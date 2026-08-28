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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
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So bekommt man Tickets für die UEFA Nations League 2026/27: Niederlande gegen Deutschland, England gegen Spanien, Ticketpreise, Spielplan und mehr

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Tickets
UEFA Nations League A
Frankreich
Spanien
England
Deutschland
Portugal

Verpasst nicht die Gelegenheit, einige der besten Nationalmannschaften Europas und der Welt in Aktion zu sehen

Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit einer Ticketbuchung schon heute könnt ihr die größten europäischen Nationen in ganz Europa live in Aktion sehen.

Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt in diesem September/Oktober und verspricht eine packende Phase zu werden, denn die Teams absolvieren vier Spiele in einem Zeitraum von nur etwa 10 Tagen. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden die Viertelfinals dann im März 2027 statt, ehe die Halbfinals und das Finale im Juni 2027 ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Triumph bei der Premierenauflage 2019 zudem die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 Zweiter wurde und 2023 den Titel holte.

Lasst euch von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele in der UEFA Nations League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)

Niederlande vs. Deutschland

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Tickets

Do., 24. Sep. (19.45 Uhr)

Portugal vs. Wales

Estádio José Alvalade (Lissabon)

Tickets

Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)

Norwegen vs. Dänemark

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tickets

Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr)

Italien vs. Belgien

Stadio Olimpico (Rom)

Tickets

Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr)

Tschechien vs. Kroatien

Fortuna Arena (Prag)

Tickets

Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr)

England vs. Spanien

Wembley Stadium (London)

Tickets

So., 27. Sep. (18 Uhr)

Dänemark vs. Wales

Parken Stadium (Kopenhagen)

Tickets

So., 27. Sep. (20.45 Uhr)

Norwegen vs. Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tickets

So., 27. Sep. (20.45 Uhr)

Deutschland vs. Griechenland

WWK Arena (Augsburg)

Tickets

Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr)

Belgien vs. Frankreich

King Baudouin Stadium (Brüssel)

Tickets

Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)

Tschechien vs. England

Fortuna Arena (Prag)

Tickets

Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)

Spanien vs. Kroatien

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Tickets

Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)

Deutschland vs. Serbien

Allianz Arena (München)

Tickets

Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)

Dänemark vs. Portugal

Parken Stadium (Kopenhagen)

Tickets

Do., 1. Okt. (19.45 Uhr)

Wales vs. Norwegen

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Tickets

Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr)

Belgien vs. Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Lüttich)

Tickets

Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr)

Spanien vs. Tschechien

Carlos Tartiere (Oviedo)

Tickets

So., 4. Okt. (20.45 Uhr)

Niederlande vs. Serbien

Philips Stadion (Eindhoven)

Tickets

So., 4. Okt. (20.45 Uhr)

Portugal vs. Dänemark

Estádio do Dragão (Porto)

Tickets

Di., 6. Okt. (19.45 Uhr)

England vs. Tschechische Republik

Wembley Stadium (London)

Tickets

Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase

Runde

Datum/Daten

Tickets

Ligaphase

1. Spieltag

24. bis 26. September 2026

Tickets


2. Spieltag

27. bis 29. September 2026

Tickets


3. Spieltag

1. bis 3. Oktober 2026

Tickets


4. Spieltag

4. bis 6. Oktober 2026

Tickets


5. Spieltag

12. bis 14. November 2026

Tickets


6. Spieltag

15. bis 17. November 2026

Tickets

Viertelfinals

Hinspiel

25. bis 27. März 2027

wird noch bekannt gegeben


Rückspiel

28. bis 30. März 2027

wird noch bekannt gegeben

Finalrunde

Halbfinals

9. bis 10. Juni 2027

wird noch bekannt gegeben


Finale

13. Juni 2027

wird noch bekannt gegeben

So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vertrieben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder befinden sich derzeit am Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster ungefähr vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder der walisischen „Red Wall“-Mitgliedschaft, Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.

Für die Nations League Finals (Juni 2027) werden der öffentliche Ticketverkauf und Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027 eröffnet, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Finals im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden nicht über ein zentrales UEFA-Portal verkauft und bepreist, sondern einzeln von den Fußballverbänden der jeweiligen Gastgebernation. Da jedes Land seine eigenen Preise auf Basis des Stadions und der Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und die Definitionen der Kategorien je nach Spiel.

Welche Sitzplatzbereiche genau verfügbar sind, hängt vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion ab, doch die meisten Verbände teilen Tickets in drei oder vier Hauptkategorien für die Öffentlichkeit ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einordnen:

  • Kategorie 1 (Premium / Unterer und mittlerer Längsbereich): Entlang der Hauptseitenlinie gelegen und mit den besten Sichtverhältnissen. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind für £95 bis £120 erhältlich.
  • Kategorie 2 (Ecken / Oberer Längsbereich): In den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Diese kosten in der Regel etwa £45.
  • Kategorie 3 (Hinter dem Tor / Kurzseite): Dort sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder die vorgesehenen Auswärtsblöcke. Standardtickets auf der Kurzseite kosten ab etwa £35.
  • Familienbereiche & Ermäßigungen: Viele Gastgebernationen bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So sind etwa Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren erhältlich.

Schaut näher am Termin auf die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften, um weitere Informationen zu erhalten, und auch auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Welche Teams sind in den Gruppen der UEFA Nations League A?

Gruppe A1

Gruppe A2

Gruppe A3

Gruppe A4

Frankreich

Deutschland

Spanien

Portugal

Italien

Niederlande

Kroatien

Dänemark

Belgien

Serbien

England

Norwegen

Türkei

Griechenland

Tschechien

Wales

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale im März 2027.

Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?

Jahr

Sieger

Zweiter

Ergebnis

2025

Portugal

Spanien

5:3 (i.E.)

2023

Spanien

Kroatien

5:4 (i.E.)

2021

Frankreich

Spanien

2:1

2019

Portugal

Niederlande

1:0

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