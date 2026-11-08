Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union wurden zur World Rugby Nations Championship umgestaltet, einem einheitlichen weltweiten Turnier, das im Juli begann und diesen November seinen Höhepunkt erreicht. Du möchtest die besten Spieler und Mannschaften des Sports live erleben? Sichere dir noch heute deine Tickets.

Der neu geschaffene, alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ durch eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham am Sonntag, dem 29. November, ersetzen.

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Hier gibt dir GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo du sie bekommst, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum und Ortszeit Runde und Begegnung Tickets Spielort Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr) 5. Runde: Frankreich gegen Südafrika Tickets Stade de France, Paris Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr) 5. Runde: Italien gegen Argentinien Tickets Stadio Luigi Ferraris, Genua Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr) 5. Runde: Wales gegen Neuseeland Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr) 5. Runde: England gegen Japan Tickets Allianz Stadium, London Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr) 5. Runde: Irland gegen Fidschi Tickets Aviva Stadium, Dublin So., 15. Nov. (15:10 Uhr) 5. Runde: Schottland gegen Australien Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) 6. Runde: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) 6. Runde: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) 6. Runde: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) 6. Runde: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

So kaufst du Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugbyverbände erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Verbänden vertrieben. Du kannst sie über deren offizielle Portale erwerben.

Die ersten Tickets für den Wettbewerb gingen je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeiten in den Verkauf:

Vorverkauf für Vereine und Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte : Die ersten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende : Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

: Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf. Freier Verkauf für die Gruppenphase: Die einzelnen Nationen starteten ihren Ticketverkauf zu unterschiedlichen Zeiten. So begann der freie Verkauf für die Spiele im Principality Stadium in Wales nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder im April 2026.

Für Fans ist der Kauf über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die gastgebenden Verbände der sicherste Weg. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann jedoch auch Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen, um seine Chancen auf Tickets zu erhöhen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespakete am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Freitag, 27. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £ Samstag, 28. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £ Sonntag, 29. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £ Mehrtagespakete für 2 oder 3 Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November nach Gastgeberland

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen der Teams von der Nordhalbkugel lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Japan: 51 bis 103 £

gegen Australien: 79 bis 166 £

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Fidschi: 30 bis 120 €

gegen Argentinien: 40 bis 180 €

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

gegen Australien: 40 bis 100 £

gegen Neuseeland: 85 bis 160 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Japan: 26 bis 66 £

gegen Australien: 38 bis 78 £

gegen Neuseeland: 68 bis 128 £

Frankreich

gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 €

gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 €

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 €

gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 €

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den nationalen Websites der Teams findest du näher an den Spielen weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship findet vom 4. Juli bis zum 29. November 2026 statt. Das Turnier ist in zwei getrennte Spielphasen und eine anschließende Finalrunde unterteilt:

Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie fand vom 4. bis zum 18. Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden.

: Sie fand vom 4. bis zum 18. Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden. Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie wird vom 6. bis zum 21. November ausgetragen. Die Teams von der Südhalbkugel spielen im Norden.

: Sie wird vom 6. bis zum 21. November ausgetragen. Die Teams von der Südhalbkugel spielen im Norden. Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, dem 29. November.

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Zwölf der besten Teams der Welt nehmen am Turnier teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams von der Nordhalbkugel Teams von der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Wettbewerbsmodus der Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Spielphasen je ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie fand im Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden.

: Sie fand im Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Dann ist es umgekehrt: Die Teams von der Südhalbkugel reisen nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien zu spielen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams von der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen Finalwochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London, um jeweils ein Platzierungsspiel gegen das Team zu bestreiten, das in der anderen Gruppe genau denselben Tabellenplatz belegt hat.