Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RUGBYU-ENG-AUSAFP
Book Nations Championship 2026 ticketsBook Nations Championship 2026 tickets
Übersetzt von

So bekommt man Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: England gegen Neuseeland, Frankreich gegen Südafrika, Turnierplan, Ticketpreise und mehr

SHOPPING

Alles, was du wissen musst, um dir Tickets für die erste Ausgabe der World Rugby Nations Championship zu sichern

Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union wurden zur World Rugby Nations Championship umgestaltet, einem einheitlichen weltweiten Turnier, das im Juli begann und diesen November seinen Höhepunkt erreicht. Du möchtest die besten Spieler und Mannschaften des Sports live erleben? Sichere dir noch heute deine Tickets.

Der neu geschaffene, alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ durch eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham am Sonntag, dem 29. November, ersetzen.

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Hier gibt dir GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo du sie bekommst, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum und Ortszeit

Runde und Begegnung

Tickets

Spielort

Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr)

5. Runde: Frankreich gegen Südafrika

Tickets

Stade de France, Paris

Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr)

5. Runde: Italien gegen Argentinien

Tickets

Stadio Luigi Ferraris, Genua

Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr)

5. Runde: Wales gegen Neuseeland

Tickets

Principality Stadium, Cardiff

Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr)

5. Runde: England gegen Japan

Tickets

Allianz Stadium, London

Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr)

5. Runde: Irland gegen Fidschi

Tickets

Aviva Stadium, Dublin

So., 15. Nov. (15:10 Uhr)

5. Runde: Schottland gegen Australien

Tickets

Murrayfield Stadium, Edinburgh

Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr)

6. Runde: England gegen Neuseeland

Tickets

Allianz Stadium, London

Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr)

6. Runde: Schottland gegen Japan

Tickets

Murrayfield Stadium, Edinburgh

Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr)

6. Runde: Irland gegen Südafrika

Tickets

Aviva Stadium, Dublin

Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr)

6. Runde: Italien gegen Fidschi

Tickets

Stadio Friuli, Udine

Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr)

6. Runde: Wales gegen Australien

Tickets

Principality Stadium, Cardiff

Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr)

6. Runde: Frankreich gegen Argentinien

Tickets

Stade de France, Paris

Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr)

Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr)

Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr)

Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr)

Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

So., 29. Nov. (13:10 Uhr)

Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

So., 29. Nov. (16:40 Uhr)

Finale: noch offen gegen noch offen

Tickets

Allianz Stadium, London

So kaufst du Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugbyverbände erhältlich.

  • Finalwochenende (27. bis 29. November): Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.
  • Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Verbänden vertrieben. Du kannst sie über deren offizielle Portale erwerben.

Die ersten Tickets für den Wettbewerb gingen je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeiten in den Verkauf:

  • Vorverkauf für Vereine und Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte: Die ersten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026.
  • Freier Verkauf für das Finalwochenende: Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.
  • Freier Verkauf für die Gruppenphase: Die einzelnen Nationen starteten ihren Ticketverkauf zu unterschiedlichen Zeiten. So begann der freie Verkauf für die Spiele im Principality Stadium in Wales nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder im April 2026.

Für Fans ist der Kauf über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die gastgebenden Verbände der sicherste Weg. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann jedoch auch Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen, um seine Chancen auf Tickets zu erhöhen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespakete am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

  • Freitag, 27. November, zwei Spiele: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £
  • Samstag, 28. November, zwei Spiele: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £
  • Sonntag, 29. November, zwei Spiele: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £
  • Mehrtagespakete für 2 oder 3 Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November nach Gastgeberland

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen der Teams von der Nordhalbkugel lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

  • gegen Japan: 51 bis 103 £
  • gegen Australien: 79 bis 166 £
  • gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

  • gegen Fidschi: 30 bis 120 €
  • gegen Argentinien: 40 bis 180 €
  • gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

  • gegen Japan: 30 bis 65 £
  • gegen Australien: 40 bis 100 £
  • gegen Neuseeland: 85 bis 160 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

  • gegen Japan: 26 bis 66 £
  • gegen Australien: 38 bis 78 £
  • gegen Neuseeland: 68 bis 128 £

Frankreich

  • gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 €
  • gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 €
  • gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

  • gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 €
  • gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 €
  • gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den nationalen Websites der Teams findest du näher an den Spielen weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship findet vom 4. Juli bis zum 29. November 2026 statt. Das Turnier ist in zwei getrennte Spielphasen und eine anschließende Finalrunde unterteilt:

  • Sommerserie (Runden 1 bis 3): Sie fand vom 4. bis zum 18. Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden.
  • Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird vom 6. bis zum 21. November ausgetragen. Die Teams von der Südhalbkugel spielen im Norden.
  • Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, dem 29. November.

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Zwölf der besten Teams der Welt nehmen am Turnier teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams von der Nordhalbkugel

Teams von der Südhalbkugel

England

Argentinien

Frankreich

Australien

Irland

Fidschi

Italien

Japan

Schottland

Neuseeland

Wales

Südafrika

Wie funktioniert der Wettbewerbsmodus der Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Spielphasen je ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

  • Die Sommerserie (Runden 1 bis 3): Sie fand im Juli statt. Die Teams von der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele nach Süden.
  • Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Dann ist es umgekehrt: Die Teams von der Südhalbkugel reisen nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien zu spielen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams von der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen Finalwochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London, um jeweils ein Platzierungsspiel gegen das Team zu bestreiten, das in der anderen Gruppe genau denselben Tabellenplatz belegt hat.

  • Das große Finale: Das erstplatzierte Team der Nordhalbkugel trifft auf das erstplatzierte Team der Südhalbkugel. Der Sieger wird zum offiziellen Champion der Nations Championship gekürt.
  • Platzierungsspiele: Das Duell der beiden Zweitplatzierten entscheidet über Gesamtrang drei, das der beiden Drittplatzierten über Rang fünf. So geht es weiter bis zum Duell der beiden Sechstplatzierten.
  • Wettstreit der Hemisphären: Ein Punktesystem nach dem Vorbild des Ryder Cup erfasst über das gesamte Finalwochenende hinweg, welche Hemisphäre insgesamt besser abschneidet.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen