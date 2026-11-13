Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, wird diesen Monat fortgesetzt. Wer heute Tickets bucht, kann die größten europäischen Nationalmannschaften auf dem ganzen Kontinent live erleben.

Die Ligaphase des Wettbewerbs steuert im November auf einen spannenden Abschluss zu: Innerhalb von nur sechs ereignisreichen Tagen bestreiten die Teams jeweils zwei Spiele. Nach dem Ende der Ligaphase finden im März 2027 die Viertelfinals statt, bevor im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den Titel in der UEFA Nations League, den es 2025 gewonnen hat. Mit dem Sieg bei der ersten Ausgabe 2019 ist Portugal zugleich die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien strebt seine vierte Finalteilnahme in Folge an: 2021 und 2025 wurde das Team Zweiter, 2023 holte es den Titel.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die UEFA Nations League: wie Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

Die nächsten Spiele der UEFA Nations League

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Fr., 13. November (20.45 Uhr) Niederlande gegen Griechenland Tickets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Fr., 13. November (20.45 Uhr) Serbien gegen Deutschland Tickets Rajko-Mitić-Stadion (Belgrad) Sa., 14. November (18 Uhr) Norwegen gegen Wales Tickets Ullevaal Stadion (Oslo) Sa., 14. November (19.45 Uhr) Portugal gegen Dänemark Tickets Estádio Municipal de Braga (Braga) So., 15. November (20.45 Uhr) Belgien gegen Italien Tickets König-Baudouin-Stadion (Brüssel) So., 15. November (20.45 Uhr) Frankreich gegen Türkei Tickets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) So., 15. November (20.45 Uhr) Kroatien gegen Tschechien Tickets Opus Arena (Osijek) So., 15. November (20.45 Uhr) Spanien gegen England Tickets Wanda Metropolitano (Madrid) Mo., 16. November (20.45 Uhr) Deutschland gegen Niederlande Tickets Olympiastadion (Berlin) Mo., 16. November (21.45 Uhr) Griechenland gegen Serbien Tickets Panthessaliko (Volos) Di., 17. November (20.45 Uhr) Dänemark gegen Norwegen Tickets Parken-Stadion (Kopenhagen) Di., 17. November (19.45 Uhr) Wales gegen Portugal Tickets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Der komplette Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum Tickets Ligaphase 5. Spieltag 12. bis 14. November 2026 Tickets 6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiele 25. bis 27. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Rückspiele 28. bis 30. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Finalrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben Finale 13. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben

So kauft Ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga- und Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden ausschließlich von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst die Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands der Heimmannschaft kaufen, zum Beispiel über England Football für Heimspiele Englands oder über die FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das Ticketportal der UEFA vertrieben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits erhältlich oder befinden sich in der Schlussphase des Verkaufs. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. In der Regel erhalten Mitglieder registrierter Fanclubs, etwa des England Supporters Travel Club oder der „Red Wall“ in Wales, bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Für die Nations-League-Finalrunde im Juni 2027 beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungsverfahren mit Verlosung über die UEFA im April oder Mai 2027, nachdem die vier Endrundenteams feststehen. Zur Vorbereitung auf die Finalrunde im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, um automatisch über die Verkaufsfenster informiert zu werden.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden von den Fußballverbänden der Gastgeberländer einzeln verkauft und bepreist, nicht über ein zentrales UEFA-Portal. Da jedes Land seine Preise abhängig vom Stadion und der Begegnung selbst festlegt, unterscheiden sich Ticketpreise und Kategorien von Spiel zu Spiel.

Die genaue Einteilung der Sitzbereiche hängt vollständig vom jeweiligen Stadion ab. Die meisten Verbände bieten jedoch drei oder vier Hauptkategorien für den allgemeinen Verkauf sowie Familien- und Premiumoptionen an.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley-Stadion ungefähr wie folgt einteilen:

Kategorie 1 (Premium / unterer und mittlerer Rang an der Längsseite) : Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese bevorzugten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 Pfund, Premiumplätze sind für 95 bis 120 Pfund erhältlich.

: Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese bevorzugten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 Pfund, Premiumplätze sind für 95 bis 120 Pfund erhältlich. Kategorie 2 (Ecken / oberer Rang an der Längsseite) : Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 Pfund.

: Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 Pfund. Kategorie 3 (Hintertortribüne) : Hier sitzen häufig die lautstärksten Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertortribüne kosten ab etwa 35 Pfund.

: Hier sitzen häufig die lautstärksten Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertortribüne kosten ab etwa 35 Pfund. Familienbereiche und ermäßigte Tickets: Viele Gastgeberländer bieten Familien und Jugendlichen stark vergünstigte Preise an. Tickets für Familienbereiche sind beispielsweise für 25 Pfund für Erwachsene und 12,50 Pfund für Kinder unter 16 Jahren erhältlich.

Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Websites der Nationalmannschaften nach weiteren Informationen und auf Zweitmarktportalen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Welche Teams spielen in den Gruppen der Liga A der UEFA Nations League?

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Frankreich Deutschland Spanien Portugal Italien Niederlande Kroatien Dänemark Belgien Serbien England Norwegen Türkei Griechenland Tschechien Wales

Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Viertelfinals im März 2027 ein.

Wer hat die UEFA Nations League zuletzt gewonnen?