marke von 100 Toren für den deutschen Rekordmeister entgegen.