Zuletzt gab es in der Super League und der NRL einige packende Rugby-League-Spiele auf nationaler Ebene zu sehen. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne: Am 15. Oktober beginnt die Rugby-League-Weltmeisterschaft in Australien. Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Gastgeber.

Auf der Südhalbkugel steht ein Monat voller intensiver und mitreißender Spiele bevor. Zehn Teams kämpfen um den Weltmeistertitel. Wer das Turnier live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Australien geht als klarer Favorit ins Rennen um den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954. Allerdings dürfte die Konkurrenz groß sein, insbesondere durch Mitgastgeber und Rivalen Neuseeland sowie England, Samoa und Tonga.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für die anstehenden Spiele der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Insgesamt umfasst das einmonatige Turnier 18 Spiele: 15 Gruppenspiele, die Halbfinals und das Finale.

Parallel dazu finden auch die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Termin(e) Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Offizielle Tickets gibt es über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für die jeweiligen Austragungsorte und Stadien.

Die wichtigste autorisierte Vertriebsplattform ist Ticketmaster Australia beziehungsweise Ticketmaster New Zealand. Je nach Spielort, etwa bei Partien in bestimmten Stadien Australiens oder Neuseelands, wird auch Ticketek als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) sind für Erwachsene ab 19 AUD erhältlich. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Gruppenphase und Halbfinals Ab 19 AUD Ab 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die genaue Einteilung der einzelnen Kategorien hängt stark von der Anordnung der zehn verschiedenen Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich sind die Sitzplätze in mehrere Preisstufen unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.

Kategorie 2 : In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.

Kategorie 3 / Regulärer Eintritt : Meist Plätze hinter den Torpfosten oder auf den höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.

Weitere Informationen findet Ihr kurz vor dem Turnier auf den offiziellen Websites der Nationalteams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Stadion (Ort) Tickets Do., 15. Oktober (20:05 Uhr AEDT) Gruppe A: Australien gegen Neuseeland Allianz Stadium (Sydney) Tickets Fr., 16. Oktober (17:45 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 17. Oktober (14:25 Uhr PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon Santos National Football Stadium (Port Moresby) Wird noch bekannt gegeben Sa., 17. Oktober (17:05 Uhr AWST) Gruppe B/C: England gegen Tonga HBF Park (Perth) Tickets So., 18. Oktober (16:05 Uhr AEDT) Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln McDonald Jones Stadium (Newcastle) Tickets Fr., 23. Oktober (20:05 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 24. Oktober (14:25 Uhr PGT) Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Wird noch bekannt gegeben Sa., 24. Oktober (14:35 Uhr AWST) Gruppe B/C: England gegen Frankreich HBF Park (Perth) Tickets So., 25. Oktober (18:05 Uhr NZDT) Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln One NZ Stadium (Christchurch) Tickets So., 25. Oktober (19:05 Uhr AEST) Gruppe A: Australien gegen Fidschi Suncorp Stadium (Brisbane) Tickets Fr., 30. Oktober (20:05 Uhr AEDT) Gruppe B/C: England gegen Papua-Neuguinea WIN Stadium (Wollongong) Tickets Sa., 31. Oktober (14:30 Uhr AEST) Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tickets Sa., 31. Oktober (19:05 Uhr AEST) Gruppe A: Australien gegen Cookinseln Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tickets So., 1. November (17:40 Uhr AEDT) Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich und Tonga gegen Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tickets Sa., 7. November (20:05 Uhr AEDT) 1. Halbfinale: Begegnung steht noch nicht fest McDonald Jones Stadium (Newcastle) Wird noch bekannt gegeben So., 8. November (20:05 Uhr AEDT) 2. Halbfinale: Begegnung steht noch nicht fest Allianz Stadium (Sydney) Wird noch bekannt gegeben So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Begegnung steht noch nicht fest Suncorp Stadium (Brisbane) Wird noch bekannt gegeben

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Stadien finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land Stadion (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Die erste Rugby-League-Weltmeisterschaft fand 1954 statt. Das sind die jüngsten Endspiele:

Jahr Sieger Finalgegner Endstand Stadion (Ort) 2021 Australien Samoa 30:10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australien England 6:0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australien Neuseeland 34:2 Old Trafford (Manchester) 2008 Neuseeland Australien 34:20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australien Neuseeland 40:12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australien England 16:8 Wembley (London) 1992 Australien Großbritannien 10:6 Wembley (London) 1988 Australien Neuseeland 25:12 Eden Park (Auckland) 1977 Australien Großbritannien 13:12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







