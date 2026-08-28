So bekommt man Tickets für die UEFA Nations League 2026/27: Niederlande gegen Deutschland, England gegen Spanien, Ticketpreise, Spielplan und mehr

Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit einer Ticketbuchung schon heute könnt ihr die größten europäischen Nationen in ganz Europa live in Aktion sehen.

Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt in diesem September/Oktober und verspricht eine packende Phase zu werden, denn die Teams absolvieren vier Spiele in einem Zeitraum von nur etwa 10 Tagen. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden die Viertelfinals dann im März 2027 statt, ehe die Halbfinals und das Finale im Juni 2027 ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Triumph bei der Premierenauflage 2019 zudem die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 Zweiter wurde und 2023 den Titel holte.

Lasst euch von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele in der UEFA Nations League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 24. Sep. (20.45 Uhr) Niederlande vs. Deutschland Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tickets Do., 24. Sep. (19.45 Uhr) Portugal vs. Wales Estádio José Alvalade (Lissabon) Tickets Do., 24. Sep. (20.45 Uhr) Norwegen vs. Dänemark Ullevaal Stadion (Oslo) Tickets Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr) Italien vs. Belgien Stadio Olimpico (Rom) Tickets Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr) Tschechien vs. Kroatien Fortuna Arena (Prag) Tickets Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr) England vs. Spanien Wembley Stadium (London) Tickets So., 27. Sep. (18 Uhr) Dänemark vs. Wales Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets So., 27. Sep. (20.45 Uhr) Norwegen vs. Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Tickets So., 27. Sep. (20.45 Uhr) Deutschland vs. Griechenland WWK Arena (Augsburg) Tickets Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr) Belgien vs. Frankreich King Baudouin Stadium (Brüssel) Tickets Di., 29. Sep. (20.45 Uhr) Tschechien vs. England Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 29. Sep. (20.45 Uhr) Spanien vs. Kroatien Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Tickets Do., 1. Okt. (20.45 Uhr) Deutschland vs. Serbien Allianz Arena (München) Tickets Do., 1. Okt. (20.45 Uhr) Dänemark vs. Portugal Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets Do., 1. Okt. (19.45 Uhr) Wales vs. Norwegen Cardiff City Stadium (Cardiff) Tickets Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr) Belgien vs. Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Lüttich) Tickets Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr) Spanien vs. Tschechien Carlos Tartiere (Oviedo) Tickets So., 4. Okt. (20.45 Uhr) Niederlande vs. Serbien Philips Stadion (Eindhoven) Tickets So., 4. Okt. (20.45 Uhr) Portugal vs. Dänemark Estádio do Dragão (Porto) Tickets Di., 6. Okt. (19.45 Uhr) England vs. Tschechische Republik Wembley Stadium (London) Tickets

Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum/Daten Tickets Ligaphase 1. Spieltag 24. bis 26. September 2026 Tickets

2. Spieltag 27. bis 29. September 2026 Tickets

3. Spieltag 1. bis 3. Oktober 2026 Tickets

4. Spieltag 4. bis 6. Oktober 2026 Tickets

5. Spieltag 12. bis 14. November 2026 Tickets

6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiel 25. bis 27. März 2027 wird noch bekannt gegeben

Rückspiel 28. bis 30. März 2027 wird noch bekannt gegeben Finalrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 wird noch bekannt gegeben

Finale 13. Juni 2027 wird noch bekannt gegeben

So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vertrieben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder befinden sich derzeit am Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster ungefähr vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder der walisischen „Red Wall“-Mitgliedschaft, Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.

Für die Nations League Finals (Juni 2027) werden der öffentliche Ticketverkauf und Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027 eröffnet, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Finals im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden nicht über ein zentrales UEFA-Portal verkauft und bepreist, sondern einzeln von den Fußballverbänden der jeweiligen Gastgebernation. Da jedes Land seine eigenen Preise auf Basis des Stadions und der Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und die Definitionen der Kategorien je nach Spiel.

Welche Sitzplatzbereiche genau verfügbar sind, hängt vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion ab, doch die meisten Verbände teilen Tickets in drei oder vier Hauptkategorien für die Öffentlichkeit ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einordnen:

Kategorie 1 (Premium / Unterer und mittlerer Längsbereich) : Entlang der Hauptseitenlinie gelegen und mit den besten Sichtverhältnissen. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind für £95 bis £120 erhältlich.

Kategorie 2 (Ecken / Oberer Längsbereich) : In den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Diese kosten in der Regel etwa £45.

Kategorie 3 (Hinter dem Tor / Kurzseite) : Dort sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder die vorgesehenen Auswärtsblöcke. Standardtickets auf der Kurzseite kosten ab etwa £35.

Familienbereiche & Ermäßigungen : Viele Gastgebernationen bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So sind etwa Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren erhältlich.

Schaut näher am Termin auf die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften, um weitere Informationen zu erhalten, und auch auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Welche Teams sind in den Gruppen der UEFA Nations League A?

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Frankreich Deutschland Spanien Portugal Italien Niederlande Kroatien Dänemark Belgien Serbien England Norwegen Türkei Griechenland Tschechien Wales

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale im März 2027.

Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?