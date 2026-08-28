So bekommt man Tickets für die UEFA Nations League 2026/27: Niederlande gegen Deutschland, England gegen Spanien, Ticketpreise, Spielplan und mehr

Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit einer Ticketbuchung schon heute könnt ihr die größten europäischen Nationen in ganz Europa live in Aktion sehen.
Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt in diesem September/Oktober und verspricht eine packende Phase zu werden, denn die Teams absolvieren vier Spiele in einem Zeitraum von nur etwa 10 Tagen. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden die Viertelfinals dann im März 2027 statt, ehe die Halbfinals und das Finale im Juni 2027 ausgetragen werden.
Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Triumph bei der Premierenauflage 2019 zudem die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 Zweiter wurde und 2023 den Titel holte.
Lasst euch von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Spiele in der UEFA Nations League
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Ort
Tickets
Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)
Niederlande vs. Deutschland
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
Do., 24. Sep. (19.45 Uhr)
Portugal vs. Wales
Estádio José Alvalade (Lissabon)
Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)
Norwegen vs. Dänemark
Ullevaal Stadion (Oslo)
Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr)
Italien vs. Belgien
Stadio Olimpico (Rom)
Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr)
Tschechien vs. Kroatien
Fortuna Arena (Prag)
Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr)
England vs. Spanien
Wembley Stadium (London)
So., 27. Sep. (18 Uhr)
Dänemark vs. Wales
Parken Stadium (Kopenhagen)
So., 27. Sep. (20.45 Uhr)
Norwegen vs. Portugal
Ullevaal Stadion (Oslo)
So., 27. Sep. (20.45 Uhr)
Deutschland vs. Griechenland
WWK Arena (Augsburg)
Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr)
Belgien vs. Frankreich
King Baudouin Stadium (Brüssel)
Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)
Tschechien vs. England
Fortuna Arena (Prag)
Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)
Spanien vs. Kroatien
Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)
Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)
Deutschland vs. Serbien
Allianz Arena (München)
Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)
Dänemark vs. Portugal
Parken Stadium (Kopenhagen)
Do., 1. Okt. (19.45 Uhr)
Wales vs. Norwegen
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr)
Belgien vs. Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Lüttich)
Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr)
Spanien vs. Tschechien
Carlos Tartiere (Oviedo)
So., 4. Okt. (20.45 Uhr)
Niederlande vs. Serbien
Philips Stadion (Eindhoven)
So., 4. Okt. (20.45 Uhr)
Portugal vs. Dänemark
Estádio do Dragão (Porto)
Di., 6. Okt. (19.45 Uhr)
England vs. Tschechische Republik
Wembley Stadium (London)
Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27
Phase
Runde
Datum/Daten
Tickets
Ligaphase
1. Spieltag
24. bis 26. September 2026
2. Spieltag
27. bis 29. September 2026
3. Spieltag
1. bis 3. Oktober 2026
4. Spieltag
4. bis 6. Oktober 2026
5. Spieltag
12. bis 14. November 2026
6. Spieltag
15. bis 17. November 2026
Viertelfinals
Hinspiel
25. bis 27. März 2027
wird noch bekannt gegeben
Rückspiel
28. bis 30. März 2027
wird noch bekannt gegeben
Finalrunde
Halbfinals
9. bis 10. Juni 2027
wird noch bekannt gegeben
Finale
13. Juni 2027
wird noch bekannt gegeben
So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27
Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder FAW für Heimspiele von Wales.
Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vertrieben.
Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder befinden sich derzeit am Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster ungefähr vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder der walisischen „Red Wall“-Mitgliedschaft, Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.
Für die Nations League Finals (Juni 2027) werden der öffentliche Ticketverkauf und Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027 eröffnet, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Finals im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.
Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.
Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?
Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden nicht über ein zentrales UEFA-Portal verkauft und bepreist, sondern einzeln von den Fußballverbänden der jeweiligen Gastgebernation. Da jedes Land seine eigenen Preise auf Basis des Stadions und der Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und die Definitionen der Kategorien je nach Spiel.
Welche Sitzplatzbereiche genau verfügbar sind, hängt vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion ab, doch die meisten Verbände teilen Tickets in drei oder vier Hauptkategorien für die Öffentlichkeit ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.
Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einordnen:
- Kategorie 1 (Premium / Unterer und mittlerer Längsbereich): Entlang der Hauptseitenlinie gelegen und mit den besten Sichtverhältnissen. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind für £95 bis £120 erhältlich.
- Kategorie 2 (Ecken / Oberer Längsbereich): In den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Diese kosten in der Regel etwa £45.
- Kategorie 3 (Hinter dem Tor / Kurzseite): Dort sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder die vorgesehenen Auswärtsblöcke. Standardtickets auf der Kurzseite kosten ab etwa £35.
- Familienbereiche & Ermäßigungen: Viele Gastgebernationen bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So sind etwa Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren erhältlich.
Schaut näher am Termin auf die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften, um weitere Informationen zu erhalten, und auch auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.
Welche Teams sind in den Gruppen der UEFA Nations League A?
Gruppe A1
Gruppe A2
Gruppe A3
Gruppe A4
Frankreich
Deutschland
Spanien
Portugal
Italien
Niederlande
Kroatien
Dänemark
Belgien
Serbien
England
Norwegen
Türkei
Griechenland
Tschechien
Wales
Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale im März 2027.
Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?
Jahr
Sieger
Zweiter
Ergebnis
2025
Portugal
Spanien
5:3 (i.E.)
2023
Spanien
Kroatien
5:4 (i.E.)
2021
Frankreich
Spanien
2:1
2019
Portugal
Niederlande
1:0