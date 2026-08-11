Der FA Cup 2026/27 verspricht, seinem Ruf als unberechenbarster K.-o.-Wettbewerb der Welt gerecht zu werden, wenn Klubs aus der gesamten englischen Fußballpyramide um einen Platz im Wembley-Stadion für das ultimative Duell kämpfen.

Nach Monaten mit Qualifikationsrunden, Überraschungssiegen gegen große Gegner und hochdramatischer Action ist die Bühne für ein weiteres großes Finale in der Heimat des englischen Fußballs im Mai 2027 bereitet.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen führen, darunter der Ticketkauf, geschätzte Kosten, der Wettbewerbskalender und Premium-Optionen.

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Wie sieht der Spielplan des FA Cup aus?

Die Qualifikationsrunden für den FA Cup dieser Saison begannen am Samstag, 8. August 2026.

Der komplette Wettbewerb erstreckt sich über mehr als neun Monate und gipfelt im großen Finale im Wembley-Stadion am Samstag, 22. Mai 2027.

Zu den wichtigen Terminen der Hauptrunden gehören:

7. November 2026: Erste Hauptrunde (EFL League One & Two steigen ein)

5. Dezember 2026: Zweite Hauptrunde

9. Januar 2027: Dritte Hauptrunde (Premier League & Championship steigen ein)

13. Februar 2027: Vierte Hauptrunde

6. März 2027: Fünfte Hauptrunde

3. April 2027: Viertelfinale

24.–25. April 2027: Halbfinale

22. Mai 2027: Finale

Wie kann man Tickets für FA-Cup-Spiele kaufen?

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Ticketportale der teilnehmenden Klubs ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, sich Plätze für den FA Cup zu sichern.

Vorrangige Kontingente: Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen vorrangigen Zugang.

Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen vorrangigen Zugang. Wembley-Kontingente (Halbfinale & Finale): Die am Halbfinale und Finale teilnehmenden Klubs erhalten eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel rund 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Loyalitätspunkten und Dauerkartenstatus verteilt.

Die am Halbfinale und Finale teilnehmenden Klubs erhalten eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel rund 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Loyalitätspunkten und Dauerkartenstatus verteilt. Sekundärmarktplätze: Für Fans, die bei den offiziellen Klubkontingenten leer ausgehen, bieten Sekundärplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Spiele mit hoher Nachfrage. Prüfen Sie unbedingt die AGB der Website, bei der Sie kaufen.

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Wie viel kosten Tickets für FA-Cup-Spiele?

Die Nachfrage und die Ticketpreise steigen, je weiter der Wettbewerb auf das Wembley-Highlight im Mai zusteuert. Hier ist eine Aufschlüsselung der durchschnittlichen Ticketpreise:

Ermessen des Heimklubs (Runden 1–6): Der englische Fußballverband legt für die frühen Runden bis einschließlich Viertelfinale einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs bestimmen die Nennpreise je nach Kategorie des Gegners und Sitzplatzlage.

Der englische Fußballverband legt für die frühen Runden bis einschließlich Viertelfinale einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs bestimmen die Nennpreise je nach Kategorie des Gegners und Sitzplatzlage. Wembley-Kategorien (Halbfinale & Finale): Die offiziellen Wembley-Preise sind über die Sitzplatzkategorien 1 bis 4 standardisiert, wobei Erwachsenentickets für die Halbfinals zwischen 30 £ und 120 £ und für das Finale zwischen 50 £ und 255 £ kosten.

Datum Runde Ort Geschätzter durchschnittlicher Nennpreis Samstag, 7. Nov. 2026 Erste Hauptrunde Verschiedene Stadien 10 £ bis 25 £ Samstag, 5. Dez. 2026 Zweite Hauptrunde Verschiedene Stadien 15 £ bis 30 £ Samstag, 9. Jan. 2027 Dritte Hauptrunde Verschiedene Stadien 20 £ bis 45 £ Samstag, 13. Feb. 2027 Vierte Hauptrunde Verschiedene Stadien 25 £ bis 50 £ Samstag, 6. März 2027 Fünfte Hauptrunde Verschiedene Stadien 30 £ bis 60 £ Samstag, 3. Apr. 2027 Viertelfinale Verschiedene Stadien 35 £ bis 75 £ Samstag, 24. Apr. 2027 Halbfinale Wembley-Stadion, London 45 £ bis 90 £ (Durchschnitt: ca. 60 £) Samstag, 22. Mai 2027 Finale Wembley-Stadion, London 50 £ bis 175 £+ (Durchschnitt: ca. 100 £)

Der Erwerb von FA-Cup-Tickets ermöglicht leidenschaftlichen Fans, die zeitlose Magie, Überraschungssiege gegen große Gegner und die intensive K.-o.-Dramatik des englischen Fußballs live zu erleben. Um sicherzustellen, dass Ihr neu registriertes Benutzerprofil die absolut höchste Rendite auf Ihr anfängliches Layout erhält, ist die Nutzung eines Registrierungscodes äußerst vorteilhaft. Besuchen Sie unsere spezielle Seite, um Ihren Einführungsbonus mit unserem offiziellen betwinner-Promocode zu aktivieren.