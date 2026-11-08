Die erste Rugby Nations Championship steuert auf ihren spannenden Abschluss zu: Vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) findet im Allianz Stadium in Twickenham erstmals das historische Finalwochenende statt.

Die Nachfrage dürfte hoch sein. Wartet also nicht und bucht eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Ligatabelle, in der viel auf dem Spiel steht. Zwölf der besten Rugby-Nationen der Welt treten in zwei geografischen Gruppen an.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL liefert euch die neuesten Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, beginnt am Sonntag, 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Spiel Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

So kauft ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Spielart und den verschiedenen Vorverkaufsphasen erstmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Nutzungsrechten : Die frühesten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Nutzungsrechten und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die frühesten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Nutzungsrechten und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen ankommen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund.

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund.

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund.

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund. Mehrtagespässe (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Behaltet kurz vor dem Termin die offizielle Website des Wettbewerbs und die Websites der Nationalteams im Blick, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Premiumpakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby Union bezeichnet „Hospitality“ ein hochwertiges Spieltagspaket, das über das Erlebnis mit einem regulären Ticket hinausgeht.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsoptionen vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Anbieter erworben werden:

Direkte Onlinebuchung : Pakete könnt ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Pakete könnt ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Partner des Allianz Stadium vergibt Premiumpakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt ihr euch über die Leistungen der einzelnen Pakete informieren und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der besten Teams der Welt teil. Sie sind in zwei geografische Sechsergruppen aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Wettbewerb bei der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jedes Land einmal gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe. Die Begegnungen verteilen sich auf zwei Spielphasen:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Nun ist es umgekehrt: Die Teams der Südhalbkugel reisen nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien zu spielen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, fließen ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in die Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre ein. Die Six-Nations-Teams werden beispielsweise danach miteinander verglichen, wie gut sie gegen die Teams der Südhalbkugel abschneiden.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen Finalwochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Jedes Team reist nach London und bestreitet ein Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.