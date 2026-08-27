Die Jagd nach Europas höchstem Preis im Vereinsfußball beginnt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League erneut. Mit Europas Eliteklubs, die in der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams gegeneinander antreten, verspricht jeder Spieltag Dramatik auf Weltklasseniveau auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

Nach der offiziellen Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 27. August 2026, die im Grimaldi Forum in Monaco stattfand, kennen alle 36 teilnehmenden Teams ihre acht Gegner für die erste Phase des Wettbewerbs.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zuletzt zweimal in Folge gewann, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die neue Saison und ist in Topf 1 gemeinsam mit Größen wie Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona vertreten.

Spielplan & Kalender der UEFA Champions League 2026/27

Nach der Auslosung wurde jedem Klub acht Gegner zugeteilt, vier zu Hause und vier auswärts, verteilt auf vier Töpfe. Die UEFA legt den Kalender der Ligaphase so an, dass er von September 2026 bis Ende Januar 2027 läuft.

Spielplan der Ligaphase

1. Spieltag: 8.–10. September 2026

2. Spieltag: 13.–14. Oktober 2026

3. Spieltag: 20.–21. Oktober 2026

4. Spieltag: 3.–4. November 2026

5. Spieltag: 24.–25. November 2026

6. Spieltag: 8.–9. Dezember 2026

7. Spieltag: 19.–20. Januar 2027

8. Spieltag: 27. Januar 2027 (alle 18 Spiele des letzten Spieltags finden gleichzeitig statt)

Wie funktioniert die Spielzuteilung in der Champions League?

Jeder Klub spielt gegen zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4, wobei aus jedem Topf ein Team zu Hause und ein Team auswärts gespielt wird.

Während alle acht Gegnerpaarungen bereits bei der Auslosung festgelegt werden, werden die genaue chronologische Reihenfolge der Spiele, die exakten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr MEZ) kurz nach der Auslosung von der UEFA finalisiert und veröffentlicht, um Terminüberschneidungen in Stadien und Städten zu vermeiden und TV-Auswahlen zu berücksichtigen.

Wann sind die K.-o.-Spiele der Champions League 2026/27?

K.-o.-Play-offs (Plätze 9 bis 24): 16.–17. Februar & 23.–24. Februar 2027

Achtelfinale: 9.–10. März & 16.–17. März 2027

Viertelfinale: 6.–7. April & 13.–14. April 2027

Halbfinale: 27.–28. April & 4.–5. Mai 2027

Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Welche Teams haben sich für die Champions League 2026/27 qualifiziert?

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann ist das Finale der UEFA Champions League 2027?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Juni 2027 Finale der UEFA Champions League (18:00 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in den K.-o.-Runden und vor dem Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollten Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Verlosungsfenster der Klubs gekauft werden.

Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollten Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Verlosungsfenster der Klubs gekauft werden. Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Für neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano kann man sich ab März 2027 über das offizielle UEFA-Portal bewerben.

Für neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano kann man sich ab März 2027 über das offizielle UEFA-Portal bewerben. UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert, um Tickets zu kaufen, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind.

Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert, um Tickets zu kaufen, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind. Sekundärmarktplätze: Für stark nachgefragte oder kurzfristige Spieltage bieten sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets Optionen auf dem Zweitmarkt an.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Primärtickets, die direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe der Klubs oder öffentliche UEFA-Verlosungen erworben werden, haben feste Preise zum Nennwert.

Turnierphase / Kategorie Sitzplatzkontingent Offizielle Nennwertspanne Ligaphase Allgemeiner Eintritt 35 € bis 150 € (30 £ bis 130 £) K.-o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale) Allgemeiner Eintritt 50 € bis 350 € (45 £ bis 300 £) Finale: Fans First Reserviert für die vorgesehenen Fans der Finalisten 70 € bis 82 € (~60 £ / 80 $ bis 100 $) Finale: Kategorie 3 Obere Ränge hinter den Toren / an den Ecken 180 € bis 210 € (~150 £ / 210 $) Finale: Kategorie 2 Ober- / mittlerer Rang auf den Haupttribünen & an den Ecken 560 € bis 650 € (~480 £ / 700 $ bis 760 $) Finale: Kategorie 1 Premiumplätze an der Seitenlinie & unterer Rang auf den Haupttribünen 820 € bis 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufspreise für Tickets

Die Preise auf Ticketmarktplätzen von Drittanbietern schwanken je nach Popularität des Gegners, Dringlichkeit des Spiels und Stadionkapazität:

Ligaphase: Standardspiele starten in der Regel zwischen 55 $ und 300 $+, während Topduelle, etwa Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, über 600 $ bis 1.000 $+ steigen können.

Viertelfinale & Halbfinale: Stark nachgefragte K.-o.-Duelle beginnen in der Regel bei etwa 150 £ bis 375 £+ (200 $ bis 500 $+) und liegen im Schnitt bei 500 £ bis 800 £+.

Finale: Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei etwa 1.350 $ bis 2.500 $+ für Sitze der Kategorien 3/4 und können für zentrale Premiumplätze auf 5.000 $ bis 13.000 $+ steigen.

Wer hat die Champions League zuvor gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis Austragungsort 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 i. E.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5-0 Allianz Arena (München) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley-Stadion (London) 2023 Manchester City Inter Mailand 1-0 Atatürk-Olympiastadion (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern München Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lissabon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (i. E.) San Siro (Mailand)

Ein Vergleich der Ticketpreise und Hospitality-Optionen für die Champions League zeigt, welchen Premiumwert es hat, Europas Eliteklubs unter Flutlicht spielen zu sehen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Spielauswahl auf einer vollständig optimierten Plattform mit wettbewerbsfähigen Quotenmargen platzieren, ist ein Vergleich der Top-Anbieter unerlässlich. Entdecken Sie unsere umfassende Bewertung der besten Wettseiten im Vereinigten Königreich, um Ihr Gaming-Setup zu verbessern.