Die UEFA Conference League ist vielleicht nicht der wichtigste Vereinswettbewerb des Kontinents, doch europäische Trophäen sind immer ein äußerst begehrtes Gut und geben Klubs, ebenso wie ihren Fans, einen enormen Schub. Ein europäisches Fußballspiel unter Flutlicht sorgt immer für eine elektrisierende Atmosphäre, und Matchtickets können Sie noch heute buchen.

Auch wenn es erst die sechste Ausgabe der UEFA Conference League sein mag, wächst das Ansehen des Wettbewerbs weiter. Er hat aufstrebenden Teams eine Plattform geboten, um sich in Europa zu präsentieren, und kleineren Klubs ermöglicht, prestigeträchtige internationale Siege zu feiern.

Mit Teams wie Brighton, Atalanta, Monaco und Ajax, die in der Saison 2026/27 nach Conference-League-Ruhm streben, stehen uns in den kommenden Monaten weitere packende Spiele bevor.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Conference League führen, darunter, wie Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Ausgewählte kommende Spiele der UEFA Conference League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Atalanta gegen Pafos New Balance Arena (Bergamo) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Freiburg gegen Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Kopenhagen gegen Sporting Braga Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Twente gegen Thun De Grolsch Veste (Enschede) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Brann gegen Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Tickets Do., 22. Okt. (18.45 Uhr) Crvena Zvezda gegen Kopenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrad) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Ajax gegen Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Borac Banja Luka gegen KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Sporting Braga gegen Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Monaco gegen Freiburg Stade Louis II (Monaco) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die UEFA Conference League

Offizielle Tickets für die UEFA Conference League, also für die Ligaphase und die K.-o.-Runden, werden ausschließlich über die offiziellen Ticketportale der jeweiligen Gastgeber- beziehungsweise Heimklubs verkauft, während Tickets für das Finale der UEFA Conference League zentral über das UEFA-Ticketportal verkauft werden.

Heimfans können offizielle Tickets direkt über die offizielle Website ihres Klubs kaufen. Jeder Klub legt seine eigenen Kaufregeln fest und verlangt in der Regel eine Mitgliedschaft oder räumt Dauerkarteninhabern Vorrang ein, bevor ein freies Verkaufsfenster für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird.

Die UEFA schreibt vor, dass Heimteams mindestens 5 % ihrer Stadionkapazität für reisende Fans bereitstellen. Diese Auswärtstickets werden ausschließlich über die offiziellen Ticketkanäle des Gastklubs vertrieben.

Tickets für das Finale 2027 im Besiktas Park in Istanbul werden von der UEFA direkt über ein neutrales öffentliches Losverfahren auf der offiziellen UEFA-Website verkauft. Dieses soll voraussichtlich Mitte März 2027 starten. Die Teams, die sich für das Finale qualifizieren, erhalten zudem ein direktes Ticketkontingent, das sie an ihre eigenen registrierten Fans verkaufen können.

Wer kurzfristig noch Tickets für ein Spiel sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Conference League?

Die offiziellen Ticketpreise für die UEFA Conference League unterscheiden sich deutlich, je nachdem, ob Sie Karten für Spiele der Ligaphase oder der K.-o.-Runde oder für das große Finale kaufen.

Bei regulären Spielen des Wettbewerbs wird die Preisgestaltung individuell von den gastgebenden Fußballklubs festgelegt, was bedeutet, dass sich die Preise an den Standards der nationalen Ligen und den lokalen Sitzplatzstrukturen der Stadien orientieren. In der Regel bewegen sie sich ungefähr zwischen 30 £ und 95 £.

Allerdings setzt die UEFA für reisende Fans strenge Vorgaben durch. In der laufenden Saison 2026/27 sind die Preise für Tickets in den ausgewiesenen Auswärtsfanblöcken auf 20 € gedeckelt.

Bei jüngeren großen Finals, etwa dem Endspiel 2026 in Leipzig, wurden offizielle Tickets, die über das Ticketportal der UEFA verkauft wurden, in vier Hauptkategorien für Sitzplätze sowie zusätzliche Sonderoptionen unterteilt:

Fans First : Direkt hinter den Toren positioniert. Diese Plätze sind ausschließlich für registrierte Anhänger der beiden teilnehmenden Finalisten reserviert (25 € bis 40 €).

Kategorie 3 : In den Ecken und auf den oberen Rängen des Stadions hinter den Torlinien gelegen (45 € bis 65 €).

Kategorie 2 : In den Ecken des Stadions und in den höheren Reihen der Haupttribünen beziehungsweise entlang der Seitenlinien gelegen. (140 €).

Kategorie 1 : Diese Plätze befinden sich auf den Haupttribünen an den Längsseiten, auf den unteren und mittleren Rängen, und bieten einen erstklassigen Blick von der Seitenlinie (190 €).

Behalten Sie die offiziellen Websites der Klubs im Blick, wenn der Zeitpunkt näher rückt, um weitere Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wer nimmt an der UEFA Conference League 2026/27 teil?

36 Teams nehmen an der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 teil. Es ist die dritte Saison, in der das neue Format verwendet wird, bei dem jedes Team insgesamt 6 Spiele gegen 6 verschiedene Klubs in einer Ligastruktur absolviert.

Die besten acht Teams der Liga qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale der K.-o.-Phase. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 treten in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel an, wobei die acht Sieger zusammen mit den automatisch qualifizierten Teams ins Achtelfinale einziehen. Danach wird der Wettbewerb in einem traditionellen K.-o.-Format bis zum Finale fortgesetzt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Klubs, die aktuell an der Ligaphase der Conference League 2026/27 beteiligt sind:

Liste der Klubs der UEFA Conference League 2026/27