Der Kampf um die begehrteste Trophäe des europäischen Vereinsfußballs beginnt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League von Neuem. Europas Spitzenklubs treten in der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams gegeneinander an. Jeder Spieltag verspricht hochklassige Duelle auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

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UEFA Champions League 2026/27: Spielplan und Termine

Bei der Auslosung wurden jedem Klub acht Gegner zugelost, gegen vier spielt er zu Hause und gegen vier auswärts. Die Gegner verteilen sich auf vier Lostöpfe. Die UEFA hat den Spielplan der Ligaphase für den Zeitraum von September 2026 bis Ende Januar 2027 angesetzt.

Termine der Ligaphase

1. Spieltag: 8. bis 10. September 2026 (abgeschlossen)

8. bis 10. September 2026 (abgeschlossen) 2. Spieltag: 13. bis 14. Oktober 2026 (steht bevor)

13. bis 14. Oktober 2026 (steht bevor) 3. Spieltag: 20. bis 21. Oktober 2026

20. bis 21. Oktober 2026 4. Spieltag: 3. bis 4. November 2026

3. bis 4. November 2026 5. Spieltag: 24. bis 25. November 2026

24. bis 25. November 2026 6. Spieltag: 8. bis 9. Dezember 2026

8. bis 9. Dezember 2026 7. Spieltag: 19. bis 20. Januar 2027

19. bis 20. Januar 2027 8. Spieltag: 27. Januar 2027 (alle 18 Spiele finden gleichzeitig statt)

Termine der K.-o.-Phase

Play-offs der K.-o.-Phase (Plätze 9 bis 24): 16. bis 17. und 23. bis 24. Februar 2027

16. bis 17. und 23. bis 24. Februar 2027 Achtelfinale: 9. bis 10. und 16. bis 17. März 2027

9. bis 10. und 16. bis 17. März 2027 Viertelfinale: 6. bis 7. und 13. bis 14. April 2027

6. bis 7. und 13. bis 14. April 2027 Halbfinale: 27. bis 28. April und 4. bis 5. Mai 2027

27. bis 28. April und 4. bis 5. Mai 2027 Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Wie werden die Spiele der Champions League zugelost?

Jeder Klub spielt gegen jeweils zwei Gegner aus Topf 1, Topf 2, Topf 3 und Topf 4. Aus jedem Topf trifft er auf ein Team zu Hause und eines auswärts.

Bei der Auslosung stehen alle acht Gegner fest. Die genaue Reihenfolge der Spiele, die Spieltermine und die Anstoßzeiten (18.45 Uhr MEZ und 21.00 Uhr MEZ) legt die UEFA kurz danach fest und veröffentlicht sie. So sollen Terminkonflikte bei Stadien und in Städten vermieden und die Auswahl der TV-Übertragungen berücksichtigt werden.

Qualifizierte Champions-League-Klubs und Lostöpfe

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brügge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Neapel, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann findet das Finale der UEFA Champions League 2027 statt?

Datum Spiel Spielort Tickets Sa., 5. Juni 2027 Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kauft man Tickets für die UEFA Champions League?

Die Nachfrage nach Tickets für die Spiele der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und für das Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Tickets für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase gibt es direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe und Verlosungen der Klubs.

Tickets für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase gibt es direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe und Verlosungen der Klubs. Offizielle öffentliche Verlosung der UEFA: Für neutrale Tickets zum Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 Bewerbungen über das offizielle Portal der UEFA eingereicht werden.

Für neutrale Tickets zum Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 Bewerbungen über das offizielle Portal der UEFA eingereicht werden. Wiederverkaufsplattform der UEFA: Sie ist die einzige offizielle Plattform, auf der nach dem Ausverkauf der regulären Kontingente von anderen Fans zurückgegebene Tickets zum Originalpreis gekauft werden können.

Sie ist die einzige offizielle Plattform, auf der nach dem Ausverkauf der regulären Kontingente von anderen Fans zurückgegebene Tickets zum Originalpreis gekauft werden können. Zweitmarkt-Plattformen: Für besonders gefragte Spiele oder kurzfristige Ticketkäufe bieten Plattformen wie LiveFootballTickets Optionen auf dem Zweitmarkt.

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Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Tickets, die direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe der Klubs oder die öffentlichen Verlosungen der UEFA gekauft werden, haben feste Originalpreise.

Wettbewerbsphase / Kategorie Platzbereich Offizielle Originalpreisspanne Ligaphase Reguläre Plätze 35 € bis 150 € (30 £ bis 130 £) K.-o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale) Reguläre Plätze 50 € bis 350 € (45 £ bis 300 £) Finale: Fans First Für die Fans der Finalisten reserviert 70 € bis 82 € (ca. 60 £ / 80 $ bis 100 $) Finale: Kategorie 3 Oberränge hinter den Toren / in den Ecken 180 € bis 210 € (ca. 150 £ / 210 $) Finale: Kategorie 2 Ober- und mittlere Ränge der Haupttribünen sowie Ecken 560 € bis 650 € (ca. 480 £ / 700 $ bis 760 $) Finale: Kategorie 1 Bevorzugte Plätze an der Seitenlinie und untere Ränge der Haupttribünen 820 € bis 950 € (ca. 700 £ / 1.100 $)

Ticketpreise auf dem Zweitmarkt und beim Wiederverkauf

Die Preise auf Ticketplattformen von Drittanbietern schwanken je nach Beliebtheit des Gegners, Dringlichkeit des Ticketkaufs und Stadionkapazität:

Ligaphase: Tickets für reguläre Spiele beginnen üblicherweise bei 55 $ bis über 300 $. Für Topduelle wie Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG können die Preise auf über 600 $ bis über 1.000 $ steigen.

Viertel- und Halbfinale: Tickets für stark nachgefragte K.-o.-Duelle beginnen meist bei etwa 150 £ bis über 375 £ (200 $ bis über 500 $) und kosten im Durchschnitt 500 £ bis über 800 £.

Finale: Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen für Plätze der Kategorien 3 und 4 bei etwa 1.350 $ bis über 2.500 $ und können für bevorzugte Plätze in der Mitte auf 5.000 $ bis über 13.000 $ steigen.

Wer hat die Champions League bisher gewonnen?

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis Spielort 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 i. E.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5-0 Allianz Arena (München) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley-Stadion (London) 2023 Manchester City Inter Mailand 1-0 Atatürk-Olympiastadion (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estádio do Dragão (Porto) 2020 Bayern München Paris Saint-Germain 1-0 Estádio da Luz (Lissabon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Estadio Metropolitano (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC-Olimpijski-Stadion (Kiew) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atlético Madrid 5-3 (i. E.) San Siro (Mailand)

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