Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RUGBYL-WC-2021-AUS-SAM-TROPHYAFP
Book Rugby League World Cup 2026 tickets
Übersetzt von

So kaufen Sie Tickets für die Rugby-League-WM 2026: Preise, Termine, Spielplan, Austragungsorte und mehr

SHOPPING

Alles, was Sie wissen müssen, um sich Plätze beim diesjährigen Rugby-League-Spektakel auf der Südhalbkugel zu sichern

Zuletzt gab es in der Super League und der NRL einige packende Rugby-League-Spiele auf nationaler Ebene zu sehen. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne: Am 15. Oktober beginnt die Rugby-League-Weltmeisterschaft in Australien. Neuseeland und Papua-Neuguinea sind ebenfalls Gastgeber.

Auf der Südhalbkugel steht ein Monat voller intensiver und mitreißender Spiele bevor. Zehn Teams kämpfen um den Weltmeistertitel. Wer das Turnier live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Australien geht als klarer Favorit ins Rennen um den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954. Allerdings dürfte die Konkurrenz groß sein, insbesondere durch Mitgastgeber und Rivalen Neuseeland sowie England, Samoa und Tonga.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für die anstehenden Spiele der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, findet von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November, statt. Insgesamt umfasst das einmonatige Turnier 18 Spiele: 15 Gruppenspiele, die Halbfinals und das Finale.

Parallel dazu finden auch die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase

Termin(e)

Gruppenspiele

15. Oktober bis 1. November

Halbfinals

7./8. November

Finale

15. November

Wie kann man Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Offizielle Tickets gibt es über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für die jeweiligen Austragungsorte und Stadien.

Die wichtigste autorisierte Vertriebsplattform ist Ticketmaster Australia beziehungsweise Ticketmaster New Zealand. Je nach Spielort, etwa bei Partien in bestimmten Stadien Australiens oder Neuseelands, wird auch Ticketek als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) sind für Erwachsene ab 19 AUD erhältlich. Die Preise variieren jedoch je nach Spiel, Austragungsort und Sitzplatzkategorie.

Spieltyp

Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)

Familienticket (2+2 oder 1+3)

Gruppenphase und Halbfinals

Ab 19 AUD

Ab 49 AUD

Finale (Suncorp Stadium)

Ab 39 AUD

Ab 109 AUD

Die genaue Einteilung der einzelnen Kategorien hängt stark von der Anordnung der zehn verschiedenen Stadien in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ab. Grundsätzlich sind die Sitzplätze in mehrere Preisstufen unterteilt:

  • Kategorie 1 / Premium: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im unteren Rang mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.
  • Kategorie 2: In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.
  • Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Torpfosten oder auf den höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.

Weitere Informationen findet Ihr kurz vor dem Turnier auf den offiziellen Websites der Nationalteams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wie sieht der Spielplan der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Stadion (Ort)

Tickets

Do., 15. Oktober (20:05 Uhr AEDT)

Gruppe A: Australien gegen Neuseeland

Allianz Stadium (Sydney)

Tickets

Fr., 16. Oktober (17:45 Uhr AEDT)

Gruppe B/C: Samoa gegen Frankreich

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 17. Oktober (14:25 Uhr PGT)

Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Libanon

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Wird noch bekannt gegeben

Sa., 17. Oktober (17:05 Uhr AWST)

Gruppe B/C: England gegen Tonga

HBF Park (Perth)

Tickets

So., 18. Oktober (16:05 Uhr AEDT)

Gruppe A: Fidschi gegen Cookinseln

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Tickets

Fr., 23. Oktober (20:05 Uhr AEDT)

Gruppe B/C: Tonga gegen Libanon

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 24. Oktober (14:25 Uhr PGT)

Gruppe B/C: Papua-Neuguinea gegen Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Wird noch bekannt gegeben

Sa., 24. Oktober (14:35 Uhr AWST)

Gruppe B/C: England gegen Frankreich

HBF Park (Perth)

Tickets

So., 25. Oktober (18:05 Uhr NZDT)

Gruppe A: Neuseeland gegen Cookinseln

One NZ Stadium (Christchurch)

Tickets

So., 25. Oktober (19:05 Uhr AEST)

Gruppe A: Australien gegen Fidschi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Tickets

Fr., 30. Oktober (20:05 Uhr AEDT)

Gruppe B/C: England gegen Papua-Neuguinea

WIN Stadium (Wollongong)

Tickets

Sa., 31. Oktober (14:30 Uhr AEST)

Gruppe A: Neuseeland gegen Fidschi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Tickets

Sa., 31. Oktober (19:05 Uhr AEST)

Gruppe A: Australien gegen Cookinseln

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Tickets

So., 1. November (17:40 Uhr AEDT)

Gruppe B/C: Libanon gegen Frankreich und Tonga gegen Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Tickets

Sa., 7. November (20:05 Uhr AEDT)

1. Halbfinale: Begegnung steht noch nicht fest

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Wird noch bekannt gegeben

So., 8. November (20:05 Uhr AEDT)

2. Halbfinale: Begegnung steht noch nicht fest

Allianz Stadium (Sydney)

Wird noch bekannt gegeben

So., 15. November (18:35 Uhr AEST)

Finale: Begegnung steht noch nicht fest

Suncorp Stadium (Brisbane)

Wird noch bekannt gegeben

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Stadien finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land

Stadion (Ort)

Kapazität

Australien

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Neuseeland

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Neuguinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Die erste Rugby-League-Weltmeisterschaft fand 1954 statt. Das sind die jüngsten Endspiele:

Jahr

Sieger

Finalgegner

Endstand

Stadion (Ort)

2021

Australien

Samoa

30:10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australien

England

6:0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australien

Neuseeland

34:2

Old Trafford (Manchester)

2008

Neuseeland

Australien

34:20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australien

Neuseeland

40:12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australien

England

16:8

Wembley (London)

1992

Australien

Großbritannien

10:6

Wembley (London)

1988

Australien

Neuseeland

25:12

Eden Park (Auckland)

1977

Australien

Großbritannien

13:12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen