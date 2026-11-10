Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Auflage des internationalen Wettbewerbs, wird in diesem Monat fortgesetzt. Wenn Ihr Euch heute Tickets sichert, könnt Ihr die größten europäischen Nationalteams auf dem ganzen Kontinent live erleben.

Die Ligaphase des Wettbewerbs erreicht im November ihren spannenden Höhepunkt: Innerhalb von nur sechs ereignisreichen Tagen bestreiten die Teams jeweils zwei Spiele. Nach Abschluss der Ligaphase stehen im März 2027 die Viertelfinals an, die Halbfinals und das Finale folgen im Juni 2027.

Portugal verteidigt den Titel in der UEFA Nations League, den es 2025 gewonnen hat. Mit dem Sieg bei der ersten Auflage 2019 ist Portugal zudem das erfolgreichste Team des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen: 2021 und 2025 wurde das Team Zweiter, 2023 holte es den Titel.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die UEFA Nations League: wie Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

Die nächsten Spiele der UEFA Nations League

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Do., 12. Nov. (20 Uhr) Türkei gegen Belgien Tickets Gursel Aksel Stadium (İzmir) Do., 12. Nov. (20.45 Uhr) Italien gegen Frankreich Tickets San Siro (Mailand) Do., 12. Nov. (20.45 Uhr) Tschechien gegen Spanien Tickets Letna Stadium (Prag) Do., 12. Nov. (19.45 Uhr) England gegen Kroatien Tickets Wembley-Stadion (London) Fr., 13. Nov. (20.45 Uhr) Niederlande gegen Griechenland Tickets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Fr., 13. Nov. (20.45 Uhr) Serbien gegen Deutschland Tickets Rajko Mitić Stadium (Belgrad) Sa., 14. Nov. (18 Uhr) Norwegen gegen Wales Tickets Ullevaal Stadion (Oslo) Sa., 14. Nov. (19.45 Uhr) Portugal gegen Dänemark Tickets Estádio Municipal de Braga (Braga) So., 15. Nov. (20.45 Uhr) Belgien gegen Italien Tickets König-Baudouin-Stadion (Brüssel) So., 15. Nov. (20.45 Uhr) Frankreich gegen die Türkei Tickets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) So., 15. Nov. (20.45 Uhr) Kroatien gegen Tschechien Tickets Opus Arena (Osijek) So., 15. Nov. (20.45 Uhr) Spanien gegen England Tickets Wanda Metropolitano (Madrid) Mo., 16. Nov. (20.45 Uhr) Deutschland gegen die Niederlande Tickets Olympiastadion (Berlin) Mo., 16. Nov. (21.45 Uhr) Griechenland gegen Serbien Tickets Panthessaliko (Volos) Di., 17. Nov. (20.45 Uhr) Dänemark gegen Norwegen Tickets Parken Stadium (Kopenhagen) Di., 17. Nov. (19.45 Uhr) Wales gegen Portugal Tickets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Der vollständige Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum Tickets Ligaphase 5. Spieltag 12. bis 14. November 2026 Tickets 6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiele 25. bis 27. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Rückspiele 28. bis 30. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Finalrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben Finale 13. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben

So kauft Ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga- und Gruppenphase (September bis November 2026): Der offizielle Ticketverkauf für die einzelnen Gruppenspiele liegt vollständig bei den teilnehmenden Nationalverbänden. Ihr müsst die Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands der Heimmannschaft kaufen, beispielsweise über England Football für Heimspiele Englands oder über FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vertrieben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder die jeweiligen Verkaufsphasen gehen gerade zu Ende. Die meisten Nationalverbände starten den Verkauf etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Viele Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder Mitgliedern der walisischen „Red Wall“, Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.

Für die Nations-League-Finalrunde im Juni 2027 beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungsverfahren mit Verlosung über die UEFA im April/Mai 2027, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Wer sich auf die Finalrunde im Juni vorbereiten möchte, sollte ein „myUEFA“-Konto anlegen, um automatische Benachrichtigungen zu den Verkaufszeiträumen zu erhalten.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden von den Fußballverbänden der Gastgeberländer einzeln verkauft und bepreist, nicht über ein zentrales UEFA-Portal. Da jedes Land seine Preise je nach Stadion und Begegnung selbst festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und die Einteilung in Kategorien von Spiel zu Spiel.

Die genauen Sitzplatzbereiche hängen vom jeweiligen Stadion ab. Die meisten Verbände teilen die Tickets jedoch in drei oder vier allgemeine Kategorien ein und bieten zusätzlich Familien- und Premiumoptionen an.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley-Stadion ungefähr wie folgt einteilen:

Kategorie 1 (Premium / Unter- und Mittelrang an den Längsseiten) : Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich.

: Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich. Kategorie 2 (Ecken / Oberrang an den Längsseiten) : Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höher gelegenen Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 £.

: Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höher gelegenen Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 £. Kategorie 3 (Hintertorbereiche) : Hier sitzen oft die besonders lautstarken Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertorbereiche kosten ab etwa 35 £.

: Hier sitzen oft die besonders lautstarken Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertorbereiche kosten ab etwa 35 £. Familienbereiche und ermäßigte Tickets: Viele Gastgeberländer bieten Familien und Jugendlichen deutlich ermäßigte Preise an. Tickets für Familienbereiche gibt es beispielsweise für 25 £ für Erwachsene und 12,50 £ für Kinder unter 16 Jahren.

Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Seiten der Nationalteams nach weiteren Informationen und auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach aktuell verfügbaren Tickets.

Welche Teams spielen in den Gruppen der Liga A der UEFA Nations League?

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Frankreich Deutschland Spanien Portugal Italien Niederlande Kroatien Dänemark Belgien Serbien England Norwegen Türkei Griechenland Tschechien Wales

Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Viertelfinals im März 2027 ein.

Wer hat die UEFA Nations League zuletzt gewonnen?